Komoly fiskális stimulust adnának a magyar gazdaságnak a zárolt uniós pénzek - már ha nem fut ki az időből Magyar Péter kormánya
A Tisza Párt választási győzelme fundamentális fordulatot jelenthet az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy Magyar Péter kormánya sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket – írja friss elemzésében Szőnyi Dávid, az Accorde Alapkezelő Zrt. junior portfóliómenedzsere. A zárolt EU-pénzek feloldása jelentős fiskális impulzust jelentene.
Feloldhatóak az EU-pénzek?
A jelenlegi allokációs státusz szerint a Kohéziós Alapból hozzávetőlegesen hétmilliárd euró (a teljes keret 34 százaléka), míg a Helyreállítási és Ellenálló képességi Eszközből (RRF) mintegy 9,5 milliárd euró (a keret 91 százaléka) áll zárolás alatt
– írja az elemző. Hozzátéve: bár a 2026. augusztus végi határidő szigorú kényszerpályát jelöl ki az RRF-források számára, két specifikus technikai megoldás – az MFB-keretszerződés és a retroaktív projektfinanszírozás – alkalmazásával megnyílhat a tér a 6,5 milliárd eurós támogatási keret teljes körű, valamint a hárommilliárd eurós hitelkeret részleges lehívása iránt.
A Kohéziós Alap teljes feloldása nagyságrendileg 2,9 százalékos, az RRF-források lehívása pedig 3,9 százalékos addicionális GDP-arányos fiskális impulzust jelentene Magyarország számára.
Az uniós források beáramlása három kulcsfontosságú csatornán keresztül javítja a hazai gazdasági kilátásokat:
• a beérkező uniós források „crowding in” hatást kifejtve hozzájárulhat a magánberuházások beindulásához, ezzel támogatva a reálgazdasági aktivitást.
• Tovább fokozhatják a piaci bizalom megerősödését, amely a pénzügyi piacokon már egyértelműen látszik.
• Pozitív impulzust jelentenének a költségvetés bevételi oldalának, mellyel előretekintően nőne a költségvetés mozgástere, hozzájárulva ahhoz, hogy a maastrichti kritériumok a 2030-as céldátummal teljesíthetők legyenek.
A választások után a legégetőbb kérdések:
- mi történik az uniós forrásokkal,
- mekkora mozgástér áll az új kormány előtt,
- milyen feltételekkel válhatnak ezek a pénzek ténylegesen hozzáférhetővé?
Emelte a tétet a Safe-program
Nem sokkal a választások előtt jelentősen bővültek a Magyarországtól visszatartott EU-pénzek. A Safe-programról van szó, amit azért hoztak létre, hogy az Európai Unió felpörgesse tagállamaiban a katonai beruházásokat. Ezt a több tényező indokolja:
- az orosz katonai fenyegetés,
- az amerikai adminisztráció nyomása, hogy Európa növelje védelmi képességeit,
- a hadiipar bővülésének gazdaságélénkítő hatásai sem elhanyagolhatóak.
Erre hatalmas összeget szánt az Európai Unió: 150 milliárd eurót.
Ezúttal nem vissza nem térítendő támogatást kínálna, hanem hitelt
– amely azonban a piacinál jóval kedvezőbb kamatozású. Van jelentős súlyú tagállam, ahol szélsebes eladósodása közepette még ez is fűtött politikai vitát váltott ki, mindenesetre sok tagállam lecsapott az olcsó pénzre.
A legnagyobb csomagot igénylők közt volt Magyarország, amelytől évek óta hatalmas egyéb összegeket tart vissza Brüsszel, a nem szűnő jogállami aggályokra hivatkozva.
Márciusig mindenkinek meg is ítélte Brüsszel a kért pénzeket, kivéve a magyar igényt.
A legnagyobb összegeket a következő tagállamok igényelték:
- Lengyelország – 43,73 milliárd euró,
- Románia – 16,68 milliárd,
- Franciaország – 15,09 milliárd
- Olaszország – 14,90 milliárd
- Magyarország – 16,22 milliárd (ezt még nem hagyták jóvá).
A Tisza Párt felülvizsgálja a tervet
Magyar Péter már napokkal a választás után megkezdte a tárgyalást Brüsszel képviselőivel az uniós pénzekről.
Magyar Péter leendő kormánya korrupciós aggályokra hivatkozva felülvizsgálná a SAFE védelmi tervet, amelyet Orbán Viktor kormánya nyújtott be az Európai Bizottságnak, ám Brüsszel nem fogadta el eddig különböző okokra hivatkozva – erről szerdán értesült az Euronews.
Egy ilyen felülvizsgálat biztosan időveszteséget jelent, ha pedig Brüsszelben megkövetelik a távozó kormánytól elvárt jogszabályi és intézményi változtatásokat is, az további csúszáshoz vezethet. Egyáltalán nem biztos tehát, hogy ha az új kormány megszerez EU-pénzeket, a védelmi program a lista elejére kerül.