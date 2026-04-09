Deviza
EUR/HUF376,93 +0,08% USD/HUF322,48 -0,19% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408 -0,04% PLN/HUF88,56 +0,04% RON/HUF74,01 +0,1% CZK/HUF15,45 +0,02% EUR/HUF376,93 +0,08% USD/HUF322,48 -0,19% GBP/HUF433,09 +0,09% CHF/HUF408 -0,04% PLN/HUF88,56 +0,04% RON/HUF74,01 +0,1% CZK/HUF15,45 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 730,54 -1,54% MTELEKOM2 234 +0,09% MOL3 972 -0,65% OTP39 040 -1,69% RICHTER12 310 -2,27% OPUS434,5 -3,11% ANY7 180 -0,84% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 650 -2,15% BUMIX8 860,2 -1,73% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 698,43 -0,18% BUX127 730,54 -1,54% MTELEKOM2 234 +0,09% MOL3 972 -0,65% OTP39 040 -1,69% RICHTER12 310 -2,27% OPUS434,5 -3,11% ANY7 180 -0,84% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS4 650 -2,15% BUMIX8 860,2 -1,73% CETOP4 314,41 +3,63% CETOP NTR2 698,43 -0,18%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Forint: idegesek a befektetők, ütik a magyar pénzt – nagyot esett a 2,5 éves csúcsról az árfolyam

Az iráni tűzszünet törékenynek tűnik, emiatt ismét felbolydultak a piacok. A forint számára nem kedvez a kockázatkerülés és a dollárerő, gyengélkedik a hazai pénz csütörtök délelőtt.
K. T.
2026.04.09, 09:44
Frissítve: 2026.04.09, 12:12

Nem sokáig örülhettek a forintpiaci befektetők a hazai fizetőeszköz erősödésének, a szerdán elért, 2,5 éves csúcsról ma reggel erőteljesen fordult le a forint az euróval és a dollárral szemben is.

Ismét gyengül a forint, messze került a tegnapi 2,5 éves csúcstól / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

A forint pálfordulása nem meglepő, hiszen az általános piaci hangulat is gyorsan változott az iráni háborúban elért amerikai–iráni tűzszünet kiváltotta hurráoptimizmusból a csütörtök reggeli aggodalmakig, amit a konfliktusban részt vevő felek kommunikációja váltott ki: a fegyvernyugvás törékenynek tűnik, Irán a tűzszüneti megállapodás több pontjának megsértésével vádolta meg az Egyesült Államokat, a Hormuzi-szoros pedig ismét zárva.

Nem a forintnak áll ma a zászló

Ebben a környezetben csökkent a kockázatvállalási kedv, a menekülőeszközként is funkcionáló dollár erősödött, ez a kombináció pedig alapvetően nem kedvez a feltörekvő piaci devizák, így a forint számára sem.

Az euróval szemben 0,6 százalékot gyengült a forint csütörtök reggel, a hajnalban már 376,7-es szintről 378,6 forintig szaladt fel a jegyzés fél tízig. A szerdán elért, 2,5 éves csúcsról, a 374-es szintről több mint 1 százalékot rontott szűk egy nap alatt a magyar pénz.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az Equilor technikai elemzése szerint rövid távon 378,5-nél, majd 381,88-nál láthatóak fontosabb ellenállási szintek, míg a 375-ös szint erős támaszként funkcionál.

A dollárhoz viszonyítva sem biztatóbb a kép. A zöldhasú 0,5 százalékkal drágult ma, 324,5 forintnál jár a jegyzés, az elmúlt 24 óra alatt pedig több mint öt egységgel emelkedett a keresztárfolyam.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A magyar fizetőeszköz a régiós devizákhoz képest sem tud erőt mutatni. A cseh koronát 0,45 százalékkal váltják magasabb árfolyamon, a lengyel zloty pedig 0,3 százalékkal kerül többe.

A befektetők az iráni helyzet mellett a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások várható kimenetelét is mérlegelik. Ma 10 órától a ciklus utolsó Kormányinfóját tartják, ahol a kabinet legfrissebb döntéseiről számolnak be. Az iráni háborúról szóló hírek mellett a délután érkező, kiemelten fontos PCE amerikai inflációs adat is befolyásolhatja a forint teljesítményét.

Forint árfolyamfigyelő

1559 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
