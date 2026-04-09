Törékeny az iráni béke, aggódnak a befektetők: lefordult a forint, esik az OTP, az olaj ára kilőtt
Érzékenyen reagáltak a piacok az amerikai és az iráni vezetés előző napon megkötött tűzszüneti megállapodásról szóló nyilatkozataira, melyek alapján törékenynek tűnik a fegyvernyugvás a Közel-Keleten. A befektetők hangulata ismét pesszimistábbra fordult, az ázsiai tőzsdéken 0,5–1 százalékkal csökkentek csütörtök reggel.
Az európai börzék iránykereséssel kezdték a napot, a pesti tőzsdén eséssel indult a kereskedés, a BUX index 0,6 százalékkal 128 959 ponton rajtolt.
- A vezető hazai részvények közül az OTP 0,7 százalékkal 39 420 forintra ereszkedett,
- a Mol árfolyama 0,2 százalékkal 3992 forintra csökkent,
- a Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 570 forintra került lejjebb,
- a Magyar Telekom papírjai 2226 forinton, 0,3 százalékos eséssel kezdtek.
Az olajárak ismét emelkedésnek indultak, miután a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal, a Hormuzi-szoros ismét zárva van, Irán pedig a tűzszüneti megállapodás több pontjának megsértésével vádolta meg az Egyesült Államokat. A Brent típusú nyersolajfajta hordónkénti ára 2,3 százalékkal 97 dollár közelébe drágult, az amerikai WTI jegyzése pedig 3,2 százalékkal 97,4 dollárra erősödött.
A forint gyengüléssel kezdte a napot a borús nemzetközi hangulatban, a dollár erősödése is ellenszelet jelent a hazai deviza számára.
Az euró jegyzése 0,3 százalékkal 377,5 forintra emelkedett a tőzsdenyitásig, kora reggel még a 378-as szintet is alulról súrolta a keresztárfolyam.
A dollárhoz képest 0,3 százalékot gyengült a hazai fizetőeszköz, a kurzus 323,8 forinton állt kilenc órakor.
A régiós devizákkal összevetve is gyengélkedik a magyar pénz: a cseh korona 0,25 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal drágul.
Az iráni háború fejleményei továbbra is alapvetően határozzák meg a piacok mozgását. Ma délelőtt 10 órától Kormányinfó keretében ismerteti legfrissebb döntéseit a kormány, a választások előtt utoljára. Az itt elhangzó bejelentések mellett két fontosabb külföldi makroadat, a német ipari termelés és a Fed által is kiemelten figyelt amerikai PCE inflációról szóló adatközlés lehet hatással az árfolyamokra.