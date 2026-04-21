Deviza
EUR/HUF362,45 +0,22% USD/HUF307,98 +0,34% GBP/HUF416,67 +0,33% CHF/HUF395,41 +0,32% PLN/HUF85,65 +0,19% RON/HUF71,11 +0,26% CZK/HUF14,91 +0,11% EUR/HUF362,45 +0,22% USD/HUF307,98 +0,34% GBP/HUF416,67 +0,33% CHF/HUF395,41 +0,32% PLN/HUF85,65 +0,19% RON/HUF71,11 +0,26% CZK/HUF14,91 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 201,64 -0,14% MTELEKOM2 442 -0,33% MOL4 120 +2,33% OTP43 380 -1,18% RICHTER13 010 +0,08% OPUS309 -4,37% ANY7 420 -0,54% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 710 -1,27% BUMIX9 209,67 +0,56% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 826,08 -0,62% BUX136 201,64 -0,14% MTELEKOM2 442 -0,33% MOL4 120 +2,33% OTP43 380 -1,18% RICHTER13 010 +0,08% OPUS309 -4,37% ANY7 420 -0,54% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS4 710 -1,27% BUMIX9 209,67 +0,56% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 826,08 -0,62%
deviza
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
devizapiac

Szélcsendbe került a forint, szárnyra kapott a dollár

A forint árfolyama valamelyest lefelé indult. Erősödött a hazai devizával szemben az euró és a dollár is.
Murányi Ernő
2026.04.21, 16:05

A hazai piacon hétfőn összességében gyakorlatilag stagnált a forint árfolyama. Az euró-forint kurzusa a 360-365-ös sávban látszik stabilizálódni. Kedd reggel sem mutatkozott nagy elmozdulás.

dollár
Kevin Warsht, a Fed elnökjelöltjét kedden hallgatja meg a szenátus. Mi lesz a dollárral? / Fotó: Ann Saphir / Reuters

A sávban maradt a forint, de gyengült az árfolyam

Az Erste szerint a kormányalakítással, az iráni háborúval és a Hormuzi-szorossal kapcsolatos hírek maradtak a fókuszban. A leendő magyar kormány gazdasági elképzeléseit és az euróbevezetéssel kapcsolatos terveit különös figyelem övezi. 

A hét hátralévő részében a fentiek mellett a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülés kerül egyre inkább a figyelem fókuszába. Kérdés, hogy a jegybanki kommunikáció reagál-e a forint erősödésére, és hozhat-e az erősebb forint kamatcsökkentéseket a közeljövőben.

Kedden délutánra amúgy a hazai deviza kissé lefordult, az euró 0,3 százalékkal, egészen 362,5 forint fölé erősödött.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Hasonlóképpen a magyar pénznem gyengült a globálisan is meghatározó svájci frankkal, valamint az angol fonttal szemben is. A frank negyed négy körül 395,09 forinton, a font 416,6 forinton állt.

A dollár még az eurót is lepipálta, hiszen mintegy fél százalékkal, 308 forint fölé drágult.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Komor európai szentiment és amerikai optimizmus erősíti a dollárt

Szintén a dollár erősödését mutatta az euró-dollár is. A közösségi deviza kurzusa 1,1762 dollárra csökkent. 

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A befektetők a reggel közzétett komor ZEW gazdasági hangulatindexeket emésztik, miközben a figyelem már Kevin Warshra, a Fed elnökjelöltjére, illetve az amerikai-iráni béketárgyalásokra irányul.

A ZEW Intézet által kedden közzétett adatok szerint az intézményi befektetők német gazdasággal kapcsolatos hangulata áprilisban -17,2 pontra zuhant, ami 2022 decembere óta a leggyengébb érték, jóval a piaci elemzők által előrejelzett -5 pont alatt, miután márciusban még csupán -0,5 pontra zuhant az érték. A jelenlegi gazdasági helyzettel kapcsolatos szentiment is csökkent, a márciusi -62,9-ről, áprilisra -73,7-re.    

Hasonlóképpen az euróövezeti gazdasági hangulatindex is -20,4-re esett vissza, amely 2022 decembere óta szintén a legalacsonyabb érték. A piac a múlt havi -8,5-ös értékhez képest enyhe javulást, azaz -3,6-ot várt.

A geopolitikai helyzetet illetően a Wall Street Journal hétfőn arról számolt be, hogy Teherán jelezte a regionális közvetítőknek, hajlandó küldöttséget küldeni Pakisztánba. Az iráni hatóságok korábban azzal fenyegetőztek, hogy kilépnek a békefolyamatból, megtorolva, hogy az amerikai hadsereg lefoglalt egy iráni teherhajót.

A Reuters közben egy névtelen amerikai forrást idézett, amely az iráni helyzet kapcsán megerősítette, hogy „a dolgok haladnak előre”, ami összességében mérsékelt piaci optimizmust táplál.

Az Egyesült Államokban Kevin Warsht, a Fed elnökjelöltjét kedden késő délután meghallgatja az amerikai szenátus. A volt Fed-kormányzó valószínűleg főként  a központi bank függetlenségével kapcsolatos kérdésekre számíthat.

Forint árfolyamfigyelő

1582 cikk

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
