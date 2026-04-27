Korábban soha nem látott mélyrepülésből húzták vissza a fapadost, de megint kihagy a motor

Hétfő délelőtt felkelt a parkettről a múlt héten kiütött Wizz Air, de délután visszazuhant a historikus mélypontok közelébe. Nem csak Londonban kereskedhető a fapados légitársaság papírja, de a külföldi részvényekre szakosodott forintos BÉTa piacon is. Ahol napok óta élénk forgalommal adják és veszik.
Faragó József
2026.04.27, 16:45
Frissítve: 2026.04.27, 17:00

A múlt heti mélyrepülés után, melynek során a külföldi részvények forintos piacán, a BÉTán pénteken történelmi minimumot ért el az árfolyam 3580 forintnál, ma felfelé indult a Wizz Air. A fapados légitársaság részvénye közel 50 millió forintos forgalommal majd 3 százalékot pattant. Annak ellenére is, hogy emelkednek az olajárak, és a pakisztáni tárgyalások elakadtak. Az emelkedés többször is 3700 forint közelében fulladt ki, majd a délutáni amerikai tőzsdenyitásra meredek zuhanásba kezdett, s 3600 forintig zuhant. Ekkor a forgalom már a 100 millió forintot közelítette.

Felfelé kapaszkodik a fapados légitársaság / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

Ütést váltott a két fapados légitársaság

A múlt héten negyedmilliárdos forgalommal öntötték a máskor csendes BÉTa piacon a Wizz Air részvényét a pesti parkett forintos kereskedésében. A háttérben a részvény londoni csúszása állt: a versenytárs Ryanair vezérének baljós nyilatkozata lökte lejtőre a fapados légitársaságot. Michael O’Leary azt találta mondani:

Ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából, mert kevesebb lesz a versenytárs.

Amire a Wizz Air hivatalos választ küldött:

Michael O’Leary nemrégiben a Wizz Air pénzügyi kilátásairól tett kijelentései egyértelműen valótlanok és hamisak.

Kiemelték: 

  • a Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak; 
  • a stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre;
  • a Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van. 

 

Még a mostani helyzetben is feltűnően olcsó

Idén korábban 

előfordult, hogy elszakadt egymástól a budapesti és a londoni kereskedés. 

Ez azzal magyarázható, hogy az iráni konfliktus kirobbanása előtt nem sokkal, februárban a Concorde elemzője a BÉTa piacon 20 fontos (körülbelül 8920 forint) célárat adott meg egyéves távlaton, vételi ajánlással. A pesti parketten többször is tépték a forintos Wizz Airt, hiszen a célárhoz képest még az iráni konfliktus árnyékában is feltűnően olcsó a papír négyezer forint alatti árfolyamon.   

Délutánra kifulladt az emelkedés 

Ahogy a múlt heti historikus zuhanásban, úgy a mai visszakapaszkodásban is együtt mozgott a londoni és a budapesti jegyzés. Hétfőn kora délután azonban Londonban csúnyán beadták a részvényt, s bő 1 százalékot esett a kurzus.

Az amerikai tőzsdenyitásra a pesti parketten is zuhanórepülésbe kapcsolt a papír, s percek alatt 100 forintot esett, visszatérve a pénteki historikus mélypontok közelébe. 

