Iszonyatos lendületet vett, vesztes meccset fordított meg a forint – óriásit ralizik az Opus és a 4iG

Az iráni háború és a szigorú jegybanki üzenetek miatt pesszimista nemzetközi befektetői hangulat ellenére megfordult a széljárás a magyar eszközök piacán csütörtök délelőtt. A pesti tőzsde a veszteséges rajtot követően lendületesen felfelé vette az irányt, és a nap feléhez közeledve ledolgozta méretes hátrányát a forint is a főbb devizákhoz képest.

A fordulatban minden bizonnyal szerepe lehet, hogy belföldről alapvetően kedvező hírek és adatok érkeztek. Magyar Péter szerda este konstruktív brüsszeli tárgyalásokról számolt be az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, ma reggel pedig a vártnál is dinamikusabb, 1,7 százalékos első negyedéves GDP-növekedésről árulkodó adat látott napvilágot.

Az euró jegyzése a reggeli, 367,5 forintos napi csúcsról 364,2 forintig ereszkedett délelőtt, ami 0,4 százalékos forinterősödést jelent.