Alaposan megkurtították az ex-Duna House idei osztalékát az előrejelzéshez képest

Keserű szájízzel vehetik tudomásul a DH Group (ex-Duna House) részvényesei, hogy az igazgatóság a szerda éjszaka közzétett közgyűlési előterjesztésben jócskán leszállította a tavalyi eredmény után fizetendő osztalék mértékét korábbi előrejelzéséhez mérten.

Három okból is csökken az osztalék a DH Groupnál

Idén február 26-án a 2025. évi előrejelzés és osztalék című közleményben a cégvezetés még arról tájékoztatta a piacot, hogy az osztalékfizetési politika szerinti 47 százalékos osztalékfizetési ráta fenntartható, ezért összességében 2,5 milliárd forintot fizetnének ki ezen a címen. Akkor nem említették, hogy ebből az összegből a dolgozói részvényekre 255,4 millió forint osztalék jutna, így feketén-fehéren le is írták, hogy törzsrészvényenként 72,7 forint jut a részvényeseknek.

Másnap a félreértések elkerülése végett pontosították a javaslatot egy rendkívüli közleményben, ahol kiemelték, hogy a 72,7 forintos osztalékjavaslat

a társaság közgyűlése által tavaly november 28-án elhatározott és kifizetett osztalékelőleg (21,81 forint) összegén felül értendő. Az osztalékelőleg összege így nem csökkenti a javaslatban szereplő fizetendő osztalék mértékét.

S akkor jött a feketeleves

Akkor jött a feketeleves szerdán éjszaka, az április 29-re kitűzött éves rendes közgyűlésre ugyanis az igazgatóság már jóval alacsonyabb osztalékjavaslatot terjesztett elő.

Egyrészt 2,5 milliárd forint helyett csupán 2 255 434 000 forint kifizetését javasolják, amiből még lejön a dolgozói részvényekre jutó 255 434 forint, ergo a befektetők törzsrészvényeire mindössze kétmilliárd forintot fizetnének.

Mindennek következtében pedig egy részvényre nem 72,7 forint, hanem csak 58,16 forint jut. Itt azonban még nincs vége a kurtításoknak, hiszen a novemberi 21,81 forintos osztalékelőleggel kapcsolatban is változott az álláspont, a végleges előterjesztés tudniillik úgy szól, hogy azt igenis le kell vonni az osztalékból, azaz mindössze 36,35 forint új kifizetés jut a részvényeseknek.

Összességében tehát a tavalyi eredmény után fizetendő idei osztalék a korábbi javaslat szerinti összesen 94,51 forintról (72,7 + 21,81 forint) 58,16 forintra esett.