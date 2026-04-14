Deviza
EUR/HUF363,9 +0,22% USD/HUF308,64 0% GBP/HUF418,59 +0,33% CHF/HUF395,1 +0,28% PLN/HUF85,84 +0,39% RON/HUF71,48 +0,18% CZK/HUF14,95 +0,28% EUR/HUF363,9 +0,22% USD/HUF308,64 0% GBP/HUF418,59 +0,33% CHF/HUF395,1 +0,28% PLN/HUF85,84 +0,39% RON/HUF71,48 +0,18% CZK/HUF14,95 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 891,07 -0,41% MTELEKOM2 350 -1,43% MOL4 400 +0,46% OTP44 000 -1,68% RICHTER12 970 -0,23% OPUS364 +21,33% ANY7 430 +2,34% AUTOWALLIS148,5 -1,33% WABERERS4 560 +2,47% BUMIX8 981,66 +1,33% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 834,82 +0,74% BUX138 891,07 -0,41% MTELEKOM2 350 -1,43% MOL4 400 +0,46% OTP44 000 -1,68% RICHTER12 970 -0,23% OPUS364 +21,33% ANY7 430 +2,34% AUTOWALLIS148,5 -1,33% WABERERS4 560 +2,47% BUMIX8 981,66 +1,33% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 834,82 +0,74%
vagyon
BlackRock
alapkezelő
tőzsde
nyereség

Öntik a pénzt a befektetések kisgömböcébe – a BlackRock köszöni szépen, rég volt ilyen jó évkezdése

Fennállása egyik legerősebb eredményét érte el az iráni háború kiváltotta jelentős piaci hullámzások közepette a világ legnagyobb alapkezelője. A BlackRock már közel 14 ezermilliárd dollárnyi vagyont kezelt március végén.
K. T.
2026.04.14, 16:45
Frissítve: 2026.04.14, 17:12

Az elmúlt öt év legerősebb negyedéves eredményét érte el az idei első három hónapban a világ legnagyobb vagyonkezelője. A BlackRock a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) iránti erőteljes keresleten szakított igazán nagyot az iráni háború következtében felbolyduló tőkepiacokon.

Öt éve volt hasonlóan erős negyedéve a BlackRocknak / Fotó: Tada Images / Shutterstock

Erősen indította az évet a BlackRock

Az amerikai alapkezelő-óriás profitja 17 százalékkal 2,07 milliárd dollárra gyarapodott, ami részvényenként 12,53 dollár tisztított eredményt jelent a március végén zárult negyedévben. Utóbbi 11,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinak. A társaság ezzel simán felülmúlta az elemzői várakozást, ami 11,48 dolláros nyereséget vetített előre részvényenként.

Ezt a teljesítményt 27 százalékkal megugró, 6,7 milliárd dollár bevétel mellett érte el a pénzügyi szolgáltató.

A BlackRock történetének egyik legjobb évkezdést könyvelhette el

– értékelt Larry Fink vezérigazgató.

Az ügyfelek nettó 130 milliárd dollárt bíztak az alapkezelőkre, ami 8 százalékos organikus díjbevétel-bővülést eredményezett.

A befektetők főként a jól diverzifikálható, kedvező költségű, valamint rendkívül széles és rugalmas termékportfóliót kínáló ETF-eket keresték. Az iShares márkanéven futó, világszerte vezetőnek számító termékcsalád értékesítése új rekordot döntött 132 milliárd dollárral.

Kisgömböcként falja a pénzt a világ legnagyobb vagyonkezelője 

A BlackRock ügyfeleinek részvényekbe áramló friss tőkéje elérte a 71,84 milliárd dollárt, a kötvényes termékek pedig 34,31 milliárd dollár megtakarítást szívtak fel. A pénzügyi gigász egyik növekedési területének számító aktív vagyonkezelő szegmens eközben hárommilliárd dollár pénzbeáramlást regisztrált.

A globális piacvezető befektetési vállalat kezelés alatt lévő eszközállománya 20 százalékkal 13,89 ezermilliárd dollárra hízott, ami minden eddiginél magasabb összvagyont jelent. 

A 13,92 ezermilliárdos piaci várakozást azonban ebben a tekintetben kissé alulmúlta a BlackRock.

„Eredményeink nem csupán egy negyedév történetét mesélik el. Egy gyorsan változó üzleti környezetet, az ügyfelekkel való szoros kapcsolatot és egy olyan platformot tükröznek, amelyet úgy alakítottunk ki, hogy különböző piaci forgatókönyvek mellett is exponenciális növekedést generáljon” – mondta a vezérigazgató.

A BlackRock részvényei 4 százalékos ugrással nyitották a keddi kereskedést a New York-i tőzsdén. Az év eleje óta ezzel együtt nem tud érdemi emelkedést felmutatni a kurzus.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
