Satuféket nyomott a Delta Air Lines, pedig egész jól sikerült a negyedév

Közel 10 százalékkal, egészen 71,7 dollárig emelkedett a Delta Air Lines részvényárfolyama szerdán, miután az amerikai légitársaság a várakozásoknál jobb első negyedéves eredményeket jelentett be, és vegyes kilátásokat vázolt fel a folyó negyedévre. A nyereségre vonatkozó előrejelzés ugyan elmarad a várttól, ám bevételágon markáns növekedést vár a menedzsment.

Fotó: NurPhoto via AFP

Visszavonta tervezett kapacitásbővítését a Delta Air Lines

A kurzus egyébként már az eredmények közzététele előtt is meredeken emelkedett az Egyesült Államok és Irán között létrejött tűzszüneti megállapodás hírére, amelynek nyomán az olajárak zuhanni, a légitársaságok részvényei pedig szárnyalni kezdtek.

Az atlantai székhelyű vállalat az első negyedévben részvényenként 0,64 dolláros korrigált nettó nyereséget ért el, meghaladva az elemzők 0,61 dolláros becslését, míg a bevétel 14,2 milliárd dollárra rúgott, túlszárnyalva a 13,97 milliárd dolláros piaci konszenzust. A negyedéves üzemi eredmény 652 millió dollár volt, az üzemieredmény-ráta pedig 4,6 százalék.

A Delta továbbá bejelentette, hogy a második negyedévtől visszavonja az összes tervezett kapacitásbővítését, a kínálatát az eredeti ütemtervhez képest nagyjából 3,5 százalékponttal csökkenti.

A Delta eredményei igazolják márkánk erejét és pénzügyi hátterünk stabilitását. Az üzemanyagárak jelentős emelkedése és az iparág egészét érintő működési zavarok ellenére is több mint 40 százalékkal magasabb nyereséget értünk el, mint tavaly

– mondta Ed Bastian, a Delta vezérigazgatója.

Az emelkedő költségek dacára a kereslet továbbra is erős, ugyanakkor mindent megteszünk árrésünk és a cash flow termelés érdekében. Idetartozik a kapacitásbővítés visszavonása, amíg az üzemanyagpiaci helyzet nem javul, valamint a magasabb kerozinköltségek megtérülésének biztosítása

– tette hozzá.

Tovább drágulhatnak a menetjegyek

A csökkenő kapacitás ugyanakkor tovább növelheti a repülőjegyárakat, amelyek már egyébként is egyre drágábbak. A Delta kedden, a JetBlue Airways és az United Airlines példáját követve, növelte a feladott poggyászokra kivetett díjait is.