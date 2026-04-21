Szélcsendbe került a forint, szárnyra kapott a dollár
A hazai piacon hétfőn összességében gyakorlatilag stagnált a forint árfolyama. Az euró-forint kurzusa a 360-365-ös sávban látszik stabilizálódni. Kedd reggel sem mutatkozott nagy elmozdulás.
A sávban maradt a forint, de gyengült az árfolyam
Az Erste szerint a kormányalakítással, az iráni háborúval és a Hormuzi-szorossal kapcsolatos hírek maradtak a fókuszban. A leendő magyar kormány gazdasági elképzeléseit és az euróbevezetéssel kapcsolatos terveit különös figyelem övezi.
A hét hátralévő részében a fentiek mellett a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülés kerül egyre inkább a figyelem fókuszába. Kérdés, hogy a jegybanki kommunikáció reagál-e a forint erősödésére, és hozhat-e az erősebb forint kamatcsökkentéseket a közeljövőben.
Kedden délutánra amúgy a hazai deviza kissé lefordult, az euró 0,3 százalékkal, egészen 362,5 forint fölé erősödött.
Komor európai szentiment és amerikai optimizmus erősíti a dollárt
Szintén a dollár erősödését mutatta az euró-dollár is. A közösségi deviza kurzusa 1,1762 dollárra csökkent.
A befektetők a reggel közzétett komor ZEW gazdasági hangulatindexeket emésztik, miközben a figyelem már Kevin Warshra, a Fed elnökjelöltjére, illetve az amerikai-iráni béketárgyalásokra irányul.
A ZEW Intézet által kedden közzétett adatok szerint az intézményi befektetők német gazdasággal kapcsolatos hangulata áprilisban -17,2 pontra zuhant, ami 2022 decembere óta a leggyengébb érték, jóval a piaci elemzők által előrejelzett -5 pont alatt, miután márciusban még csupán -0,5 pontra zuhant az érték. A jelenlegi gazdasági helyzettel kapcsolatos szentiment is csökkent, a márciusi -62,9-ről, áprilisra -73,7-re.
Hasonlóképpen az euróövezeti gazdasági hangulatindex is -20,4-re esett vissza, amely 2022 decembere óta szintén a legalacsonyabb érték. A piac a múlt havi -8,5-ös értékhez képest enyhe javulást, azaz -3,6-ot várt.
A geopolitikai helyzetet illetően a Wall Street Journal hétfőn arról számolt be, hogy Teherán jelezte a regionális közvetítőknek, hajlandó küldöttséget küldeni Pakisztánba. Az iráni hatóságok korábban azzal fenyegetőztek, hogy kilépnek a békefolyamatból, megtorolva, hogy az amerikai hadsereg lefoglalt egy iráni teherhajót.
A Reuters közben egy névtelen amerikai forrást idézett, amely az iráni helyzet kapcsán megerősítette, hogy „a dolgok haladnak előre”, ami összességében mérsékelt piaci optimizmust táplál.
Az Egyesült Államokban Kevin Warsht, a Fed elnökjelöltjét kedden késő délután meghallgatja az amerikai szenátus. A volt Fed-kormányzó valószínűleg főként a központi bank függetlenségével kapcsolatos kérdésekre számíthat.