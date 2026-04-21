Szélcsendbe került a forint, szárnyra kapott a dollár

A hazai piacon hétfőn összességében gyakorlatilag stagnált a forint árfolyama. Az euró-forint kurzusa a 360-365-ös sávban látszik stabilizálódni. Kedd reggel sem mutatkozott nagy elmozdulás.

Kevin Warsht, a Fed elnökjelöltjét kedden hallgatja meg a szenátus. Mi lesz a dollárral? / Fotó: Ann Saphir / Reuters

A sávban maradt a forint, de gyengült az árfolyam

Az Erste szerint a kormányalakítással, az iráni háborúval és a Hormuzi-szorossal kapcsolatos hírek maradtak a fókuszban. A leendő magyar kormány gazdasági elképzeléseit és az euróbevezetéssel kapcsolatos terveit különös figyelem övezi.

A hét hátralévő részében a fentiek mellett a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülés kerül egyre inkább a figyelem fókuszába. Kérdés, hogy a jegybanki kommunikáció reagál-e a forint erősödésére, és hozhat-e az erősebb forint kamatcsökkentéseket a közeljövőben.

Kedden délutánra amúgy a hazai deviza kissé lefordult, az euró 0,3 százalékkal, egészen 362,5 forint fölé erősödött.