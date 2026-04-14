Öntik a pénzt a befektetések kisgömböcébe – a BlackRock köszöni szépen, rég volt ilyen jó évkezdése

Az elmúlt öt év legerősebb negyedéves eredményét érte el az idei első három hónapban a világ legnagyobb vagyonkezelője. A BlackRock a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) iránti erőteljes keresleten szakított igazán nagyot az iráni háború következtében felbolyduló tőkepiacokon.

Erősen indította az évet a BlackRock

Az amerikai alapkezelő-óriás profitja 17 százalékkal 2,07 milliárd dollárra gyarapodott, ami részvényenként 12,53 dollár tisztított eredményt jelent a március végén zárult negyedévben. Utóbbi 11,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinak. A társaság ezzel simán felülmúlta az elemzői várakozást, ami 11,48 dolláros nyereséget vetített előre részvényenként.

Ezt a teljesítményt 27 százalékkal megugró, 6,7 milliárd dollár bevétel mellett érte el a pénzügyi szolgáltató.

A BlackRock történetének egyik legjobb évkezdést könyvelhette el

– értékelt Larry Fink vezérigazgató.

Az ügyfelek nettó 130 milliárd dollárt bíztak az alapkezelőkre, ami 8 százalékos organikus díjbevétel-bővülést eredményezett.

A befektetők főként a jól diverzifikálható, kedvező költségű, valamint rendkívül széles és rugalmas termékportfóliót kínáló ETF-eket keresték. Az iShares márkanéven futó, világszerte vezetőnek számító termékcsalád értékesítése új rekordot döntött 132 milliárd dollárral.

Kisgömböcként falja a pénzt a világ legnagyobb vagyonkezelője

A BlackRock ügyfeleinek részvényekbe áramló friss tőkéje elérte a 71,84 milliárd dollárt, a kötvényes termékek pedig 34,31 milliárd dollár megtakarítást szívtak fel. A pénzügyi gigász egyik növekedési területének számító aktív vagyonkezelő szegmens eközben hárommilliárd dollár pénzbeáramlást regisztrált.

A globális piacvezető befektetési vállalat kezelés alatt lévő eszközállománya 20 százalékkal 13,89 ezermilliárd dollárra hízott, ami minden eddiginél magasabb összvagyont jelent.

A 13,92 ezermilliárdos piaci várakozást azonban ebben a tekintetben kissé alulmúlta a BlackRock.

„Eredményeink nem csupán egy negyedév történetét mesélik el. Egy gyorsan változó üzleti környezetet, az ügyfelekkel való szoros kapcsolatot és egy olyan platformot tükröznek, amelyet úgy alakítottunk ki, hogy különböző piaci forgatókönyvek mellett is exponenciális növekedést generáljon” – mondta a vezérigazgató.