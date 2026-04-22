Drága lenne egy Ferrari? Az elektromos még drágább lesz, zöldluxus a javából

A legendás olasz márka amúgy sem olcsó kínálatának a tetején lesz árban az első villanyautó. Kérdés, hogy az értékőrző, esetleg értéknövelő autókra váró szupergazdagok kegyét elnyeri-e ezzel a Ferrari.
K. B. G.
2026.04.22, 08:10

A következő hónapban, Rómában mutatja be első tisztán elektromos autóját a Ferrari, és már arról is lehet tudni, hogy hova árazza a járművet a legendás luxusautógyártó.

Fotó: Northfoto

Az egyik legdrágább Ferrari lehet az elektromos

A Bloomberg információi szerint a Luce névre keresztelt modell ára 550 ezer euró lehet, ami drágább a gyártó Purosangue SUV-jánál is, hiszen utóbbi "csak" 450 ezer euróról indul. A végső ár azonban a Bloomberg forrásai szerint mind a két irányba 10 százalékot még változhat. Az azonban már ebből is látszik, hogy 

a vállalat első villanyautója a drágább Ferrarik közé kerül majd, miután a cég vezérigazgatója, Benedetto Vigna a magas árakkal is igyekszik megőrizni a márka vonzerejét a szupergazdagok körében. 

Tavaly nyáron a pletykák arról szóltak, hogy az elektromos Ferrari ára 500 ezer euró lehet.

A nagy sikert aratott, ám a cég kétüléses sportautóitól idegen Purosangue nemcsak kibővítette az ügyfélbázist, de hozzájárult az eladási árak növekedéséhez is. A Ferrari korlátozta is a modell gyártását, hogy megőrizze annak exkluzivitását, így a teljes termelés 20 százalékát nem haladhatják meg a SUV-ok. A Luce esetében azonban az is kérdésként merülhet fel, hogy működik-e ez a stratégia a villanyautók körében, miután a Ferrari ügyfeleinek lehetnek kételyei az autó későbbi értékével kapcsolatban. 

A luxusautók szupergazdag vásárlói ugyanis azt várják, hogy kocsijuk őrzi, sőt, akár növeli is értékét az idő múlásával.

A Ferrari szeretne választási lehetőséget adni vásárlóinak a hajtáslánc tekintetében, így a tervek között szerepel robbanómotoros, hibrid és teljesen elektromos autók forgalmazása is, amennyiben azok teljesítménye, mely részben a márka védjegye is,, megfelel az elvárásoknak. A legendás olasz autógyártónak szüksége is lesz a Luce sikerére, miután az iráni háború, oly sok luxusipari céghez hasonlóan, a Ferrari részvényeinek is megtépázta az árfolyamát. A múlt hónapban a Ferrari kénytelen volt ideiglenes a szállításokat is leállítani a Közel-Keletre, ami a luxuscikkek keresletének egyik fontos központja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
