Valami készül: döntött a Debrecenben gyárat építő kínai akkugyártó, az elemzők is csak találgatják, mi a terv – 5 milliárd dollár mozdul meg

A CATL újabb több milliárd dollárnyi részvényt dob piacra Hongkongban, kihasználva, hogy az iráni háború miatt megugrott a befektetői érdeklődés az elektromosautó- és megújulóenergia-cégek iránt. A világ legnagyobb akkumulátorgyártója a friss forrásbevonással globális terjeszkedését és újenergia-projektjeit finanszírozná. Elemzők szerint a CATL egyértelműen a kedvező piaci hangulatok akarja meglovagolni.
2026.04.28, 07:49

A CATL 5 milliárd dollár értékű újabb részvényeladást jelentett be Hongkongban. A kínai akkumulátorgyártó igyekszik kihasználni, hogy az iráni háború kitörése óta megugrott a külföldi befektetők érdeklődése a megújulóenergia-részvények iránt – írja a Financial Times.

A CATL debreceni gyára / Fotó: Joó István / Facebook

A világ legnagyobb elektromosautó-akkumulátorgyártója kedden közölte, hogy további 62,4 millió részvényt értékesít darabonkén 80 amerikai dolláros áron, ami nagyjából 10 százalékos diszkontot jelent az előző öt kereskedési nap átlagos záróárához képest.

A CATL árfolyama 40 százalékkal emelkedett azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén megtámadta Iránt, mivel a befektetők arra fogadnak, hogy egy globális olajsokk felgyorsítja az elektromos járművek és a megújuló energia iránti keresletet.

A másodlagos részvényértékesítés 40 százalékkal növelné a Hongkongban jegyzett CATL-részvények számát.

„Ez nagyon opportunista lépés” – mondta Brian Ho, a Bernstein részvényelemzője. 

Nagyon erős az étvágy a CATL iránt az energiatárolási és villamosenergia-tematika miatt. Szerintem ezért hajtják végre most ezt a kibocsátást.

A cég hongkongi papírjai kedden 8 százalékot estek, míg a szárazföldi kínai részvényei 1,4 százalékkal gyengültek.

A CATL 2018 óta szerepel a sencseni tőzsdén, tavaly azonban Hongkongban is megjelent, ahol több mint 5 milliárd dollárt vont be a 2025-ös év második legnagyobb részvénykibocsátásával. Ennek ellenére a hongkongi részvényállomány továbbra is csak kis töredékét teszi ki a vállalat teljes közkézhányadának. A keddi bejelentés előtt ez az arány a jegyzett részvények 3,7 százaléka volt.

A megújulóenergia-részvények iránti élénk befektetői kereslet, valamint a korlátozott hongkongi részvénymennyiség miatt a CATL azon kevés kínai cégek egyike, amelyeknél az úgynevezett H-részvények prémiumon forognak a szárazföldi A-részvényekhez képest.

Míg sok, szárazföldi kínai részvények tartására felhatalmazott külföldi intézményi befektető inkább a CATL olcsóbb A-részvényeit vásárolta, más globális befektetők vagy nem szívesen, vagy nem tudnak jelentős mennyiséget birtokolni egy szárazföldi Kínában jegyzett társaság papírjaiból.

„Sok globális befektető továbbra is inkább a H-részvényeket részesíti előnyben, ha abból tud többet venni, mint az A-részvényből” – mondta Ho. „Ezért indokolt a prémium.”

Ho szerint a CATL számára logikus döntés volt több H-részvényt kibocsátani, hogy kihasználja ezt a prémiumot. „Az így bevont forrás globális tőke, amelyet külföldön is felhasználhatnak. Mindkét fél számára előnyös helyzet.”

A CATL a Hongkongban bevont tőkét világszerte szabadon felhasználhatja, míg a szárazföldi Kínában gyűjtött forrásokra Kína szigorú tőkekorlátozásai vonatkoznak. A vállalat akkumulátorgyárakat épített Magyarországon és Németországban, Spanyolországban pedig a Stellantisszal közösen dolgozik egy új üzem létrehozásán.

A CATL kedden közölte, hogy az újabb részvényértékesítésből befolyó összeget kutatás-fejlesztésre, valamint „globális újenergia-projektek építésére” fordítja. Horace Tse, a CLSA elemzője ugyanakkor azt mondta, kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, miért von be a CATL további forrásokat, és pontosan mire kívánja költeni azokat, „tekintve, hogy már most is rendelkezik készpénzzel”.

Debrecenben óriásgyárat építenek, mindenkinek az ő részvényük kell – bombasiker született

A kínai CATL egyszerre uralja a tőzsdét és építi tovább európai pozícióit: miközben Debrecenben közel 3000 milliárd forintos gigaberuházás zajlik, a vállalat legújabb részvényértékesítésére is kétszeres túljegyzés érkezett. A CATL papírjai iránti erős befektetői kereslet azt mutatja, hogy a piac továbbra is ígéretes növekedési potenciált lát az akkumulátoróriásban.

