Állampapír helyett ebbe a befektetésbe öntött százmilliárdokat a lakosság – csalódást keltő hozam lett a vége

Megtorpant a lakosság vagyonépítése az iráni háború közvetlen kitörése előtt, a korábban megszokott dinamikus növekedéssel szemben februárban alig 100 milliárd forinttal bővült a háztartások hazai értékpapírokban tartott befektetése.

A lakosság magyar értékpapíreszközökben tartott vagyonelemeinek összértéke 0,3 százalékkal 31 538,8 milliárd forintra emelkedett Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, kedden közzétett adatai szerint.

Ez ugyan újabb történelmi csúcsot jelent, az év elejihez és a korábbi hónapokban megszokotthoz képest jelentősen mérséklődött a lendület, ezúttal mindössze 99 milliárd forintos bővülést regisztrált az MNB.

A megtakarítási kedvvel továbbra sincs gond, a kisbefektetők 200,8 milliárd forintot helyeztek el a hónap során különböző hazai eszközökbe, így magyar állampapírba, befektetési alapokba, egyéb kötvényekbe és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekbe.

A hozamok ugyanakkor összességében mostohák voltak, 101,7 milliárd forinttal csökkentették a háztartások vagyonát.

Mindenki ezt a befektetést kereste az állampapír helyett

A lakosság megtakarítani és befektetni tudó része egyértelműen egy eszköz mellett tette le voksát februárban: a részvények és az állampapírok helyett a befektetési alapok voltak a legkedveltebb megtakarítási formának.

Az alapkezelőknél 180,5 milliárd forintot kötöttek le, közel kétszer annyit, mint januárban. A befektetések a kiemelt bizalom ellenére is csak egy nagyobb veszteségtől tudták megvédeni ügyfeleiket a közel-keleti háború előszele miatti borús piaci hangulatban: az árfolyammozgások szűk nyolcmilliárd forinttal apasztották a számlaegyenleget. A befektetési jegyekben fialtatott háztartási vagyon mindezek révén 1,6 százalékkal 13 820,1 milliárd forintra emelkedett.

Ez már csak alig több mint 30 milliárd forinttal marad el a sokáig megkérdőjelezhetetlen lakossági kedvenc, a magyar állampapírok háztartásoknál lévő állományától. Utóbbi lényegében stagnált az utolsó téli hónapban, a szerény 11 milliárdos friss megtakarításoknak köszönhetően emelkedett 0,1 százalékkal 13 581,7 milliárd forintra.

Ha a trend folytatódik, tavaszra átvehetik a vezető helyet a befektetési alapok az állampapíroktól a lakossági értékportfólión belül.

A tőzsdén nem sok babér termett, de volt jól teljesítő hazai részvény is

Ezúttal nem termett babér a nagyobb kockázatvállalásnak sem, a háztartások magyar részvényekben tartott befektetése az év eleji csúcsról lefordult a hektikussá váló piaci környezetben. A lakosság szerény nyolcmilliárd forintnyit adott el a Budapesti Értéktőzsdén kereskedhető papírjaiból, miközben a hazai részvénypiacot is elértő árfolyamesés 87,4 milliárd forint veszteséget eredményezett.