Korábban soha nem látott mélyrepülésből húzták vissza a fapadost, de megint kihagy a motor

Délutánra kifulladt az emelkedés

Ahogy a múlt heti historikus zuhanásban, úgy a mai visszakapaszkodásban is együtt mozgott a londoni és a budapesti jegyzés. Hétfőn kora délután azonban Londonban csúnyán beadták a részvényt, s bő 1 százalékot esett a kurzus.

Az amerikai tőzsdenyitásra a pesti parketten is zuhanórepülésbe kapcsolt a papír, s percek alatt 100 forintot esett, visszatérve a pénteki historikus mélypontok közelébe.