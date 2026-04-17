Déli harangszóra kifulladt a korrekció, újra az erős oldalon keres irányt a forint

Korrekció indult tegnap a magyar deviza piacán. Ám az euró-forint már délelőtt visszatért a korábbi szintekre. Magyarán, továbbra is a forinterősödés van műsoron.
Faragó József
2026.04.17, 12:23
Frissítve: 2026.04.17, 12:36

Egyelőre nem szignifikáns a tegnap átlépett ellenállási szint áttörése az euró-forint grafikonján. Elemzők is úgy vélik, ennél is jobb formát mutathat a magyar deviza.

Hol áll meg a forint? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egyelőre kifulladt a forint korrekciója

Tegnap fontos rövid távú ellenállás fölé került az euró-forint jegyzése, de 

még nem szignifikáns a 364-es szint áttörése.

Az Equilor elemzői reggeli befektetői jegyzetükben azt írták: 

Ha a következő napokban megerősítést nyerne az áttörés, akkor korrekció jöhet a 369–370-es szint felé. 

Míg a másik oldalon nagyon erős támasz továbbra is 360–360,6 között látható, mely egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.

Ma reggel nyitás előtt 365 fölé szúrt az euró-forint, majd 364,5 közelében nyitott a kurzus.

Délelőtt forinterősödés indult, az euró-forint kurzusa 363,4 közelébe szúrt le. Majd 364 alatt oszcillált, visszatesztelve az újra letört szintet.

A déli harangszót 363,3 közelében hallgatta az euró-forint.

Magyarán, még semmi sem dőlt el.

Még ne rohanjunk a pénzváltóhoz

A napokban két komoly elemző mondta, hogy a magyar deviza a mostani erős szinteken sem mutatja még az igazi formáját. Ami praktikusan azt jelenti, hogy még nem érdemes a pénzváltóhoz rohanni, s euróra váltani a nyaralásra szánt összeggel. 

Forint = Euró? címmel írt jegyzetet kedden a befektetői oldalán Zsiday Viktor. Aki úgy véli:

A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van. Ez a várakozás pedig az, hogy Magyarország belátható időn belül belép ez euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint. Mivel a korábbi csatlakozások során a hazai deviza jellemzően stabil volt vagy felértékelődött a csatlakozás előtt, ezért ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe, akkor a forint mostantól euró. 

Fotó: Vémi Zoltán

Sokan mondják... címmel tette közzé befektetői jegyzetét tegnap délelőtt Miró József, az Erste vezető elemzője. Ebben olvasható:

Sokan mondják, még a fiam is azzal traktál a családi vacsoránál, hogy itt az ideje megvenni a nyaraláshoz szükséges eurót. Működnek a régi reflexek. Ha nagyot erősödik a magyar fizetőeszköz, akkor érdemes az európai pénzből bezsákolni, mert utána úgyis…

Miró szerint a régi reflex a hosszú, két ciklusra kiterjedő Matolcsy-féle monetáris politika miatt alakult ki. Mostanra azonban megváltozott a helyzet.

  • Egyrészt Varga Mihály jegybankelnök monetáris politikája inkább szigorúnak mondható.
  • Másfelől a költségvetés kilukadt ugyan, de mivel az elmúlt években az elsődleges egyenleg nulla százalékhoz közel alakult, ezért valószínűleg nem kell feltétlenül hatalmas kiigazítást csinálni. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
