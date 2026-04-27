Belehúzott a forint, a tőzsdén viszont elromlott a hangulat – hiányolják az osztalékot, ütik a nagybank részvényeit
A délelőtti meredek erősödést követően némileg visszavett lendületéből a forint hétfő délután, de a kedvező nemzetközi befektetői hangulatban továbbra is az erős oldalon jár a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben.
Erősen kezdte a hetet a forint
A 366-os szint közeléből egészen 363 forintig ereszkedett a nap első felében az euró jegyzése, innen kissé kiengedett a kurzus a délután első szakaszában. Tizenöt órakor 363,9 forintért váltották a közös európai pénzt, ami 0,4 százalékos forintelőnyt jelent.
A dollárhoz képest 0,7 százalékot javított a magyar valuta, a devizapár kurzusa ezzel újra benézett 310 forint alá.
A régiós fizetőeszközökkel összevetve is jókora erősödést mutat a forint. A cseh korona 0,45 százalékkal, a lengyel zloty 0,55 százalékkal lett olcsóbb.
A kereskedők optimizmusát az amerikai–iráni tárgyalásokhoz fűzött remények táplálják, ahol áttörés várható, ugyanis Irán új, az eddigieknél kedvezőbb ajánlatot tett az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitására, ami kulcsfontosságú a globális olajpiacra nézve.
A befektetők emellett a hazai jegybank holnapi kamatdöntését várhatják. Az Equilor elemzői jegyzete szerint az infláció eddigi alakulása és a forintárfolyam lehetővé tenné ugyan a monetáris lazítást, a közel-keleti konfliktust azonban továbbra sem sikerült lezárni, az pedig jelentős inflációs kockázatot jelent a következő negyedévekre, így továbbra sincs tér kamatvágásra.
A brókerház kiemeli, hogy a parlamenti választás után nagyot erősödött a hazai fizetőeszköz, a befektetők bíznak benne, hogy a befagyasztott uniós forrásokat sikerül felszabadítani. Az euró-forint devizapárnál a 360–360,6-es szint között meghatározó támasz húzódik, mely egy 15 éves emelkedő trendvonal. Rövid távon a 364-es szintre érdemes figyelni, mely most ellenállást képez, felette 369,50-nél húzódik a következő fontosabb technikai szint.
Romlott a hangulat a pesti tőzsdén, az MBH Bank részvényeit ütik a befektetők
A tőzsdéken is bizakodó a hangulat, Nyugat-Európában kisebb, 0,2-0,5 százalékos plusznál járnak a meghatározó indexek, csupn a londoni FTSE 100 fordult le 0,3 százalékkal.
A hazai börze három órakor irányt váltott, rövid időn belül elégetve a nap során felhalmozott emelkedését. A BUX 0,2 százalékos vesztesébe fordult át. A nagypapírok köül az OTP 0,8 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékkal erősödött. A Mol ellenben 0,7 százalékkal, a Richter 0,2 százalékkal ereszkedik.
A korábban tervezett osztalékfizetést a délelőtti közgyűlésen elnapló MBH Bank részvényei bő öt százalékot zuhantak.