Deviza
EUR/HUF376,65 -0,15% USD/HUF322,79 0% GBP/HUF432,71 +0,04% CHF/HUF408 -0,08% PLN/HUF88,65 +0,19% RON/HUF73,94 -0,14% CZK/HUF15,44 +0,26% EUR/HUF376,65 -0,15% USD/HUF322,79 0% GBP/HUF432,71 +0,04% CHF/HUF408 -0,08% PLN/HUF88,65 +0,19% RON/HUF73,94 -0,14% CZK/HUF15,44 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63% BUX129 730,83 +2,99% MTELEKOM2 232 +1,92% MOL3 998 -0,55% OTP39 700 +5,53% RICHTER12 590 +3,11% OPUS448 -1,54% ANY7 240 +1,97% AUTOWALLIS152 +1,67% WABERERS4 750 +2,59% BUMIX9 015,86 +1,76% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 703,25 +3,63%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
légi közlekedés
Delta Air Lines
légitársaság

Satuféket nyomott a Delta Air Lines, pedig egész jól sikerült a negyedév

Amerikában is megérzik a kerozin drágulását. A Delta Air Lines gyorsan leállította tervezett kapacitásbővítését. Amíg az üzemanyagpiaci helyzet nem javul, szó sem lehet róla.
Murányi Ernő
2026.04.08, 18:20

Közel 10 százalékkal, egészen 71,7 dollárig emelkedett a Delta Air Lines részvényárfolyama szerdán, miután az amerikai légitársaság  a várakozásoknál jobb első negyedéves eredményeket jelentett be, és vegyes kilátásokat vázolt fel a folyó negyedévre. A nyereségre vonatkozó előrejelzés ugyan elmarad a várttól, ám bevételágon markáns növekedést vár a menedzsment.

Delta Air Lines Airbus A330-941 taking off from Barcelona Airport
Fotó: NurPhoto via AFP

Visszavonta tervezett kapacitásbővítését a Delta Air Lines

A kurzus egyébként már az eredmények közzététele előtt is meredeken emelkedett az Egyesült Államok és Irán között létrejött tűzszüneti megállapodás hírére, amelynek nyomán az olajárak zuhanni, a légitársaságok részvényei pedig szárnyalni kezdtek.

Az atlantai székhelyű vállalat az első negyedévben részvényenként 0,64 dolláros korrigált nettó nyereséget ért el, meghaladva az elemzők 0,61 dolláros becslését, míg a bevétel 14,2 milliárd dollárra rúgott, túlszárnyalva a 13,97 milliárd dolláros piaci konszenzust. A negyedéves üzemi eredmény 652 millió dollár volt, az üzemieredmény-ráta pedig 4,6 százalék.

A Delta továbbá bejelentette, hogy a második negyedévtől visszavonja az összes tervezett kapacitásbővítését, a kínálatát az eredeti ütemtervhez képest nagyjából 3,5 százalékponttal csökkenti.

A Delta eredményei igazolják márkánk erejét és pénzügyi hátterünk stabilitását. Az üzemanyagárak jelentős emelkedése és az iparág egészét érintő működési zavarok ellenére is több mint 40 százalékkal magasabb nyereséget értünk el, mint tavaly

– mondta Ed Bastian, a Delta vezérigazgatója.

Az emelkedő költségek dacára a kereslet továbbra is erős, ugyanakkor mindent megteszünk árrésünk és a cash flow termelés érdekében. Idetartozik a kapacitásbővítés visszavonása, amíg az üzemanyagpiaci helyzet nem javul, valamint a magasabb kerozinköltségek megtérülésének biztosítása

– tette hozzá.

Tovább drágulhatnak a menetjegyek

A csökkenő kapacitás ugyanakkor tovább növelheti a repülőjegyárakat, amelyek már egyébként is egyre drágábbak. A Delta kedden, a JetBlue Airways és az United Airlines példáját követve, növelte a feladott poggyászokra kivetett díjait is. 

A légitársaság közölte, hogy az üzemanyagköltségek hirtelen emelkedése miatt a folyó negyedévben 2 milliárd dollárral magasabb lesz az üzemanyagszámlája, mint amivel korábban számolt. A kalkuláció április 2-án készült.

A második negyedévre a Delta 1–1,5 dolláros egy részvényre jutó nyereséget vár, ami nem éri el a Wall Street 1,7 dolláros becslését. Az üzemi árrést pedig 6–8 százalékra becsülik.

A vállalat arra számít, hogy a teljes bevétel a következő években átlagosan valamivel 10 százalék feletti mértékben nőhet.

A Delta a második negyedévi bevételnövekedést – a kapacitások stagnálása mellett – éves bázison kevéssel tíz százalék fölé lőtte be, azaz az egy üléskilométerre jutó egységbevételek is ilyen mértékben nőhetnek, ami felülmúlja a piaci várakozásokat, amelyek tíz százalék alatti növekedésre számítottak ezen a soron

– emelték ki a Bank of America elemzői.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
