Ikaroszként szárnyalt ez a részvény, de a szédületes emelkedést még gyorsabb zuhanás követte

A shortosok kiszorítása gyorsan nagy hozammal kecsegtet, de óriási kockázatokat is hordoz. Az Avis tündöklése és bukása iskolapéldája a valóságtól elszakadt árfolyamnak.
K. B. G.
2026.04.24, 12:10
Frissítve: 2026.04.24, 12:18

Elképesztő, a fundamentumoktól teljesen független szárnyaláson ment keresztül az Avis Budget árfolyama , amit teljes egészében a piac struktúrája hajtott. Ez nem is volt sokáig tartható, így az autókölcsönző részvényei alig két nap alatt vissza is tértek a Földre. Az Ikaroszként szárnyaló részvény emelkedését paradox módon azok hajtották, akik a cég esésére fogadtak, ugyanis egy ponton kénytelenek voltak zárni a pozícióikat.

Az Avis történelmi csúcsról zuhant nagyot / Fotó: ZUMAPRESS.com

Magasról esett óriásit az Avis árfolyama

Az úgynevezett short squeeze-t az váltotta ki, hogy a Pentwater Capital a múlt hónapban jelentős részvénycsomag megvételéről számolt be, lecsökkentve ezzel az elérhető papírok számát – derül ki a Bloomberg összefoglalójából. 

Az Avis több mint 700 százalékos szárnyalása, majd két nap alatt elért közel 70 százalékos zuhanása nemcsak a vállalat részvényeit mozgatta meg, de távolabbi hullámokat is vetett, így a rivális Hertz Global árfolyama is duplázott, majd esésnek indult. 

Ezen túl a Dow Jones Transportation Average index – melynek a rali csúcsán az Avis az ötödét adta – is óriási esést produkált az elmúlt két napban.

Az emelkedés kezdetén, március 27-én egyébként az Avis ötmillió részvényes másodlagos kibocsátásról szóló dokumentumokat is közzétett, ami lehetővé teszi az aktuális áron történő részvényeladást a piacon. Ez óriási lehetőséget jelentett volna az autókölcsönző számára, ám 

a vállalat egyelőre nem tett közzé információkat arról, hogy ténylegesen adott volna el részvényeket a program keretében.

Az eset jól példázza, hogy hogyan működik egy short squeeze, amikor egy papír esésére játszó befektetők egyszerre kénytelenek zárni pozícióikat, ahogy azt is, hogy a fundamentumoktól elszakadt árfolyam milyen gyorsan képes visszatérni a föld közelébe, ha megszűnik a nyomás. 

A Gamestop szédületes ralija óta sok kisbefektető kifejezetten keresi a hasonló lehetőségeket, hiszen egy ilyen alkalommal rövid idő alatt lehet hatalmas pénzt keresni. Azonban a kockázat is óriási, hiszen könnyen mi lehetünk a kiszállási likviditás egy ilyen esetben.

A Gamestop-sztori idején még egy olyan narratíva is kialakult, mely szerint a gonosz shortosok tönkreteszik a kedvelt cégeket, noha erről valójában nincs szó, hiszen az esésre játszó befektetők gyakran lepleztek le csalásokat – például a Nikola, az Enron vagy a Wirecard esetében – és segítenek a cégek valódi értékének felfedezésében.

