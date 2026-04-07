Erős napot zárt a BUX, az OTP húzta a piacot
Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsdén a BUX index: a benchmark 125 800 pont közelében fejezte be a napot, ami mintegy 1,5 százalékos plusznak felel meg. A nap során végig kitartott a pozitív hangulat, a magyar piac a nemzetközi optimizmushoz igazodva teljesített jól.
A vezető részvények mind emelkedéssel zártak.
- Az OTP 2,2 százalékos pluszban, 37 620 forinton zárt.
- A Mol 1,5 százalékkal erősödve, 4006 forinton fejezte be a napot.
- A Magyar Telekom 1,7 százalékos emelkedéssel, 2180 forinton zárt.
- A Richter 0,7 százalékkal feljebb, 12 300 forinton zárt.
A bankpapír teljesítménye kiemelkedett, az OTP volt a nap egyértelmű nyertese, és döntő szerepet játszott az index emelkedésében.
A forint eközben enyhe erősödést mutatott az euróval szemben, az árfolyam 382 körül alakult a nap végén, ami szintén támogatta a befektetői hangulatot.
A kedvező nemzetközi környezet mellett a geopolitikai hírek és a politikai fejlemények is a fókuszban maradtak, ugyanakkor ezek nem tudták megtörni a kockázatvállalási kedvet: a budapesti parkett végül határozott emelkedéssel zárta a napot.
Új olajbarátság: az amerikai nyersolaj felé fordul a Mol
A Mol egyre nagyobb hangsúlyt helyez az alternatív beszerzési forrásokra , és ebben az amerikai kőolaj szerepe is felértékelődött. A Barátság vezetéken tapasztalt zavarok után a vállalat már korábban is megkezdte a tengeri import felfuttatását, hogy csökkentse az orosz forrásoktól való függést.
A stratégia része, hogy a horvátországi Omisalj kikötőjén keresztül érkező szállítmányokkal – köztük amerikai eredetű nyersolajjal – biztosítsák a finomítók ellátását. Ez ugyan hosszabb és drágább útvonal, de növeli az ellátásbiztonságot egy olyan időszakban, amikor a keleti irányból érkező szállítások akadoznak.
A lépés jól mutatja, hogy a Mol fokozatosan alkalmazkodik a megváltozott geopolitikai környezethez: miközben rövid távon a stratégiai készletek és az alternatív útvonalak stabilizálják az ellátást, hosszabb távon egy diverzifikáltabb, kevésbé oroszfüggő beszerzési modell rajzolódik ki.