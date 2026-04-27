Euró átváltása forintra: elkészült a lista, melyik banknál éri meg a legjobban – verik a Revolutot és a Wiset is, több tízezer forintot lehet nyerni rajta

A BiztosDöntés.hu friss összehasonlítása szerint ma már nem a Revolut vagy a Wise kínálja automatikusan a legjobb árfolyamot, ha valaki eurót váltana forintra. A vizsgált időszakban a Gránit Bank és az OTP Bank kedvezményes devizaváltási ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, de az Erste is több esetben jobb árfolyamot adott a fintech szolgáltatóknál. Egy nagyobb, például 1500 eurós váltásnál így akár 20 ezer forintnál is többet lehet spórolni attól függően, hogy melyik szolgáltatót választja az ügyfél.

A portál 2026. április 20. és 24. között vizsgálta az euró vételi árfolyamait , napi szinten összehasonlítva a banki kedvezményes ajánlatokat, a hagyományos devizaeladási árfolyamokat, valamint a Revolut és a Wise ajánlatait. A cél az volt, hogy kiderüljön: 100 ezer forint euróra váltásánál hol marad a legtöbb pénz az ügyfélnél.

Az eredmény többek számára meglepő lehet.

A legjobb árfolyamot a vizsgált héten a Gránit Bank és az OTP Bank kedvezményes konstrukciója adta, miközben az Erste kedvezményes váltása is nagyon közel került hozzájuk.

Ezek több napon is kedvezőbb szintet mutattak, mint a Revolut vagy a Wise árfolyama, vagyis a korábban szinte automatikus fintech-előny gyakorlatilag eltűnt.

A Revolutnál a díjmentes Standard csomagban havi 350 ezer forintig lehet kedvezményesen devizát váltani hétköznapokon. Ezzel szemben a Gránit Bank havi 650 ezer forintig biztosít kedvezményes árfolyamot, az Erste 600 ezer forintig, prémium ügyfeleknek akár 750 ezer, kiemelt ügyfeleknek pedig 1 millió forintig. Az OTP Banknál szintén havi 600 ezer forintos keret érhető el az Árfolyam+ konstrukcióban.

Több ezer eurónál nem mindegy a legapróbb különbség sem

A különbségek elsőre néhány forintosnak tűnnek, de nagyobb összegnél már komoly pénzről van szó. A kedvezményes és a normál banki árfolyam között jellemzően 3-6 forintos eltérés látható eurónként, vagyis 1000 euró vásárlásánál ez 3–6 ezer forintos különbséget jelenthet. Az Erste esetében a rés még ennél is nagyobb: itt akár 10 forintos eltérés is előfordulhat, ami ugyanekkora összegnél már 10 ezer forint megtakarítást jelent.