Óriási bajban az Electrolux, nem csak a magyarországi gyár került bajba, hatalmas leépítést jelentettek be - szakad az árfolyam

Az Electrolux részvényei pénteken csaknem negyedével estek, miután a háztartásigép-gyártó váratlan első negyedéves veszteségről számolt be, csupán pár órával azután, hogy 1 milliárd dolláros részvénykibocsátást és észak-amerikai kínai riválisával, a Mideával, együttműködést jelentett be – írja a Reuters.

Óriási bajban az Electrolux, nem csak a magyarországi gyár került bajba, hatalmas leépítést jelentettek be

A fehéráru piacán egyszerre gyenge a kereslet és erős a verseny, ami miatt a vállalatok nem tudnak akkorát emelni az áraikon, mint amit megkövetel a működésük.

Az Electrolux is nehézségekkel küzd, szerkezetátalakítást hajt végre, és a nyereségesség javítása érdekében a prémium kategóriákra helyezi a hangsúlyt. A vállalat közölte, hogy a Mideával kötött együttműködés és a csütörtök késő este bejelentett külön intézkedések eredményeként 3000 munkahely szűnik meg.

A svéd cég az amerikai kereslet visszaesésével magyarázta az eredményromlást, amelyet részben a magasabb amerikai vámköltségek okoztak. Az üzemi eredmény így az egy évvel korábbi 452 millió svéd koronás nyereségről 266 millió svéd koronás (29 millió dolláros) veszteségbe fordult január és március között.

A részvény, amely már az idén is 5 százalékos mínuszban volt, a kereskedés elején 24 százalékot zuhant.

Az Electrolux által az eredményközlés előtt készített elemzői felmérés szerint a szakértők 280 millió svéd koronás nyereséget vártak.

A háztartásigép-gyártó, amelynek márkái közé a Frigidaire és az AEG is tartozik, azt közölte, hogy az értékesítés organikusan 12 százalékkal csökkent, ami az első negyedévben globálisan 0,5 százalékos árbevétel-visszaeséshez vezetett. Észak-Amerika a csoport árbevételének harmadát adja, és pont ez az a piac, ahol a vállalat évek óta küszködik.

A Whirlpool versenytársa az egész éves észak-amerikai piaci kilátását a korábbi „semlegestől negatívig” besorolásról „negatívra” rontotta a gyenge amerikai kereslet miatt.

A piac zárása után csütörtökön az Electrolux bejelentette, hogy együttműködést tervez a Mideával a hűtő- és mosótermékek gyártásában, valamint 9 milliárd svéd koronás részvénykibocsátást hajt végre az együttműködés és más szerkezetátalakítási intézkedések finanszírozására.