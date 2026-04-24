Ikaroszként szárnyalt ez a részvény, de a szédületes emelkedést még gyorsabb zuhanás követte

Elképesztő, a fundamentumoktól teljesen független szárnyaláson ment keresztül az Avis Budget árfolyama , amit teljes egészében a piac struktúrája hajtott. Ez nem is volt sokáig tartható, így az autókölcsönző részvényei alig két nap alatt vissza is tértek a Földre. Az Ikaroszként szárnyaló részvény emelkedését paradox módon azok hajtották, akik a cég esésére fogadtak, ugyanis egy ponton kénytelenek voltak zárni a pozícióikat.

Magasról esett óriásit az Avis árfolyama

Az úgynevezett short squeeze-t az váltotta ki, hogy a Pentwater Capital a múlt hónapban jelentős részvénycsomag megvételéről számolt be, lecsökkentve ezzel az elérhető papírok számát – derül ki a Bloomberg összefoglalójából.

Az Avis több mint 700 százalékos szárnyalása, majd két nap alatt elért közel 70 százalékos zuhanása nemcsak a vállalat részvényeit mozgatta meg, de távolabbi hullámokat is vetett, így a rivális Hertz Global árfolyama is duplázott, majd esésnek indult.

Ezen túl a Dow Jones Transportation Average index – melynek a rali csúcsán az Avis az ötödét adta – is óriási esést produkált az elmúlt két napban.

Az emelkedés kezdetén, március 27-én egyébként az Avis ötmillió részvényes másodlagos kibocsátásról szóló dokumentumokat is közzétett, ami lehetővé teszi az aktuális áron történő részvényeladást a piacon. Ez óriási lehetőséget jelentett volna az autókölcsönző számára, ám

a vállalat egyelőre nem tett közzé információkat arról, hogy ténylegesen adott volna el részvényeket a program keretében.

Az eset jól példázza, hogy hogyan működik egy short squeeze, amikor egy papír esésére játszó befektetők egyszerre kénytelenek zárni pozícióikat, ahogy azt is, hogy a fundamentumoktól elszakadt árfolyam milyen gyorsan képes visszatérni a föld közelébe, ha megszűnik a nyomás.

A Gamestop szédületes ralija óta sok kisbefektető kifejezetten keresi a hasonló lehetőségeket, hiszen egy ilyen alkalommal rövid idő alatt lehet hatalmas pénzt keresni. Azonban a kockázat is óriási, hiszen könnyen mi lehetünk a kiszállási likviditás egy ilyen esetben.