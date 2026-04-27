Beesett a Mol, erőtlen rajttal kezdte a hetet a BUX
A főbb európai részvényindexek vegyes startra készültek hétfő reggel a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők egy fontos eseményekkel sűrűn betáblázott - a legtöbb piacon május 1. miatt négy napos - hétre készültek.
Mind az Európai Központi Bank, mind az angol jegybank csütörtökön publikálja kamatdöntését, míg az amerikai Federal Reserve szerdán teszi meg ugyanezt.
Az üzleti életben számos európai nagyágyú, köztük a Deutsche Bank, a Santander, a BNP Paribas, valamint az olyan autóipari óriások, mint a Volkswagen, a Stellantis és a Mercedes-Benz szintén ezen a héten teszi közzé negyedéves eredményeit, a tengerentúlról meg érkeznek az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Meta és a Microsoft időszaki beszámolói.
A közel-keleti geopolitikai helyzet továbbra is feszült. Washington Teherántól várja a konfliktusrendezésre vonatkozó összehangolt javaslatot, de közben az Egyesült Államok katonai jelenlétét a régióban egyre erősítik. Jelenleg három repülőgép-hordozó állomásozik a térségben, ilyet legutóbb a 2003-as iraki háború előtt láthattunk.
Ilyen körülmények közepette a BUX 0,04 százalékos csökkenéssel, 133 816 ponton kezdte a napot.
Az OTP-részvények 0,3 százalékkal pénteki záróértékük felett, 41 750 forinton nyitottak.
A Mol papírjai 0,8 százalékkal, 4066 forintra gyengültek, holott a Brent kőolaj hordónkénti ára megközelíti a 108 dollárt a globális olajpiacon.
A Richter kurzusa eközben 0,1 százalékkal, 12 990 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom nyitóára 2498 forint volt, ami 0,2 százalékos emelkedés pénteki záróárához mérten.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint némileg erősödött. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 364,6 forintra csökkent reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.