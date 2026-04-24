Komoly fiskális stimulust adnának a magyar gazdaságnak a zárolt uniós pénzek - már ha nem fut ki az időből Magyar Péter kormánya

A Tisza Párt választási győzelme fundamentális fordulatot jelenthet az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy Magyar Péter kormánya sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket – írja friss elemzésében Szőnyi Dávid, az Accorde Alapkezelő Zrt. junior portfóliómenedzsere. A zárolt EU-pénzek feloldása jelentős fiskális impulzust jelentene.

Égetően fontos a zárolt EU-pénzek feloldása

Feloldhatóak az EU-pénzek?

A jelenlegi allokációs státusz szerint a Kohéziós Alapból hozzávetőlegesen hétmilliárd euró (a teljes keret 34 százaléka), míg a Helyreállítási és Ellenálló képességi Eszközből (RRF) mintegy 9,5 milliárd euró (a keret 91 százaléka) áll zárolás alatt

– írja az elemző. Hozzátéve: bár a 2026. augusztus végi határidő szigorú kényszerpályát jelöl ki az RRF-források számára, két specifikus technikai megoldás – az MFB-keretszerződés és a retroaktív projektfinanszírozás – alkalmazásával megnyílhat a tér a 6,5 milliárd eurós támogatási keret teljes körű, valamint a hárommilliárd eurós hitelkeret részleges lehívása iránt.

A Kohéziós Alap teljes feloldása nagyságrendileg 2,9 százalékos, az RRF-források lehívása pedig 3,9 százalékos addicionális GDP-arányos fiskális impulzust jelentene Magyarország számára.

Az uniós források beáramlása három kulcsfontosságú csatornán keresztül javítja a hazai gazdasági kilátásokat:

• a beérkező uniós források „crowding in” hatást kifejtve hozzájárulhat a magánberuházások beindulásához, ezzel támogatva a reálgazdasági aktivitást.

• Tovább fokozhatják a piaci bizalom megerősödését, amely a pénzügyi piacokon már egyértelműen látszik.

• Pozitív impulzust jelentenének a költségvetés bevételi oldalának, mellyel előretekintően nőne a költségvetés mozgástere, hozzájárulva ahhoz, hogy a maastrichti kritériumok a 2030-as céldátummal teljesíthetők legyenek.

A választások után a legégetőbb kérdések:

mi történik az uniós forrásokkal,

mekkora mozgástér áll az új kormány előtt,

milyen feltételekkel válhatnak ezek a pénzek ténylegesen hozzáférhetővé?

Emelte a tétet a Safe-program

Nem sokkal a választások előtt jelentősen bővültek a Magyarországtól visszatartott EU-pénzek. A Safe-programról van szó, amit azért hoztak létre, hogy az Európai Unió felpörgesse tagállamaiban a katonai beruházásokat. Ezt a több tényező indokolja:

az orosz katonai fenyegetés,

az amerikai adminisztráció nyomása, hogy Európa növelje védelmi képességeit,

a hadiipar bővülésének gazdaságélénkítő hatásai sem elhanyagolhatóak.

Erre hatalmas összeget szánt az Európai Unió: 150 milliárd eurót.

Ezúttal nem vissza nem térítendő támogatást kínálna, hanem hitelt

– amely azonban a piacinál jóval kedvezőbb kamatozású. Van jelentős súlyú tagállam, ahol szélsebes eladósodása közepette még ez is fűtött politikai vitát váltott ki, mindenesetre sok tagállam lecsapott az olcsó pénzre.