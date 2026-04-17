Déli harangszóra kifulladt a korrekció, újra az erős oldalon keres irányt a forint

Ma reggel nyitás előtt 365 fölé szúrt az euró-forint, majd 364,5 közelében nyitott a kurzus.

Délelőtt forinterősödés indult, az euró-forint kurzusa 363,4 közelébe szúrt le. Majd 364 alatt oszcillált, visszatesztelve az újra letört szintet.

A déli harangszót 363,3 közelében hallgatta az euró-forint.

Magyarán, még semmi sem dőlt el.

Még ne rohanjunk a pénzváltóhoz

A napokban két komoly elemző mondta, hogy a magyar deviza a mostani erős szinteken sem mutatja még az igazi formáját. Ami praktikusan azt jelenti, hogy még nem érdemes a pénzváltóhoz rohanni, s euróra váltani a nyaralásra szánt összeggel.

Forint = Euró? címmel írt jegyzetet kedden a befektetői oldalán Zsiday Viktor. Aki úgy véli:

A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van. Ez a várakozás pedig az, hogy Magyarország belátható időn belül belép ez euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint. Mivel a korábbi csatlakozások során a hazai deviza jellemzően stabil volt vagy felértékelődött a csatlakozás előtt, ezért ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe, akkor a forint mostantól euró.

Sokan mondják... címmel tette közzé befektetői jegyzetét tegnap délelőtt Miró József, az Erste vezető elemzője. Ebben olvasható:

Sokan mondják, még a fiam is azzal traktál a családi vacsoránál, hogy itt az ideje megvenni a nyaraláshoz szükséges eurót. Működnek a régi reflexek. Ha nagyot erősödik a magyar fizetőeszköz, akkor érdemes az európai pénzből bezsákolni, mert utána úgyis…

Miró szerint a régi reflex a hosszú, két ciklusra kiterjedő Matolcsy-féle monetáris politika miatt alakult ki. Mostanra azonban megváltozott a helyzet.