Az iráni háború 400 milliárd dollárt égetett el belőle, mégis egyre nagyobb teret hódít ez a befektetés

A növekvő geopolitikai feszültségekkel és piaci bizonytalanságokkal dacolva gyarapodni tudott a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) globális vagyona az idei első negyedévben. A sokoldalúsága, jól diverzifikálhatósága és költséghatékonysága miatt töretlen népszerűségnek örvendő befektetés a jelentős tőkebeáramlásnak köszönhette ütésállóságát, noha a hozamok miatt lehet hiányérzetük a befektetőknek.

Az eszközosztályban világszerte kezelt vagyon összértéke március végére átlépte a 19 ezermilliárd dolláros szintet az LSEG Lipper pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb kimutatása szerint.

Az év első három hónapjában 1,7 százalékos – 313 milliárd dolláros – növekedést ért el a szektor. Ez teljes egészében a befektetők töretlen bizalmának köszönhető, akik az iráni háború kitörése kiváltotta piaci hullámzások ellenére is kitartottak az ETF-ek mellett. A leforduló árfolyamok okozta 409,6 milliárd dolláros veszteséget ugyanis bőségesen ellensúlyozni tudta az időszak során az eszközökbe érkező 722,6 milliárd dollár megtakarítás.

Az idei tőkebeáramlást ezzel együtt fékezte a február legvégén kirobbanó amerikai–iráni háború:

a januári 260,9 milliárd dollár

és a februári 288,1 milliárdos bevásárlás után

márciusban 173,6 milliárd dollár megtakarítás érkezett az ETF-piacra.

Az első két hónapban látott kiemelkedő tőkemozgás ugyanakkor annak a jele az LSEG Lipper elemzői szerint, hogy világszerte tovább nőtt az ETF-ek iránti befektetői érdeklődés és azok elterjedése.

Rengeteg friss befektetés érkezett a tőzsdén kereskedett alapokba

A friss befektetések zöme, 451,3 milliárd dollár a részvény ETF-ekbe érkezett, míg a kötvényes portfóliók 178,6 milliárd dollárt szívtak fel. Az alternatív ETF-ekbe 36 milliárd dollár vándorolt, a pénzpiaci termékekbe 32,7 milliárd dollárt fektettek, az árupiaci eszközök 12,3 milliárd dollárt csatornáztak be, a vegyes ETF-ek pedig 10,3 milliárd dollár tőkével gazdagodtak.

A fő kategóriák mögé benézve az év első negyedének slágertermékei az amerikai részvény-ETF-ek voltak, melyekből közel 80 milliárd dollárnyit vásároltak világszerte a befektetők. A második legkeresettebb eszköznek a globális, amerikai részvényeket nem tartalmazó ETF-ek bizonyultak 6,73 milliárd dolláros nettó értékesítéssel. A harmadik helyen a globális, feltörekvő piaci részvényekből építkező termékek végeztek bő 50 milliárdos friss megtakarítás begyűjtésével.