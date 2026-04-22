Meredeken gyengült a forint – mélyebb korrekció következik, vagy erősödési hullám?

Reggel volt egy kisebb fellángolása a magyar devizának, de a délelőtt mégis inkább a forintgyengülésről szólt. Ám a gyenge oldali technikai szint egyelőre kitart, így nem dőlt el, hogy mélyebb korrekció következik, vagy újabb erősödési hullám.
Faragó József
2026.04.22, 13:08
Frissítve: 2026.04.22, 13:24

Ma folytatódik a tegnap kezdődött forintgyengülés. Bár az iráni tűzszünet meghosszabbításának hajnali hírére reggel volt egy erős oldali fordulat a magyar deviza piacán, de déli harangszóra már a korrekció bizonyult irányadónak.  

Ellenállást tesztel a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Iráni bizonytalanság rángatja a forintot 

Tegnap este gyengült a forint. Az iráni helyzet körüli bizonytalanság miatt

rövid időre a 365-ös szint fölé emelkedett az euró-forint árfolyama,

majd a tűzszünet meghosszabbítására visszakorrigált. 

Ma reggel már újra a 364-es ellenállás alatt jegyezték az euró-forintot. Az Equilor elemzői befektetői jegyzetükben arról írtak, hogy a technikai kép alapján

  • a 364-es ellenállási szint áttörése esetén 369,50 közelében adódna a következő technikai megálló,
  • míg 360,0 és 360,6 között továbbra is nagyon erős támasz látható, 

ami egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.

Délelőtt meredek forintgyengülés indult

Tőzsdenyitás előtt 364 közelébe szúrt fel a kurzus, majd nyitás előtt 363 alatt mozgott. Végül 363,24 közelében nyitott az euró-forint.

A tőzsdenyitást követően meredeken emelkedett, és 

a kurzus többször is a tesztelés alatt álló 364-es ellenállás fölé szúrt:

délben már 364,5 közelében járt a jegyzés.

Ezt követően azonban 363,8 közelébe süllyedt az euró-forint, vagyis újra a technikai szint alá került.

Továbbra is a 364-es ellenállás tesztelése van műsoron. Mélyebb korrekció csak ennek szignifikáns áttörése esetén várható.

Meglepte Trump a tőzsdéket

Este az amerikai elnök bejelentette, hogy 

pakisztáni kérésre volt hajlandó meghosszabbítani a tűzszünetet, 

mivel az iráni kormány megosztott, és még nem álltak elő konkrét javaslatokkal. Trump hangsúlyozta, hogy várják az iráni javaslatokat, hogy a tárgyalásokat „így vagy úgy” lezárják. Addig is fennmarad a tengeri blokád, és az amerikai hadsereg készenlétben áll.

Így fordulhatott elő, hogy este az amerikai tőzsdék még mínuszban zártak, majd hajnalban az ázsiai piacok már pluszban nyitottak. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
