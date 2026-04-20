Deviza
EUR/HUF362,84 +0,15% USD/HUF308,45 -0,09% GBP/HUF416,32 +0,04% CHF/HUF394,48 +0,16% PLN/HUF85,68 +0,02% RON/HUF71,15 +0,05% CZK/HUF14,93 +0,03% EUR/HUF362,84 +0,15% USD/HUF308,45 -0,09% GBP/HUF416,32 +0,04% CHF/HUF394,48 +0,16% PLN/HUF85,68 +0,02% RON/HUF71,15 +0,05% CZK/HUF14,93 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 073,62 -1,26% MTELEKOM2 436 -0,41% MOL4 148 +1,45% OTP43 780 -2,44% RICHTER12 860 -2,26% OPUS357,5 -1,26% ANY7 500 -0,8% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS4 860 -0,82% BUMIX9 211,52 -0,13% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 846,76 -1,19% BUX137 073,62 -1,26% MTELEKOM2 436 -0,41% MOL4 148 +1,45% OTP43 780 -2,44% RICHTER12 860 -2,26% OPUS357,5 -1,26% ANY7 500 -0,8% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS4 860 -0,82% BUMIX9 211,52 -0,13% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 846,76 -1,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
elektromos autók
ACEA
lobby
BYD

Sokkolta európai riválisait a BYD, helyet követelnek maguknak a brüsszeli autólobbyban is a kínaiak

A szegedi gyár révén a kínai vállalat már európai autógyártónak is minősül. Ha beverekszi magát a BYD az Európai Autógyártók Szövetségébe (ACEA), a brüsszeli lobbizás felé is megnyílik előtte az út.
Murányi Ernő
2026.04.20., 10:39

Történelmi lépésre készül a BYD. A kínai elektromosautó-óriás beadta tagfelvételi kérelmét az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA). Ha felveszik, először fordulna elő, hogy egy kínai autógyártó a lobbyszervezeten keresztül közvetlen befolyást gyakorolhatna a brüsszeli jogalkotásra. Mégpedig arra a jogalkotásra, amely nemrég húzós vámtarifát vetett ki a járműveire.

Sokkolta európai riválisait a BYD / Fotó: AFP

Az ACEA eddig egy exkluzív kör volt

Az ACEA eddig egy exkluzív kör volt. A szövetségnek jelenleg 17 tagja van, köztük olyan nagyágyúk, mint a Volkswagen, a BMW és a Stellantis. Bár a Ford és a Honda révén nem európai cégek is képviseltetik magukat, eddig hiányoztak a kínai vállalatok a taglistáról. 

Most viszont a szövetség szóvivője megerősítette, hogy a BYD már benyújtotta a felvételi kérelmét, de a végső döntés még nem született meg. Az ügy azért is meglehetősen kényes, mert az iparág helyzete megrendült a vén kontinensen. Az EU a szövetséggel mint lobbyszervezettel együttműködve hatalmas - bizonyos esetben akár 35,3 százalékos - büntetővámokkal próbálja megvédeni a piacot a támogatott kínai importtól. 

Ehhez képest a BYD a szövetségbe való belépését követően belülről is részt vehetne az új szabályok kialakításában.

Hazai piacán a BYD jelenleg uralja a szektort, míg az európai gyártók Kínában hatalmas nyomás alá kerültek. Ráadásul Európában sem igen viselték meg a kínai vállalatot a megemelt vámtarifák. Az olyan modellek, mint például a kompakt Dolphin, egyre nagyobb figyelmet kapnak. 

A BYD európai helyi gyártóvá lépett elő

Szegedi gyára felépítésével pedig a BYD szimpla importőrből európai helyi gyártóvá lépett elő. Ebből kifolyólag logikus húzás a belépés az Európai Autógyártók Szövetségébe. Aki milliárdokat fektet be egy európai telephelyen, az nem akar pusztán nézőként részt venni a jövőbeli kibocsátási és ipari szabványok kialakításában.

A hagyományos gyártók reakciója persze valószínűleg nem lesz túl lelkes. Bár az ACEA hivatalosan az egész iparágat képviseli, eddig elsősorban az európai érdekek védelmi pajzsaként szolgált. A BYD csatlakozása aláásná ezt az egységet. 

Míg az európai autógyártók jellemzően magas fix költségekkel és gyengülő kereslettel küzdenek, a BYD ellátási lánca rendkívül hatékony és hatalmas készpénztartalékokkal rendelkezik.

A BYD lépése egy kiszámított húzás a globális kereskedelmi háborúban. Az európai gyártók számára rémálom a kilátás, hogy a kínai mumus lesz az új szomszédjuk a tárgyalóasztalnál, hiszen éppen legveszélyesebb riválisuk nyerne betekintést és beleszólási jogot védelmi politikájukba.

 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
9 perc
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
