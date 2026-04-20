Sokkolta európai riválisait a BYD, helyet követelnek maguknak a brüsszeli autólobbyban is a kínaiak

Történelmi lépésre készül a BYD. A kínai elektromosautó-óriás beadta tagfelvételi kérelmét az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA). Ha felveszik, először fordulna elő, hogy egy kínai autógyártó a lobbyszervezeten keresztül közvetlen befolyást gyakorolhatna a brüsszeli jogalkotásra. Mégpedig arra a jogalkotásra, amely nemrég húzós vámtarifát vetett ki a járműveire.

Sokkolta európai riválisait a BYD / Fotó: AFP

Az ACEA eddig egy exkluzív kör volt

Az ACEA eddig egy exkluzív kör volt. A szövetségnek jelenleg 17 tagja van, köztük olyan nagyágyúk, mint a Volkswagen, a BMW és a Stellantis. Bár a Ford és a Honda révén nem európai cégek is képviseltetik magukat, eddig hiányoztak a kínai vállalatok a taglistáról.

Most viszont a szövetség szóvivője megerősítette, hogy a BYD már benyújtotta a felvételi kérelmét, de a végső döntés még nem született meg. Az ügy azért is meglehetősen kényes, mert az iparág helyzete megrendült a vén kontinensen. Az EU a szövetséggel mint lobbyszervezettel együttműködve hatalmas - bizonyos esetben akár 35,3 százalékos - büntetővámokkal próbálja megvédeni a piacot a támogatott kínai importtól.

Ehhez képest a BYD a szövetségbe való belépését követően belülről is részt vehetne az új szabályok kialakításában.

Hazai piacán a BYD jelenleg uralja a szektort, míg az európai gyártók Kínában hatalmas nyomás alá kerültek. Ráadásul Európában sem igen viselték meg a kínai vállalatot a megemelt vámtarifák. Az olyan modellek, mint például a kompakt Dolphin, egyre nagyobb figyelmet kapnak.

A BYD európai helyi gyártóvá lépett elő

Szegedi gyára felépítésével pedig a BYD szimpla importőrből európai helyi gyártóvá lépett elő. Ebből kifolyólag logikus húzás a belépés az Európai Autógyártók Szövetségébe. Aki milliárdokat fektet be egy európai telephelyen, az nem akar pusztán nézőként részt venni a jövőbeli kibocsátási és ipari szabványok kialakításában.

A hagyományos gyártók reakciója persze valószínűleg nem lesz túl lelkes. Bár az ACEA hivatalosan az egész iparágat képviseli, eddig elsősorban az európai érdekek védelmi pajzsaként szolgált. A BYD csatlakozása aláásná ezt az egységet.