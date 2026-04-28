Duplázta nyereségét, megszedte magát a BP az iráni olajválságon – dörzsölhetik tenyerüket az olajóriások

Az iráni háború következtében egekbe szökő olaj- és gázárak elképesztő mértékű év eleji profitugráshoz segítették az olajóriások közül elsőként jelentő BP-t. A brit energiavállalat könnyedén túlszárnyalta a legmerészebb elemzői várakozásokat, a második negyedévre ugyanakkor óvatosabb várakozást fogalmazott meg.

A brit olajvállalat 3,2 milliárd dollár nyereséget termelt 2026 első három hónapjában, ami több mint duplája az egy évvel korábbi 1,38 milliárd dolláros, és a tavalyi negyedik negyedévben elért 1,54 milliárd dolláros nettó profitnak.

A BP ráadásul a piaci várakozásokat is magasan túlteljesítette, az LSEG elemzői konszenzusa alapján 2,63 milliárd dolláros adózott nyereségre számítottak a szakértők.

A vállalat közleménye szerint az első negyedéves eredmények az olajkereskedelmi üzletág kiemelkedő hozzájárulását és az energiaszállítási szegmens erősödő teljesítményét tükrözik.

Vállalatunk összességében továbbra is jól működik. Ez a negyedév is erős működési és pénzügyi eredményeket hozott, és további előrelépést tettünk a 2027-es céljaink felé

– mondta el a jelentés kapcsán Meg O’Neill vezérigazgató.

A vállalat adósságállománya 25,3 milliárd dollárra nőtt március végére, a tavaly év végi 22,2 milliárd dollárról. A vezetőség célja, hogy a nettó adósság jövő év végére 14–18 milliárd dollár közé mérsékelje.

A szezonális karbantartási munkálatokra és a közel-keleti zavarokra hivatkozva az első három hónaphoz képest alacsonyabb termelési volumennel számolnak a második negyedévben.

A társaság megerősítette a 2026 egészére vonatkozó, 13–13,5 milliárd dollár közötti beruházási tervét, és közölte, hogy az év során 9–10 milliárd dollár bevételt vár eszközeinek eladásából és egyéb forrásokból.

A BP részvényárfolyama is előretört

Az olaj- és gázipari vállalatok részvényeinek árfolyama jelentősen emelkedett azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án Irán ellen háborút indított, ami a fosszilis energiahordozók árának meredek emelkedésével járt együtt.