Déli harangszóra kifulladt a korrekció, újra az erős oldalon keres irányt a forint
Egyelőre nem szignifikáns a tegnap átlépett ellenállási szint áttörése az euró-forint grafikonján. Elemzők is úgy vélik, ennél is jobb formát mutathat a magyar deviza.
Egyelőre kifulladt a forint korrekciója
Tegnap fontos rövid távú ellenállás fölé került az euró-forint jegyzése, de
még nem szignifikáns a 364-es szint áttörése.
Az Equilor elemzői reggeli befektetői jegyzetükben azt írták:
Ha a következő napokban megerősítést nyerne az áttörés, akkor korrekció jöhet a 369–370-es szint felé.
Míg a másik oldalon nagyon erős támasz továbbra is 360–360,6 között látható, mely egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.
Ma reggel nyitás előtt 365 fölé szúrt az euró-forint, majd 364,5 közelében nyitott a kurzus.
Délelőtt forinterősödés indult, az euró-forint kurzusa 363,4 közelébe szúrt le. Majd 364 alatt oszcillált, visszatesztelve az újra letört szintet.
A déli harangszót 363,3 közelében hallgatta az euró-forint.
Magyarán, még semmi sem dőlt el.
Még ne rohanjunk a pénzváltóhoz
A napokban két komoly elemző mondta, hogy a magyar deviza a mostani erős szinteken sem mutatja még az igazi formáját. Ami praktikusan azt jelenti, hogy még nem érdemes a pénzváltóhoz rohanni, s euróra váltani a nyaralásra szánt összeggel.
Forint = Euró? címmel írt jegyzetet kedden a befektetői oldalán Zsiday Viktor. Aki úgy véli:
A piacoknak nem szimpátiája, hanem várakozása van. Ez a várakozás pedig az, hogy Magyarország belátható időn belül belép ez euróövezetbe, és onnantól fogva nincs forint. Mivel a korábbi csatlakozások során a hazai deviza jellemzően stabil volt vagy felértékelődött a csatlakozás előtt, ezért ha elhisszük, hogy belépünk az euróövezetbe, akkor a forint mostantól euró.
Sokan mondják... címmel tette közzé befektetői jegyzetét tegnap délelőtt Miró József, az Erste vezető elemzője. Ebben olvasható:
Sokan mondják, még a fiam is azzal traktál a családi vacsoránál, hogy itt az ideje megvenni a nyaraláshoz szükséges eurót. Működnek a régi reflexek. Ha nagyot erősödik a magyar fizetőeszköz, akkor érdemes az európai pénzből bezsákolni, mert utána úgyis…
Miró szerint a régi reflex a hosszú, két ciklusra kiterjedő Matolcsy-féle monetáris politika miatt alakult ki. Mostanra azonban megváltozott a helyzet.
- Egyrészt Varga Mihály jegybankelnök monetáris politikája inkább szigorúnak mondható.
- Másfelől a költségvetés kilukadt ugyan, de mivel az elmúlt években az elsődleges egyenleg nulla százalékhoz közel alakult, ezért valószínűleg nem kell feltétlenül hatalmas kiigazítást csinálni.