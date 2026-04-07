Erős napot zárt a BUX, az OTP húzta a piacot

A kedvező nemzetközi környezet mellett a geopolitikai hírek és a politikai fejlemények is a fókuszban maradtak, ugyanakkor ezek nem tudták megtörni a kockázatvállalási kedvet: a budapesti parkett végül határozott emelkedéssel zárta a napot.

Új olajbarátság: az amerikai nyersolaj felé fordul a Mol

A Mol egyre nagyobb hangsúlyt helyez az alternatív beszerzési forrásokra , és ebben az amerikai kőolaj szerepe is felértékelődött. A Barátság vezetéken tapasztalt zavarok után a vállalat már korábban is megkezdte a tengeri import felfuttatását, hogy csökkentse az orosz forrásoktól való függést.

A stratégia része, hogy a horvátországi Omisalj kikötőjén keresztül érkező szállítmányokkal – köztük amerikai eredetű nyersolajjal – biztosítsák a finomítók ellátását. Ez ugyan hosszabb és drágább útvonal, de növeli az ellátásbiztonságot egy olyan időszakban, amikor a keleti irányból érkező szállítások akadoznak.

A lépés jól mutatja, hogy a Mol fokozatosan alkalmazkodik a megváltozott geopolitikai környezethez: miközben rövid távon a stratégiai készletek és az alternatív útvonalak stabilizálják az ellátást, hosszabb távon egy diverzifikáltabb, kevésbé oroszfüggő beszerzési modell rajzolódik ki.