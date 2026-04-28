Üdítő számok érkeztek: elképesztő, mennyi zéró kólát iszunk – emeli a tétet Coca-Cola

Felpezsdítette a Coca-Cola részvényárfolyamát a társaság kedd kora délután közzétett gyorsjelentése, melyben várakozáson felüli eredményről és a globális kereslet erősödéséről számolt be az üdítőitalgyártó-óriás, amely egész éves előrejelzését is megemelte.

Jól fogy a cukormentes kóla, nagyobb profitra számít idén a Coca-Cola / Fotó: Reuters

Az atlantai székhelyű amerikai vállalat árbevétele 12 százalékkal, 12,47 milliárd dollárra nőtt a március végén zárult első negyedévben, felülmúlva a 12,24 milliárd dolláros elemzői becslést.

Az akvizíciók és a devizaárfolyamok hatásával szűrt organikus bevételbővülés 10 százalékos volt, miközben az értékesített volumen 3 százalékkal nőtt világszerte, ami élénkülő keresletről árulkodik.

Busás profitszámok után emelt a célon az üdítőital-gyártó

Az adózott eredmény az egy évvel korábbi 3,33 milliárd dollárról 3,92 milliárd dollárra szökött fel ezzel párhuzamosan, ami egy részvényre vetítve (EPS) 91 cent.

Az egyedi tételektől megtisztított EPS 86 cent volt, öt centtel magasabb, mint amire az elemzői konszenzus alapján számítani lehetett.

A dinamikus évkezdés és az élénkülő globális kereslet tükrében a vezetőség megemelte egész éves eredménycélját is, az egy részvényre jutó nyereség így 8–9 százalék közötti ütemben nőhet, szemben a korábbi 7–8 százalékos előrejelzéssel. Az organikus árbevétel-bővülést továbbra is 4–5 százalék közé várja a menedzsment.

Hosszú idő után ismét nő a kereslet a Coca-Cola termékei iránt

A Coca-Cola valamennyi üzletágban forgalomnövekedést jelentett, beleértve a hazai, észak-amerikai piacot, ahol 4 százalékkal nőtt a forgalom.

A portfólió egészét tekintve a Coke víz-, sport-, kávé- és teaszegmense szállította a legerőteljesebb globális növekedést. A divízió forgalma 5 százalékkal bővült, amit a tea és a palackozott víz iránti erősebb kereslet ösztönzött.

A szénsavas üdítőitalok forgalma összességében két százalékkal emelkedett, amit a Coca-Cola Zero esetében 13 százalékos, ugrásszerű növekedés támogatott.

Mindez pozitív piaci trendfordulót jelez, az elmúlt néhány negyedévben ugyanis gyengülő keresletet tapasztalt a gyártó a költségtudatos fogyasztók részéről. A Fairlife és a Smartwater márkákkal fémjelzett prémiumszegmens azonban továbbra is jól teljesít, köszönhetően a magas jövedelmű vásárlóknak, akiket kevésbé érint a jelenlegi, kedvezőtlenebb gazdasági helyzet.