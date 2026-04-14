Elcsendesedett a forint kedden reggel, múlik a választási mámor: így váltják most az eurót, a dollárt és a svájci frankot

Amint világossá vált vasárnap este, hogy a Tisza Párt nyerte a magyar választást fölényes többséggel, azonnal meglódult a forint árfolyama. A hét végén szinte nincsen forgalom a nemzetközi devizapiacon, így a pecsétet a hétfői hazai piacnyitás ütheti csak rá a nekilendülésre – de minden arra utal, hogy ez meg is fog történni. Aztán viszont olyan rizikós és potenciálisan rázós időszak következik, amilyent régen nem láttunk, és ugyanez igaz a magyar állampapírok és részvények árfolyamaira is. Mi ennek az oka?

A piacnyitás előtt, hétfő reggel a forint árfolyamát még mindig 367,65-ra taksálták, ami csaknem hároméves csúcs, sőt több mint kétéves csúcsára ért a lengyel zlotyval szemben is.

A mostani árfolyammegugrás már csak azért sem meglepő, mert megvolt a tesztje: az elmúlt hetekben a forint mindannyiszor megugrott, amikor kijött egy-egy jelentős közvélemény-kutatás, amely a Tisza győzelmét jelezte előre.

Eurós reményekre lőttek ki a hazai blue chipek és száguldott a forint

Hatalmas tőzsdei forgalom mellett erősödtek hétfőn a magyar blue chipek, kiváltképp az OTP és a Mol. A magyar tőzsde totálisan függetlenítette magát a nemzetközi piacoktól. Míg a Wall Streeten és az európai piacokon is jobbára enyhe mínuszokat láthattunk, idehaza brutális száguldás bontakozott ki. Az azonnali részvénypiacon a befektetők több mint 126 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket.

Magyar Péter, a jövendőbeli Tisza-kormány miniszterelnök-jelöltje több, a befektetőknek tetsző nyilatkozatot is tett. Az egyik az euró potenciális bevezetése, amelyre ütemtervet is ígért, a másik, hogy együtt kíván működni Varga Mihály jegybankelnökkel, akit amúgy távozásra sem szólított fel.