Profitwarningra döngölték a földbe a Wizz Air riválisát – négy éve nem zuhant ekkorát az árfolyam
Az EasyJet részvényeinek árfolyama csaknem négy éve nem esett ilyen mértékben, miután a brit fapados légitársaság az iráni háború okozta zavarok miatt az első fél évben az eddig vártnál is nagyobb veszteségre számít.
Közel kilenc százalékkal zuhant az EasyJet árfolyama
A részvények csütörtök reggel Londonban 8,7 százalékkal, 3,6 fontra zuhantak – ami a legmeredekebb napközbeni esés 2022 júniusa óta –, miután a légitársaság bejelentette, hogy a 2026-os pénzügyi év első hat hónapjában 540 millió font és 560 millió font közötti adózás előtti vesztesége keletkezik, ami messze meghaladja az eddigi becslésekben szereplő 394 millió fontot.
A közel-keleti konfliktus csak márciusban 25 millió fonttal növelte az üzemanyagköltségeket, és további mínusz 30 millió fontot jelentettek a magasabb céltartalékok – közölte a diszkontszolgáltató.
A légitársaságok nyári utazási csúcsidőszakának kezdetével egyre nagyobb az aggodalom az üzemanyag-ellátási hiány miatt. Egyes légitársaságok arra figyelmeztettek, hogy ha a konfliktus elhúzódik, néhány héten belül ellátási korlátozások léphetnek életbe. Arról nem is beszélve, hogy a háború február végi kitörése óta már eddig is mennyit emelkedtek a kerozinárak.
Csökkent az előrejelzési képesség is
Emellett a közel-keleti konfliktus miatt az elmúlt hetekben lerövidült az úgynevezett foglalási görbe is, ami jócskán lecsökkentette a légitársaságok előrejelzési képességét.
Az EasyJet hozzátette, hogy továbbra is kedvező az anyagi helyzete ahhoz, hogy jól tudja kezelni a háború okozta bizonytalanságokat.
A csoport nettó készpénzállománya 434 millió font, likviditása 4,7 milliárd font, és (Airbus) neo repülőgépeinek 86 százaléka saját tulajdonában van, ami mind pénzügyi, mind működési rugalmasságot biztosít
– emelte ki a menedzsment.
Az iparág egészéhez hasonlóan mi is szoros kapcsolatban állunk üzemanyag-beszállítóinkkal és a repülőterekkel az üzemanyag-ellátás kérdésében.
A délelőtt folyamán aztán a részvényárfolyam nagyrészt ledolgozta a zuhanást, fél tizenegyre 3,8 fontig jött vissza, ami azonban még így is 2,8 százalékos csökkenés.
Az iráni háború kitörése óta, amikor 4,50 fonton állt a kurzus, összesen 15,5 százalékkal értékelődött le a részvény.
Eközben csütörtökön a Ryanair papírjai 3,3 százalékkal, 24,7 fontra, míg a Wizz Airéi 0,2 százalékkal, 9,95 fontra gyengültek.