Megtizedelte az iráni háború a kedvelt európai befektetést: leolvadtak a hozamok, brutális mennyiségű pénz égett el egy hónap alatt
Az amerikai társaikhoz hasonlóan jókora leolvadást okozott az európai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyonában is az amerikai–iráni háború első hónapja.
A jól diverzifikálható, széles termékpalettát kínáló és a hagyományos befektetési alapoknál olcsóbb ETF-ek eszközértéke 4,5 százalékkal 2657 milliárd euróra apadt márciusban az LSEG Lipper friss kimutatása szerint.
Egy hónap alatt 125 milliárd euró égett el a népszerű befektetés vagyonából
A régen látott, 124,7 milliárd eurós visszaesést az Irán ellen február legvégén indított amerikai–izraeli támadás kiváltotta piaci lefordulás okozta, amely 135,2 milliárd eurót törölt ki az eszközosztály vagyonából. Ezt csak némileg tudta kozmetikázni a valamivel átlag alatti, 10,5 milliárd eurós tőkebeáramlás.
Öröm az ürömben, hogy a befektetők a Hormuzi-szoros lezárásával és ezáltal az olajárak meredek emelkedésével, valamint tőzsdei zuhanással járó közel-keleti konfliktus közepette is vásárolták az ETF-eket. A befektetési kategória ütésállóságát az is mutatja, hogy eközben a hagyományos befektetési alapokból jelentős összegeket váltottak vissza.
A különböző ETF-kategóriák közül
- most is a részvényeket vették legnagyobb, 8,8 milliárd eurós tételben.
- A pénzpiaci ETF-ekbe 3,8 milliárd euró megtakarítás érkezett,
- az árupiaci eszközök pedig 900 millió euró friss tőkével gyarapodtak.
- Az alternatív alapokba 20 millió euró érkezett,
- a vegyes ETF-ekből pedig néhány millió euró távozott.
- A hónap legnagyobb vesztesei a kötvényes portfóliók voltak 3 milliárd euró tőkekiáramlással.
Az általános piaci helyzetet figyelembe véve némiképp meglepő, hogy a tőkeáramlás legnagyobb részét a részvény-ETF-ek adták. A pénzpiaci termékekbe érkező tekintélyes friss megtakarítások a kötvénybefektetők biztonságosabb befektetésekbe menekülését jelentheti a két termékkategória hasonló méretű, ellentétes irányú beáramlása alapján.
Az egyes főkategóriákat tovább bontva az látszik, hogy a legvonzóbb befektetésnek a globális részvény-ETF-ek voltak, melyekbe toronymagasan a legtöbb pénz, 6,4 milliárd euró érkezett márciusban. A második legnépszerűbbek az eurós pénzpiaci ETF-ek voltak 2,6 milliárdos nettó vásárlással. A harmadik helyen az európai részvény-ETF-ek futottak be 2,1 milliárd euró beérkező friss tőkével.
A piaci hullámzások közepette leginkább a pénzügyi szektor részvényeit tartalmazó ETF-eket adták el a befektetők, 3,8 milliárd eurót kitárazva. Jelentős tőkét váltottak vissza a magas hozamú eurós kötvényekből, valamint az euróban jegyzett vállalati kötvényes ETF-ekből is. Az előbbiek 1,7 milliárd eurót, az utóbbiak 1,5 milliárd eurónyi ügyfélpénzt veszítettek múlt hónapban.
A BlackRock köszöni, jól van
Közben az elmúlt öt év legerősebb negyedéves eredményét érte el az idei első három hónapban a világ legnagyobb vagyonkezelője. A BlackRock a tőzsdén kereskedett alapok iránti erőteljes keresleten szakított igazán nagyot az iráni háború következtében felbolyduló tőkepiacokon.
Az amerikai alapkezelő-óriás profitja 17 százalékkal, 2,07 milliárd dollárra gyarapodott, ami részvényenként 12,53 dollár tisztított eredményt jelent a március végén zárult negyedévben, ez 11,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A társaság ezzel simán felülmúlta az elemzői várakozást, amely 11,48 dolláros nyereséget vetített előre részvényenként.
Ezt a teljesítményt 27 százalékkal megugró, 6,7 milliárd dollár bevétel mellett érte el a pénzügyi szolgáltató.
A BlackRock történetének egyik legjobb évkezdést könyvelhette el
– értékelt Larry Fink vezérigazgató.
Az ügyfelek nettó 130 milliárd dollárt bíztak az alapkezelőkre, ami 8 százalékos organikus díjbevétel-bővülést eredményezett.
A befektetők főként a jól diverzifikálható, kedvező költségű, valamint rendkívül széles és rugalmas termékportfóliót kínáló ETF-eket keresték. Az iShares márkanéven futó, világszerte vezetőnek számító termékcsalád értékesítése új rekordot döntött 132 milliárd dollárral.