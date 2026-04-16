Kilőtt a Magyar Telekom árfolyama, a forint egyelőre nem találja az irányt

Ismét az optimista várakozások kerültek előtérbe az amerikai-iráni háború lezárásával és a nyomában járó energiaválsággal kapcsolatban, így az amerikai tőzsdék tegnap esti pozitív zárását követően az ázsiai indexek is feljebb tudtak kerülni ma reggel. Az amerikai S&P 500, a Nasdaq és a japán Nikkei is árfolyamcsúcsot döntött.

Itthon is erősödéssel rajtolt a pesti tőzsde, a BUX 0,3 százalékkal 139 978 pontig került feljebb a rajtnál. A vezető magyar részvények közül

az OTP árfolyama fél százalékkal 44 540 forintra emelkedet,

A Magyar Relekom másfél százalékkal 2370 forintig lőtt ki,

a Mol az előző napi, 4 426 forintos záróáron kezdett,

a Richter pedig 0,3 százalékkal 12 790 forintig csúszott vissza.

Az Equilor elemzői szerint a piacok optimisták a közel-keleti konfliktus lezárásával kapcsolatban, mivel Irán jelezhette, hogy amennyiben megfelelő biztosítékot kap, hozzájárul a Hormuzi-szoros ománi részének megnyitásához. Ugyanakkor a tárgyalások újabb fordulójáról még nincs megállapodás, ez pedig növeli a bizonytalanságot.