Törékeny az iráni béke, aggódnak a befektetők: lefordult a forint, esik az OTP, az olaj ára kilőtt

Érzékenyen reagáltak a piacok az amerikai és az iráni vezetés előző napon megkötött tűzszüneti megállapodásról szóló nyilatkozataira, melyek alapján törékenynek tűnik a fegyvernyugvás a Közel-Keleten. A befektetők hangulata ismét pesszimistábbra fordult, az ázsiai tőzsdéken 0,5–1 százalékkal csökkentek csütörtök reggel.

Gyengül a forint, eséssel indult a tőzsdei kereskedés Budapesten, az olaj ismét drágul

Az európai börzék iránykereséssel kezdték a napot, a pesti tőzsdén eséssel indult a kereskedés, a BUX index 0,6 százalékkal 128 959 ponton rajtolt.

A vezető hazai részvények közül az OTP 0,7 százalékkal 39 420 forintra ereszkedett,

a Mol árfolyama 0,2 százalékkal 3992 forintra csökkent,

a Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 570 forintra került lejjebb,

a Magyar Telekom papírjai 2226 forinton, 0,3 százalékos eséssel kezdtek.

Az olajárak ismét emelkedésnek indultak, miután a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal, a Hormuzi-szoros ismét zárva van, Irán pedig a tűzszüneti megállapodás több pontjának megsértésével vádolta meg az Egyesült Államokat. A Brent típusú nyersolajfajta hordónkénti ára 2,3 százalékkal 97 dollár közelébe drágult, az amerikai WTI jegyzése pedig 3,2 százalékkal 97,4 dollárra erősödött.

A forint gyengüléssel kezdte a napot a borús nemzetközi hangulatban, a dollár erősödése is ellenszelet jelent a hazai deviza számára.

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal 377,5 forintra emelkedett a tőzsdenyitásig, kora reggel még a 378-as szintet is alulról súrolta a keresztárfolyam.