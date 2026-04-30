Iszonyatos lendületet vett, vesztes meccset fordított meg a forint – óriásit ralizik az Opus és a 4iG
Az iráni háború és a szigorú jegybanki üzenetek miatt pesszimista nemzetközi befektetői hangulat ellenére megfordult a széljárás a magyar eszközök piacán csütörtök délelőtt. A pesti tőzsde a veszteséges rajtot követően lendületesen felfelé vette az irányt, és a nap feléhez közeledve ledolgozta méretes hátrányát a forint is a főbb devizákhoz képest.
A fordulatban minden bizonnyal szerepe lehet, hogy belföldről alapvetően kedvező hírek és adatok érkeztek. Magyar Péter szerda este konstruktív brüsszeli tárgyalásokról számolt be az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, ma reggel pedig a vártnál is dinamikusabb, 1,7 százalékos első negyedéves GDP-növekedésről árulkodó adat látott napvilágot.
Az euró jegyzése a reggeli, 367,5 forintos napi csúcsról 364,2 forintig ereszkedett délelőtt, ami 0,4 százalékos forinterősödést jelent.
A dollárral szemben is ledolgozta 0,5 százalékos hátrányát a hazai fizetőeszköz: délre fordulva már 0,6 százalékos előnyt mutatott a kurzus. A váltási árfolyam egészen 311,3 forintig jött le.
Az Erste elemzői szerint a reggel megjelent GDP-adatok biztató évkezdetről tanúskodnak. A közel-keleti események és az EKB délutáni kommunikációja lesz meghatározó a hazai fizetőeszköz piacán. A héten kijött felmérés szerint masszívan megnőttek az inflációs várakozások az eurózónában, párhuzamosan a gyengélkedő gazdasággal, ami megnehezíti a döntéshozók dolgát.
Az eurózónában bőven az EKB célsávja fölé, 2023 szeptemberében látott csúcsra, 3 százalékra gyorsult az infláció áprilisban, főként a megugró energiaárak nyomán. A friss adat tükrében még kevesebb a valószínűsége annak, hogy az Európai Központi Banknak marad mozgástere a monetáris lazításra, sőt idén összesen 75 bázispontos emelést áraznak a piacok.
A pesti tőzsdén is pozitív fordulat történt, a BUX index a 0,3 százalékos ereszkedésből felállva 1,1 százalékos pluszba lendült át 11:45-ig. A gyengén kezdő OTP 0,15 százalékkal ereszkedik már csak, a többi blue chip viszont felfelé tart. A Mol kurzusa 2,4 százalékkal erősödött, a Richter papírjai 2 százalékkal menetelnek, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
A legjobban teljesítő hazai részvény két „politikai papírnak” tekintett társaság, az Opus és a 4iG. Előbbi 12 százalékos, utóbbi 6 százalékos ralinál jár. Mindkét társaság a mai napon tartja éves rendes közgyűlését.