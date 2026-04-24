Deviza
EUR/HUF367,65 +0,26% USD/HUF314,66 +0,25% GBP/HUF424,27 +0,38% CHF/HUF399,84 +0,16% PLN/HUF86,62 +0,21% RON/HUF72,2 +0,25% CZK/HUF15,09 +0,23% EUR/HUF367,65 +0,26% USD/HUF314,66 +0,25% GBP/HUF424,27 +0,38% CHF/HUF399,84 +0,16% PLN/HUF86,62 +0,21% RON/HUF72,2 +0,25% CZK/HUF15,09 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 904,71 -0,66% MTELEKOM2 514 +0,24% MOL4 126 -2,52% OTP41 440 +0,1% RICHTER13 030 -0,84% OPUS322,5 -3,26% ANY7 440 -0,13% AUTOWALLIS149 +1,34% WABERERS4 780 0% BUMIX9 249,73 +0,25% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 760,62 -0,7% BUX133 904,71 -0,66% MTELEKOM2 514 +0,24% MOL4 126 -2,52% OTP41 440 +0,1% RICHTER13 030 -0,84% OPUS322,5 -3,26% ANY7 440 -0,13% AUTOWALLIS149 +1,34% WABERERS4 780 0% BUMIX9 249,73 +0,25% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 760,62 -0,7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
AI
Alibaba
BYD

Nagy durranással indult a Pekingi Autóshow, a BYD autóiba is az Alibaba mesterséges intelligenciája kerül

Az Alibaba partnereinek listáján a kínai autóipar legnagyobb nevei szerepelnek. A BYD, a Geely és a Li Autó mellett a Volkswagen-SAIC közös vállalat is a Qwen segítségével válnának a sofőrök személyi asszisztensévé.
VG
2026.04.24, 12:00
Frissítve: 2026.04.24, 12:07

Nagy feltűnést keltett a pénteken elstartolt 2026-os Pekingi Autóshown (április 24.–május 3.) az Alibaba bejelentése, amely szerint saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-modelljével, a Qwennel látják el több élvonalbeli autógyártó, köztük a BYD járműveit is a kínai piacon. A technológiai óriás ezek szerint már nemcsak az e-kereskedelemben, hanem a mobilitásban is az élre tör, nyomás alá helyezve versenytársait.

BYD
A BYD csoport bemutatta a Formula X sportkocsit is a Pekingi Autóshown / Fotó: AFP

Az iparágvezető BYD is az Alibaba partnere lett

A partnerek listáján a kínai autóipar legnagyobb nevei szerepelnek. 

  • Az iparágvezető BYD, 
  • a Geely, 
  • a Li Auto 
  • és a Volkswagen-SAIC közös vállalat 

mind az Alibaba hangalapú mesterséges intelligenciáját fogja alkalmazni. A Qwen funkcionalitása pedig messze túlmutat majd az egyszerű navigációs utasításokon, az autók gyakorlatilag személyi asszisztenssé alakulnak át.

A sofőrök hangutasításokkal rendelhetnek majd ételt, foglalhatnak szállodai szobát, vásárolhatnak koncertjegyeket, de nyomon követhetik érkező csomagjaik státuszát is. Még a kifizetéseket is közvetlenül az autóból intézik. 

Egy stagnáló elektromosautó-piacon ez az „életmód-integráció” komoly előnyt jelent a gyártók számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy kitűnjenek a mezőnyből, és új vásárlásokra ösztönözzenek.

Az Alibaba részvényei pénteken nagyjából 1 százalékkal, 131,8 hongkongi dollárra drágultak pénteken a hongkongi tőzsdén.

Az Alibaba persze nincs egyedül a piacon, javában zajlik a legintelligensebb beszédalapú mesterségesintelligencia-alkalmazások versenye. 

Az Audi új elektromos SUV-ja, az AUDI E7X, amelyet kizárólag Kínára fejlesztettek, például a ByteDance „Doubao” MI-beszédmodelljének és egy másik kínai AI-fejlesztő, az iFlyTek speciális felismerő rendszereinek a kombinációját használja.

Az amerikai versenytárs, a Cadillac (General Motors) szintén a kínai ByteDance-szel lépett partnerségre, hogy a digitális felhasználói élményt a helyi szabványokhoz igazítsa a világ legnagyobb autópiacán.

Mi a helyzet Kínán kívül?

Kínán kívülre tekintve, eközben Volkswagen a globális piacon a ChatGPT hangmodellt – partnere, a Cerence segítségével – integrálja oktató, tervező (ID) modelljeibe, ám a magas árrésű e-kereskedelmi funkciók helyett konzervatív módon a járművezérlés és a tudáslekérdezések optimalizálására összpontosít. 

A Mercedes-Benz hasonló utat követ, csak prémium minőségben. Egy nagyszabású teszt során – elsősorban az amerikai piacon – az MBUX hangvezérlő rendszert a ChatGPT erejével emelték új szintre. 

A stuttgarti székhelyű vállalat célja az érzelmi ügyféllojalitás erősítése egy intuitív, szinte emberi jellegű párbeszéd révén, ami kulcsfontosságú extra lehet a luxus szegmensben.

A Tesla más úton jár

A Tesla mindezzel szemben teljesen más megközelítést alkalmaz. Elon Musk csapata hű maradt a vertikális integrációhoz, és elutasítja a külső megoldásokat. Ehelyett milliárdokat fordítanak a házon belüli MI-fejlesztésbe, ami, úgy tűnik, be is jön: a legújabb, 2026-os tavaszi frissítéssel a Tesla véglegesítette az xAI integrációját.

A „Hey Grok” parancs alatt a MI mostantól a pilótafülke szerves része, és sokkal többet végez, mint pusztán tudáslekérdezéseket. A navigációs rendszerrel való közvetlen integráció révén a Grok valós időben tervezi meg az összetett útvonalakat, beleértve a töltéseket és az éttermi megállókat is.

A Tesla járművei gördülő terminálokként működnek egy gigantikus MI-ökoszisztémán belül, amely az önvezető funkció (FSD) adataiból tanulva, olyan szinergiákat hoz létre, amelyek a hagyományos gyártók számára nem elérhetők.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu