Óriási pusztítást végzett az iráni háború ennél a befektetésnél: leolvadtak a hozamok, eloldalogtak a befektetők

Egy hónap alatt ezermilliárd dollár égett el az amerikai tőzsdén kereskedett alapok vagyonából az iráni háború első hónapja során. A világszerte kedvelt befektetés iránti érdeklődés megcsappant, ám a piac visszarendeződésével a vételi kedv is visszatérhet.
K. T.
2026.04.09, 07:50

Óriási leolvadást okozott az iráni háború február végi kirobbanása az amerikai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyonában. A költséghatékony, jól diverzifikálható és rendkívül széles termékpalettát kínáló befektetésből ezermilliárd dollár égett el egy hónap alatt a tulajdonosok legfőbb bánatára.

Az ETF-piaci befektetéseket is átrendezte az iráni háború / Fotó: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

A tengerentúli ETF-szektor 7 százalékkal, 13,3 ezermilliárd dollár méretűre zsugorodott március végére az egy hónappal korábbi 14,3 ezermilliárd dollárról a FactSet pénzügyi adatszolgáltató friss kimutatása alapján.

Az iráni háború fenekestül felforgatta a népszerű befektetést

A piacokon széles körű eladási hullám söpört végig a közel-keleti háború kitörését követően, a megtakarítók pedig maguk is óvatosabbá váltak, és a korábbi hónapokhoz képest jóval kisebb összeget, 117,4 milliárd dollárt fektettek ilyen eszközökbe. Februárban még közel 200 milliárd dollár érkezett az ETF-piacra.

Az új megtakarítások legnagyobb része, 

  • 70,1 milliárd dollár a részvény-ETF-ekbe érkezett, értékesítésük 39 százalékkal esett vissza februárhoz képest. 
  • A kötvényes termékek 50,8 milliárd dollár tőkét szívtak fel a piacról, 28 százalékos zsugorodást jelezve havi alapon. 
  • Az árupiaci eszközök az előző havi kiáramlás után 2,2 milliárd dollárt csatornáztak be. 
  • A vegyes és az alternatív ETF-ek iránt stabil, 1,4, illetve 3,6 milliárd dolláros kereslet mutatkozott. 
  • Az árupiaci ETF-ek voltak a hónap legnagyobb vesztesei, melyekből 10,7 milliárd dollárt váltottak vissza a tulajdonosaik.

A piacot a részvény-ETF-ek dominálják, melyekben összesen 10,3 ezermilliárd dollárt fialtatnak a befektetők. A kötvényes portfóliókban 2,4 ezermilliárd dollárt tartanak, az egyéb típusú ETF-ek összesített vagyonmérete pedig 630 milliárd dollárra rúg.

A kínálati oldal bővülése kevésbé esett vissza a befektetői aggodalmak és az erősen pesszimistává váló piaci környezet ellenére. A szolgáltatók 82 új ETF-et indítottak útjára, 11-gyel kevesebbet, mint egy hónappal korábban.

Piaci félelmek ide vagy oda, az amerikai ETF-ekbe 2026 első három hónapja során 488 milliárd dollár friss tőke érkezett, a FactSet prognózisa szerint idén megközelítheti a kétmilliárd dollárt a szektorba érkező befektetések volumene.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen  

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak, és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett alapok között.

