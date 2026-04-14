Közel két évtizede húzzák-halasztják, amibe most belenyúlna Magyar Péter: a politikai akarat ide nagyon kevés lesz, ha meglátja a listát

Az euró bevezetése húsz éve visszatérő téma Magyarországon: miközben a Tisza Párt korábban 2030-as céldátumot vázolt fel, Magyar Péter most már óvatosabban, inkább 2031 körüli lehetőségről beszél, és azt mondja, előbb a költségvetést kell átnézni, csak azután lehet felelős döntést hozni a csatlakozás időpontjáról. A Bankmonitor értékelése szerint a politikai akarat önmagában kevés, mert Magyarország jelenleg egyetlen maastrichti feltételt sem teljesít maradéktalanul, vagyis az euró bevezetése többévnyi költségvetési, jogi és pénzügyi alkalmazkodás kérdése.

Magyar Péter újból feltette az euró bevezetését az asztalra: politikai akarat már van, de a gazdaság még messze van a céltól / Fotó: Mehes Daniel

Az euró bevezetésének legnagyobb akadálya: a költségvetés

Az első Orbán-kormány még 2007-es bevezetési dátummal számolt, később az MSZP–SZDSZ-kormányok is napirenden tartották a kérdést, majd 2010 után a második Orbán-kormány kommunikációjában még felbukkant a 2015 körüli cél, de ez fokozatosan eltűnt. Most ehhez képest az a változás, hogy a kormányváltás után újra megjelent a politikai nyitottság:

Magyar Péter szerint már az is stabilitást adna a magyar gazdaságnak, ha a kabinet kijelölne egy csatlakozási dátumot,

miközben a Reuters és más nemzetközi beszámolók szerint az új vezetés a befagyasztott uniós források feloldására, a jogállamisági viták rendezésére és az európai kapcsolatok újjáépítésére készül.

A legnagyobb akadály nem a szándék, hanem a költségvetés. A Bankmonitor összegzése szerint a GDP-arányos hiány 2025-ben 4,7 százalék volt, az államadósság 74,6 százalékon maradt, miközben az euróhoz 3 százalék alatti deficitre és 60 százalék alatti adósságrátára lenne szükség. Ez az oka annak is, hogy Magyarország ellen túlzottdeficit-eljárás fut. A probléma azért különösen nehéz, mert a magyar adóterhelés régiós összevetésben nem kirívóan alacsony, de az uniós átlagtól elmarad, vagyis a hiányt nem könnyű egyszerű bevételnöveléssel kezelni.

Egy pont tud teljesülni az ötpontos feltétellistából

A maastrichti ötösből jelenleg a legkevésbé reménytelen pont az infláció. A Bankmonitor szerint 2024 májusában a 12 havi harmonizált infláció 8,4 százalék volt, miközben a referenciaérték 3,3 százalék; 2026 elejére a havi infláció már 2 százalék alá süllyedt, csakhogy a konvergenciakritérium nem egyetlen havi adatot, hanem 12 havi átlagot néz. A hosszú lejáratú kamatoknál szintén nagy a távolság:

az Európai Központi Bank 2024-es konvergenciajelentése 6,8 százalékos magyar hosszú hozamot jelzett, 4,8 százalékos referencia mellett.

Ehhez jön, hogy Magyarország nem tagja az ERM II árfolyam-mechanizmusnak, a forint szabadon lebeg, az EKB pedig magas árfolyam-volatilitást jelzett, miközben a jogi feltételek sem teljesülnek maradéktalanul, mert az EKB kifogásokat fogalmazott meg a jegybanki függetlenség, a monetáris finanszírozás tilalma és az eurórendszerbe illeszkedés ügyében is.