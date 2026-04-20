Megtizedelte az iráni háború a kedvelt európai befektetést: leolvadtak a hozamok, brutális mennyiségű pénz égett el egy hónap alatt

Az amerikai társaikhoz hasonlóan jókora leolvadást okozott az európai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyonában is az amerikai–iráni háború első hónapja.

Az európai ETF-vagyon 125 milliárd euró befektetéssel lett szegényebb / Fotó: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

A jól diverzifikálható, széles termékpalettát kínáló és a hagyományos befektetési alapoknál olcsóbb ETF-ek eszközértéke 4,5 százalékkal 2657 milliárd euróra apadt márciusban az LSEG Lipper friss kimutatása szerint.

Egy hónap alatt 125 milliárd euró égett el a népszerű befektetés vagyonából

A régen látott, 124,7 milliárd eurós visszaesést az Irán ellen február legvégén indított amerikai–izraeli támadás kiváltotta piaci lefordulás okozta, amely 135,2 milliárd eurót törölt ki az eszközosztály vagyonából. Ezt csak némileg tudta kozmetikázni a valamivel átlag alatti, 10,5 milliárd eurós tőkebeáramlás.

Öröm az ürömben, hogy a befektetők a Hormuzi-szoros lezárásával és ezáltal az olajárak meredek emelkedésével, valamint tőzsdei zuhanással járó közel-keleti konfliktus közepette is vásárolták az ETF-eket. A befektetési kategória ütésállóságát az is mutatja, hogy eközben a hagyományos befektetési alapokból jelentős összegeket váltottak vissza.

A különböző ETF-kategóriák közül

most is a részvényeket vették legnagyobb, 8,8 milliárd eurós tételben.

A pénzpiaci ETF-ekbe 3,8 milliárd euró megtakarítás érkezett,

az árupiaci eszközök pedig 900 millió euró friss tőkével gyarapodtak.

Az alternatív alapokba 20 millió euró érkezett,

a vegyes ETF-ekből pedig néhány millió euró távozott.

A hónap legnagyobb vesztesei a kötvényes portfóliók voltak 3 milliárd euró tőkekiáramlással.

Az általános piaci helyzetet figyelembe véve némiképp meglepő, hogy a tőkeáramlás legnagyobb részét a részvény-ETF-ek adták. A pénzpiaci termékekbe érkező tekintélyes friss megtakarítások a kötvénybefektetők biztonságosabb befektetésekbe menekülését jelentheti a két termékkategória hasonló méretű, ellentétes irányú beáramlása alapján.

Az egyes főkategóriákat tovább bontva az látszik, hogy a legvonzóbb befektetésnek a globális részvény-ETF-ek voltak, melyekbe toronymagasan a legtöbb pénz, 6,4 milliárd euró érkezett márciusban. A második legnépszerűbbek az eurós pénzpiaci ETF-ek voltak 2,6 milliárdos nettó vásárlással. A harmadik helyen az európai részvény-ETF-ek futottak be 2,1 milliárd euró beérkező friss tőkével.