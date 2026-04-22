Drámai ingadozások után óvatos optimizmus az európai gázpiacon, de továbbra is pattanásig feszült a hangulat

Megállapodtak az árak a holland gáztőzsdén az iráni tűzszünet meghosszabbítása nyomán. Az amerikai elnök bejelentésére reagált az európai földgáz jegyzése is.
Murányi Ernő
2026.04.22, 12:20
Frissítve: 2026.04.22, 13:17

Stabilizálódott szerda délelőtt az európai földgáz jegyzése, miközben továbbra is totálisan bizonytalanok az iráni háború kilátásai, annak ellenére, hogy a fegyverszünet meghosszabbítása óvatos optimizmust váltott ki egyes piacokon – írja a Bloomberg.

Trump mozgatja az európai földgázpiacot

A határidős referenciaárak megawattóránként 42 euró körül mozogtak az előző kereskedési napon tapasztalt drámai ingadozások után. Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy közvetlenül a lejárta előtt határozatlan időre meghosszabbítja az Iránnal kötött tűzszünetet, miközben a két fél között tervezett béketárgyalások folytatásának elmaradására tekintettel fenntartja a Hormuzi-szoros tengeri blokádját.

A kereskedők változatlanul pattanásig feszült idegekkel koncentrálnak a közel-keleti fejleményekre, mivel a Hormuzi-szorost továbbra is blokkolja a két szemben álló fél, s így el van vágva felvevő piacaitól a világ cseppfolyósított földgáztermelésének (LNG) nagyjából egyötöde. 

Mivel pedig a Perzsa-öböl körüli országokból származó LNG oroszlánrésze a blokád híján Ázsiába kerülne, Európa a következő hónapokban – éppen akkor, amikor a téli betárolás aktuálissá válik – fokozott versennyel kénytelen szembenézni az alternatív ellátási láncokért folytatott küzdelemben.

Trump kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok tartózkodik az újabb támadásoktól, de továbbra is blokkolja a Hormuzi-szoroson átkelni igyekvő, iráni vagy Iránhoz köthető tankereket, amíg „a megbeszélések így vagy úgy le nem zárulnak”. 

Enyhe fellendülést hozott a tűzszünet meghosszabbítása

Irán ugyanakkor szerdán közölte, jelzést kapott az Egyesült Államoktól arra vonatkozóan, hogy hajlandó megszüntetni a blokádot a tárgyalások folytatása érdekében.

A tűzszüneti megállapodás meghosszabbítása kisebb fellendülést hozott az európai gázpiac forgalmában az éjszaka folyamán, ám a lendület reggelre kifulladt

– írták a Deutsche Bank elemzői befektetőknek szóló feljegyzésükben.

A holland gáztőzsdén az európai határidős referenciaár 0,06 százalékkal, megawattóránként 41,91 euróra csökkent reggel 8:34-kor, miután az előző két kereskedési napon több mint 8 százalékkal emelkedett. A délelőtt folyamán aztán a jegyzés átlépte a 42 eurót, s megindult a 43 eurós árszint felé.

 

Az árak tavaly – néhány nagyobb kilengéstől eltekintve – amúgy a 30–35 eurós sávban ingadoztak, majd az Irán elleni légicsapások február végi megindítását, illetve a perzsa állam válaszcsapásait követően, március derekán 60 euró fölé lőttek ki, ahonnan az e heti drágulás előtt fokozatosan 40 euró alá csökkentek vissza.

 

