Nagy durranással indult a Pekingi Autóshow, a BYD autóiba is az Alibaba mesterséges intelligenciája kerül
Nagy feltűnést keltett a pénteken elstartolt 2026-os Pekingi Autóshown (április 24.–május 3.) az Alibaba bejelentése, amely szerint saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-modelljével, a Qwennel látják el több élvonalbeli autógyártó, köztük a BYD járműveit is a kínai piacon. A technológiai óriás ezek szerint már nemcsak az e-kereskedelemben, hanem a mobilitásban is az élre tör, nyomás alá helyezve versenytársait.
Az iparágvezető BYD is az Alibaba partnere lett
A partnerek listáján a kínai autóipar legnagyobb nevei szerepelnek.
- Az iparágvezető BYD,
- a Geely,
- a Li Auto
- és a Volkswagen-SAIC közös vállalat
mind az Alibaba hangalapú mesterséges intelligenciáját fogja alkalmazni. A Qwen funkcionalitása pedig messze túlmutat majd az egyszerű navigációs utasításokon, az autók gyakorlatilag személyi asszisztenssé alakulnak át.
A sofőrök hangutasításokkal rendelhetnek majd ételt, foglalhatnak szállodai szobát, vásárolhatnak koncertjegyeket, de nyomon követhetik érkező csomagjaik státuszát is. Még a kifizetéseket is közvetlenül az autóból intézik.
Egy stagnáló elektromosautó-piacon ez az „életmód-integráció” komoly előnyt jelent a gyártók számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy kitűnjenek a mezőnyből, és új vásárlásokra ösztönözzenek.
Az Alibaba részvényei pénteken nagyjából 1 százalékkal, 131,8 hongkongi dollárra drágultak pénteken a hongkongi tőzsdén.
Az Alibaba persze nincs egyedül a piacon, javában zajlik a legintelligensebb beszédalapú mesterségesintelligencia-alkalmazások versenye.
Az Audi új elektromos SUV-ja, az AUDI E7X, amelyet kizárólag Kínára fejlesztettek, például a ByteDance „Doubao” MI-beszédmodelljének és egy másik kínai AI-fejlesztő, az iFlyTek speciális felismerő rendszereinek a kombinációját használja.
Az amerikai versenytárs, a Cadillac (General Motors) szintén a kínai ByteDance-szel lépett partnerségre, hogy a digitális felhasználói élményt a helyi szabványokhoz igazítsa a világ legnagyobb autópiacán.
Mi a helyzet Kínán kívül?
Kínán kívülre tekintve, eközben Volkswagen a globális piacon a ChatGPT hangmodellt – partnere, a Cerence segítségével – integrálja oktató, tervező (ID) modelljeibe, ám a magas árrésű e-kereskedelmi funkciók helyett konzervatív módon a járművezérlés és a tudáslekérdezések optimalizálására összpontosít.
A Mercedes-Benz hasonló utat követ, csak prémium minőségben. Egy nagyszabású teszt során – elsősorban az amerikai piacon – az MBUX hangvezérlő rendszert a ChatGPT erejével emelték új szintre.
A stuttgarti székhelyű vállalat célja az érzelmi ügyféllojalitás erősítése egy intuitív, szinte emberi jellegű párbeszéd révén, ami kulcsfontosságú extra lehet a luxus szegmensben.
A Tesla más úton jár
A Tesla mindezzel szemben teljesen más megközelítést alkalmaz. Elon Musk csapata hű maradt a vertikális integrációhoz, és elutasítja a külső megoldásokat. Ehelyett milliárdokat fordítanak a házon belüli MI-fejlesztésbe, ami, úgy tűnik, be is jön: a legújabb, 2026-os tavaszi frissítéssel a Tesla véglegesítette az xAI integrációját.
A „Hey Grok” parancs alatt a MI mostantól a pilótafülke szerves része, és sokkal többet végez, mint pusztán tudáslekérdezéseket. A navigációs rendszerrel való közvetlen integráció révén a Grok valós időben tervezi meg az összetett útvonalakat, beleértve a töltéseket és az éttermi megállókat is.
A Tesla járművei gördülő terminálokként működnek egy gigantikus MI-ökoszisztémán belül, amely az önvezető funkció (FSD) adataiból tanulva, olyan szinergiákat hoz létre, amelyek a hagyományos gyártók számára nem elérhetők.