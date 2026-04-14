Elcsendesedett a forint kedden reggel, múlik a választási mámor: így váltják most az eurót, a dollárt és a svájci frankot

VG/MTI
2026.04.14, 07:45
Frissítve: 2026.04.14, 08:13

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Kezd kijózanodni a forint a választási mámor után, megállt a száguldás / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az eurót 363,22 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 363,50 forintnál. A dollár jegyzése 310,38 forintról 308,84 forintra csökkent, a svájci franké pedig 394,12 forintról 394,15 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1769 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1710 dollárról.

Amint világossá vált vasárnap este, hogy a Tisza Párt nyerte a magyar választást fölényes többséggel, azonnal meglódult a forint árfolyama. A hét végén szinte nincsen forgalom a nemzetközi devizapiacon, így a pecsétet a hétfői hazai piacnyitás ütheti csak rá a nekilendülésre – de minden arra utal, hogy ez meg is fog történni. Aztán viszont olyan rizikós és potenciálisan rázós időszak következik, amilyent régen nem láttunk, és ugyanez igaz a magyar állampapírok és részvények árfolyamaira is. Mi ennek az oka?

A piacnyitás előtt, hétfő reggel a forint árfolyamát még mindig 367,65-ra taksálták, ami csaknem hároméves csúcs, sőt több mint kétéves csúcsára ért a lengyel zlotyval szemben is.

A mostani árfolyammegugrás már csak azért sem meglepő, mert megvolt a tesztje: az elmúlt hetekben a forint mindannyiszor megugrott, amikor kijött egy-egy jelentős közvélemény-kutatás, amely a Tisza győzelmét jelezte előre.

Eurós reményekre lőttek ki a hazai blue chipek és száguldott a forint

Hatalmas tőzsdei forgalom mellett erősödtek hétfőn a magyar blue chipek, kiváltképp az OTP és a Mol. A magyar tőzsde totálisan függetlenítette magát a nemzetközi piacoktól. Míg a Wall Streeten és az európai piacokon is jobbára enyhe mínuszokat láthattunk, idehaza brutális száguldás bontakozott ki. Az azonnali részvénypiacon a befektetők több mint 126 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket.

Magyar Péter, a jövendőbeli Tisza-kormány miniszterelnök-jelöltje több, a befektetőknek tetsző nyilatkozatot is tett. Az egyik az euró potenciális bevezetése, amelyre ütemtervet is ígért, a másik, hogy együtt kíván működni Varga Mihály jegybankelnökkel, akit amúgy távozásra sem szólított fel. 

„A jegybank élén bekövetkező bármilyen változás olyan zavarokat okozna, amelyekre Magyarországnak nincs szüksége” – nyilatkozta Magyar hétfőn Budapesten.

A BUX közel 5 százalékkal emelkedett, azaz csaknem 6000 ponttal javította meg eddigi rekordját, az új történelmi csúcs 139 460 pont. 

Kilőtt az OTP, a legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 8,4 százalékkal, 44 750 forintra ugrott. Ez is hatalmas új rekord, az eddigi legmagasabb árfolyam 41 890 forint volt, még idén februárból. 

A Mol 8 százalékkal, 4380 forintra erősödött, az olajpapírt a választási eredmény mellett az olajárak megugrása is hajtotta. Az eddigi rekord 4128 forint volt.

A Richter részvényei eközben 1,6 százalékkal, 13 ezer forintra drágultak, ami szintén új történelmi csúcs.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
