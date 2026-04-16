Profitwarningra döngölték a földbe a Wizz Air riválisát – négy éve nem zuhant ekkorát az árfolyam

Az EasyJet részvényeinek árfolyama csaknem négy éve nem esett ilyen mértékben, miután a brit fapados légitársaság az iráni háború okozta zavarok miatt az első fél évben az eddig vártnál is nagyobb veszteségre számít.

Közel kilenc százalékkal zuhant az EasyJet árfolyama

A részvények csütörtök reggel Londonban 8,7 százalékkal, 3,6 fontra zuhantak – ami a legmeredekebb napközbeni esés 2022 júniusa óta –, miután a légitársaság bejelentette, hogy a 2026-os pénzügyi év első hat hónapjában 540 millió font és 560 millió font közötti adózás előtti vesztesége keletkezik, ami messze meghaladja az eddigi becslésekben szereplő 394 millió fontot.

A közel-keleti konfliktus csak márciusban 25 millió fonttal növelte az üzemanyagköltségeket, és további mínusz 30 millió fontot jelentettek a magasabb céltartalékok – közölte a diszkontszolgáltató.

A légitársaságok nyári utazási csúcsidőszakának kezdetével egyre nagyobb az aggodalom az üzemanyag-ellátási hiány miatt. Egyes légitársaságok arra figyelmeztettek, hogy ha a konfliktus elhúzódik, néhány héten belül ellátási korlátozások léphetnek életbe. Arról nem is beszélve, hogy a háború február végi kitörése óta már eddig is mennyit emelkedtek a kerozinárak.

Csökkent az előrejelzési képesség is

Emellett a közel-keleti konfliktus miatt az elmúlt hetekben lerövidült az úgynevezett foglalási görbe is, ami jócskán lecsökkentette a légitársaságok előrejelzési képességét.

Az EasyJet hozzátette, hogy továbbra is kedvező az anyagi helyzete ahhoz, hogy jól tudja kezelni a háború okozta bizonytalanságokat.

A csoport nettó készpénzállománya 434 millió font, likviditása 4,7 milliárd font, és (Airbus) neo repülőgépeinek 86 százaléka saját tulajdonában van, ami mind pénzügyi, mind működési rugalmasságot biztosít

– emelte ki a menedzsment.

Az iparág egészéhez hasonlóan mi is szoros kapcsolatban állunk üzemanyag-beszállítóinkkal és a repülőterekkel az üzemanyag-ellátás kérdésében.

A délelőtt folyamán aztán a részvényárfolyam nagyrészt ledolgozta a zuhanást, fél tizenegyre 3,8 fontig jött vissza, ami azonban még így is 2,8 százalékos csökkenés.