Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Óriási dobásra készül a Debrecenben gyárat építő kínai óriásvállalat

Az akkumulátorgyártó részvényei nagyot emelkedtek a hongkongi tőzsdén. Ezért a CATL még több részvényt dob a piacra.
2026.04.13, 15:37

Kihasználja a részvényárak emelkedését a Debrecenben gyárat építő CATL és a tervek szerint újabb részvényeket dobna piacra a hongkongi tőzsdén, aminek segítségével 5 milliárd dollárt hajtanának fel. 

Advertising,Banner,Catl,Contemporary,Amperex,Technology,Limited,Electric,Vehicle,Battery catl,
A CATL növekedése sok tőkét igényel / Fotó: Kittyfly / Shutterstock

Bődületes ütemben növekszik a CATL, kell hozzá a tőke

A világ legnagyobb akkumulátorgyártója emellett konvertibilis kötvényeket is piacra dobna, hogy terjeszkedését finanszírozza, ám végleges döntés még nem született a Bloomberg információi szerint. A CATL a múlt hónapban tette közzé eredményeit, melyek egészen döbbenetes számokat tartalmaztak, a kínai vállalat egy év alatt t9öbb mint 50 százalékkal növelte profitját.

A CATL korábban egy brutális árháborút is túlélt hazájában, amit főként a külföldi terjeszkedésnek és a hálózati léptékű energiatárolók terén betöltött vezető szerepének köszönhetően vészelt át. 

Ez utóbbi szegmenes egyelőre azonban csak a CATL bevételeinek kevesebb mint 15 százalékát jelenti.

Tavaly májusi listázása óta a CATL részvényei 160 százalékot erősödtek, és a cég lehet az egyik nyertesei az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválságnak is, miután egyre több ország igyekszik a fosszilis energiától való függőségét enyhíteni, akár a hálózati energiatárolók, akár az elektromos autók segítségével. A hihetetlen növekedési ütem finanszírozása azonban továbbra is jelentős tőkeigénnyel jár, ezt fedezheti a mostani másodlagos kibocsátás.

A cég piaci kapitalizációja már 289 milliárd dollárra hízott, annak részvényeivel pedig a sencseni tőzsdén is lehet kereskedni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
