Meredeken gyengült a forint – mélyebb korrekció következik, vagy erősödési hullám?
Ma folytatódik a tegnap kezdődött forintgyengülés. Bár az iráni tűzszünet meghosszabbításának hajnali hírére reggel volt egy erős oldali fordulat a magyar deviza piacán, de déli harangszóra már a korrekció bizonyult irányadónak.
Iráni bizonytalanság rángatja a forintot
Tegnap este gyengült a forint. Az iráni helyzet körüli bizonytalanság miatt
rövid időre a 365-ös szint fölé emelkedett az euró-forint árfolyama,
majd a tűzszünet meghosszabbítására visszakorrigált.
Ma reggel már újra a 364-es ellenállás alatt jegyezték az euró-forintot. Az Equilor elemzői befektetői jegyzetükben arról írtak, hogy a technikai kép alapján
- a 364-es ellenállási szint áttörése esetén 369,50 közelében adódna a következő technikai megálló,
- míg 360,0 és 360,6 között továbbra is nagyon erős támasz látható,
ami egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.
Délelőtt meredek forintgyengülés indult
Tőzsdenyitás előtt 364 közelébe szúrt fel a kurzus, majd nyitás előtt 363 alatt mozgott. Végül 363,24 közelében nyitott az euró-forint.
A tőzsdenyitást követően meredeken emelkedett, és
a kurzus többször is a tesztelés alatt álló 364-es ellenállás fölé szúrt:
délben már 364,5 közelében járt a jegyzés.
Ezt követően azonban 363,8 közelébe süllyedt az euró-forint, vagyis újra a technikai szint alá került.
Továbbra is a 364-es ellenállás tesztelése van műsoron. Mélyebb korrekció csak ennek szignifikáns áttörése esetén várható.
Meglepte Trump a tőzsdéket
Este az amerikai elnök bejelentette, hogy
pakisztáni kérésre volt hajlandó meghosszabbítani a tűzszünetet,
mivel az iráni kormány megosztott, és még nem álltak elő konkrét javaslatokkal. Trump hangsúlyozta, hogy várják az iráni javaslatokat, hogy a tárgyalásokat „így vagy úgy” lezárják. Addig is fennmarad a tengeri blokád, és az amerikai hadsereg készenlétben áll.
Így fordulhatott elő, hogy este az amerikai tőzsdék még mínuszban zártak, majd hajnalban az ázsiai piacok már pluszban nyitottak.