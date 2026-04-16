Kilőtt a Magyar Telekom árfolyama, a forint egyelőre nem találja az irányt

A kedvező nemzetközi hangulatban erősödéssel nyitott csütörtökön a pesti tőzsde, különösen a távközlési blue chip teljesít jól. A forint egyelőre nem választott irányt.
K. T.
2026.04.16, 09:11

Ismét az optimista várakozások kerültek előtérbe az amerikai-iráni háború lezárásával és a nyomában járó energiaválsággal kapcsolatban, így az amerikai tőzsdék tegnap esti pozitív zárását követően az ázsiai indexek is feljebb tudtak kerülni ma reggel. Az amerikai S&P 500, a Nasdaq és a japán Nikkei is árfolyamcsúcsot döntött. 

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a Magyar Telekom kilőtt a rajtkor, a forint viszont gyengül / Fotó: Vémi Zoltán

Itthon is erősödéssel rajtolt a pesti tőzsde, a BUX 0,3 százalékkal 139 978 pontig került feljebb a rajtnál. A vezető magyar részvények közül 

  • az OTP árfolyama fél százalékkal 44 540 forintra emelkedet, 
  • A Magyar Relekom másfél százalékkal 2370 forintig lőtt ki,
  • a Mol az előző napi, 4 426 forintos záróáron kezdett,
  • a Richter pedig 0,3 százalékkal 12 790 forintig csúszott vissza.

Az Equilor elemzői szerint a piacok optimisták a közel-keleti konfliktus lezárásával kapcsolatban, mivel Irán jelezhette, hogy amennyiben megfelelő biztosítékot kap, hozzájárul a Hormuzi-szoros ománi részének megnyitásához. Ugyanakkor a tárgyalások újabb fordulójáról még nincs megállapodás, ez pedig növeli a bizonytalanságot.

Az iráni fejlemények mellett itthon a leendő kormányerő, a Tisza Párt terveiről, váható intézkedéseiről szóló hírek lehetnek hatással a hazai piacok mozgására, nemzetközi szinten pedig a javában zajló vállalati gyorsjelentési szezonra figyelnek a kereskedők.

A közel-keleti konfliktus rendezéséhez fűzött remények nyomán az olajpiacon kisebb megnyugvás látszik. A WTI típusú, amerikai olajfajta jegyzése 0,3 százalékkal 91,6 dollárra emelkedett hordónknt, míg az Európában irányadó, északi-tengeri Brent minimális deágulással 95 dollárnál jár csütörtök reggel kilenc órakor.

A forint a hét eleji, választási ralit követően csendesebb mederben mozog, ma reggel kisebb gyengülés jellemezte a hazai fizetőeszközt a meghatározó devizákhoz képest.

Az euró/forint keresztárfolyam 0,2 százalékkal emelkedett reggel a tőzsdenyitásig viszont a nap eleji szintre, 363,4 forintra ereszkedett vissza a közös európai fizetőeszköz.

A dollárhoz képest is sikerült ledolgozni a kora reggeli 0,1 százalékos mínuszt, a jegyzés 308 forint alatt jár.

A régiós devizákkal összevetve kisebb forint alulteljesítés látható, a cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágult.

Forint árfolyamfigyelő
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu