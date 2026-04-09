Elképesztő dolog történik az olasz autógyártással: reneszánszát éli a Fiat, viszi a súlyt a Jeep

Várhatóan nagyjából 500 000 járművet gyárt idén Olaszországban a Stellantis, szemben a 2025-ben összeszerelt 380 000 darabbal, mivel a Fiat és a Peugeot fúziójából létrejött autógyártó új modelljei iránt egyre nő a kereslet - írta csütörtökön a Bloomberg, az olasz FIM-CISL szakszervezet adataira hivatkozva.

A hibrid Fiat 500-as a torinói üzem megmentője / Fotó: AFP

Megtáltosodott a Fiat és a Jeep

A szakszervezet csütörtökön e-mailben közölte, hogy az első negyedévben az itáliai termelés 9,5 százalékkal, 120 366 darabra nőtt. Azon belül a személygépkocsi-gyártás 22 százalékkal, 73 841 darabra ugrott, amit a torinói mirafiori-i üzemben gyártott új hibrid Fiat 500-as és a melfi-i gyárban termelt Jeep Compass hozott lendületbe.

Az összes üzemben nőtt a termelés az első negyedévben, kivéve Cassinót, ahol az Alfa Romeo és a Maserati modelleket gyártják – mondta Ferdinando Uliano, a FIM-CISL főtitkára az újságírókkal folytatott telefonkonferencián.

Ráfért már a jó hír az olasz autóiparra, hiszen az 1950-es évek közepe óta tavaly süllyedt a legalacsonyabbra a termelés, 2024-hez képest mintegy negyedével visszaesve, úgyhogy már egyre nőttek az aggodalmak a potenciális üzembezárások miatt.

A Stellantisnak ugyanis - a többi európai autógyártóhoz hasonlóan - egyszerre kell szembenéznie az Európai Unió által támasztott szabályozási kihívásokkal és a kínai riválisok, például a BYD növekvő versenyével.

A vállalat 2025 utolsó hónapjaiban kezdte növelni az új hibrid Fiat 500-asok gyártását, mentőövet dobva hajdani torinói fészkének, miután a korábban ott gyártott teljesen elektromos 500-as iránt nem volt elég erős a kereslet.

Melfiben a termelés majdnem megduplázódott, 17 110 darabra nőtt az első negyedévben, Mirafioriban pedig 42 százalékkal, 14 040 darabra nőtt.

Cassinóban viszont a termelés 37 százalékkal, 2916 darabra esett vissza, miután a vállalat elhalasztotta az új Alfa Romeo Stelvio és Giulia modellek fejlesztését

– mondta Uliano, hozzátéve, hogy

a helyzet ott nagyon aggasztó.

Hamarosan kijön az új stratégia

A 14 márkával – köztük a Maseratival, a Peugeot-val és az Opellel – rendelkező vállalat ígéretet tett rá, hogy nem zár be egyetlen üzemet sem Olaszországban. Antonio Filosa vezérigazgató áttekintette a csoport globális működését, és május 21-én mutatja be új stratégiáját.