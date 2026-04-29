Rendkívüli: Putyin tűzszünetet hirdet az ukrán háborúban, Trumpnak jelentette be először – ezen a napon hallgathatnak el a fegyverek

Drámai fordulat a Fed ülésén, széthullóban az egység

A Fed változatlanul hagyta az amerikai alapkamatot, ám a kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottság 1992 óta nem volt olyan megosztott, mint a Jerome Powell vezetésével tartott utolsó ülésen.
Murányi Ernő
2026.04.29, 20:19
Frissítve: 2026.04.29, 21:18

Az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve szokatlanul megosztott nyíltpiaci bizottsága  szerdán változatlanul tartotta az alapkamatot. Jerome Powell elnök utolsó ülésén megszavazták, hogy az irányadó alapkamat 3,5-3,75 százalék között maradjon, amint azt a piacok is 100 százalékos valószínűséggel prognosztizálták.

Fed Chair holds press conference after announcing monetary policy decision
A Fed nyíltpiaci bizottságának Jerome Powell által vezetett utolsó ülésén tartották az alapkamatot /  Fotó: AFP

Drámai fordulat a Fed ülésén

Az ülésen azonban drámai fordulat történt, hiszen miközben a várakozások szerint rutinszerű szavazásra került volna sor, a szövetségi nyíltpiaci bizottság (FOMC) ehelyett 8-4 arányban oszlott meg, ám maguk a nemmel szavazó döntéshozók sem voltak egységesek.

Legutóbb 1992 októberében adott le négy FOMC-tag is ellenvéleményt.

Stephen Miran - ahogy 2025 szeptembere óta minden esetben - ezúttal is a negyed százalékpontos csökkentés mellett foglalt állást.

A másik három „nem” szavazatot a clevelandi Beth Hammack, a minneapolisi Neel Kashkari és a dallasi Lorie Logan adták le. Ők viszont azt mondták, egyetértenek a tartással, ám nem támogatják a monetáris lazításra utalást a döntés indoklásában.

A trió a következő mondat miatt tagadta meg egyetértését: 

„Az alapkamat célfolyosójára vonatkozó további kiigazítások mértékének és időzítésének mérlegelésekor a bizottság gondosan értékeli a beérkező adatokat, a változó kilátásokat és a kockázatok egyensúlyát.”

A megfogalmazás ugyanis arra utal, hogy a következő lépés valószínűleg alacsonyabb lesz, amit a „további” szó használata sugall, mivel a legutóbbi kamatváltoztatások csökkentések voltak

 - közölték. 

Hammack, Kashkari és Logan pedig már figyelmeztetett a tartós infláció veszélyeire. 

Közben eldőlt egy eddig nyitott kérdés is, mégpedig az, hogy Jerome Powell Fed-elnöki megbízatása után marad-e a nyíltpiaci bizottságban, ami az ő döntésétől függ.

Nos, Powell szerdán megerősítette, hogy május 15-én lejáró elnöki mandátuma után határozatlan ideig továbbra is a Federal Reserve kamatdöntésre jogosult testületében marad.

Úgy vélem, hogy az intézmény és az emberek érdekeit az szolgálja, ha elnöki mandátumom május 15-i lejárta után is a bizottságban maradok egy később meghatározandó ideig

– emelte ki.

A Wall Streeten nem bontakozott ki fordulat a döntés kihirdetését követően, mivel a piac is kamattartásra számított.

Mindhárom meghatározó amerikai részvényindex mínuszban maradt, amit főként a közel-keleti feszültség fokozódása és az olajárak robbanásszerű emelkedése váltott ki. Az észak-amerikai WTI hordónkénti ára több mint 7 százalékkal, 107 dollár fölé, míg a Brent árfolyama 6,9 százalékkal 118,9 dollárra emelkedett.

A Nasdaq és az S&P 500 azonban kezd közelíteni szerdai záróértékéhez, könnyen elképzelhető, hogy a kereskedés utolsó órájában pluszba vált a két tőzsdemutató.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu