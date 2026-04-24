EUR/HUF364,96 -0,47% USD/HUF311,62 -0,72% GBP/HUF420,52 -0,5% CHF/HUF396,67 -0,63% PLN/HUF86,09 -0,4% RON/HUF71,7 -0,44% CZK/HUF14,98 -0,48%
BUX133 909,12 -0,66% MTELEKOM2 512 +0,16% MOL4 124 -2,57% OTP41 660 +0,62% RICHTER12 980 -1,23% OPUS318 -4,72% ANY7 450 0% AUTOWALLIS149 +1,34% WABERERS4 780 0% BUMIX9 265,41 +0,42% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 779,27 -0,03%
Irányt keres a forint a jegybanki cunami előtt

Stagnáláshoz közeli szinten ingadozik a magyar deviza árfolyama. A központi bankok jövő héten érkező döntései előtt mintha kivárnának a befektetők a forint piacán.
Murányi Ernő
2026.04.24, 13:26
Frissítve: 2026.04.24, 13:35

Nagy mozgásokat mutatott a forint árfolyama pénteken, a délelőtti órákban. Az euró jegyzése reggel kilenc óra után valamivel 366 forint alá is benézett, ám nem maradt sokáig ezen a szinten. Előbb visszatért 366,80 forint környékére, majd innen még feljebb vette az irányt 11 óra körül.

Irányt keres a forint a jegybanki cunami előtt / Fotó: Ladóczki Balázs

Kisvártatva átlépte 367 forintos lélektani határt, majd 12 óra után már 367,4 forint környékén járt, ahonnan 366,80 forintra ereszkedett vissza, azaz összességében minimális mértékben eddig erősödött a magyar fizetőeszköz.

A 364-es szint áttörése szignifikáns, a következő fontos akadály 369,51-nél látszik a grafikonon. A volatilitás magas maradhat, de az említett ellenállásig nincs érdemi szint

– írja az Equilor Befektetési Zrt.

EUR / HUF árfolyam
A dollárral szemben is feljebb lépegetett a hazai deviza. A zöldhasú kora délután 313,60 forint alatt áll.  

USD / HUF árfolyam
Az MBH Bank pedig azt emeli ki, hogy

 a pénteki friss adatok szerint márciusban nőtt a foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség idehaza. 

Az első tavaszi hónapban 4 millió 646 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma a 15–74 év közötti munkaképes korú népesség körében, ami már látható elmozdulást jelent az év eleji többéves mélypontról. A munkanélküliek száma márciusban 12 ezer fővel 219 ezerre mérséklődött. Mivel a gazdaságilag aktívak száma 18 ezerrel javult, ezek eredőjeként a havi munkanélküliségi ráta 4,5 százalékot tett ki, ami kedvezőbb a piaci konszenzusnál.

Szintén fontos adat, hogy csütörtökön a rövid oldalon többnyire stagnáltak, a hosszú oldalon ugyanakkor emelkedtek a hozamok a hazai állampapírpiacon. 

A 10 éves hozam 18 bázisponttal 6,10 százalékra emelkedett, így a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 310 bázispontos felár látható.

Lehangoló adatok Németországból

Az euró-dollár devizapár eközben pénteken, az európai kereskedési szakaszban szűk sávban, 1,17 körül mozog, legutóbb 1,1695-nél járt. Az amerikai dollár összességében erős maradt, miközben a befektetők figyelme a jegybankok jövő héten esedékes döntéssorozatára irányul.

Az MNB keddi döntésén kívül a főbb globális központi bankok, köztük a japán, az amerikai, a brit jegybank és az Európai Központi Bank is a jövő héten jelentik be kamatdöntésüket.

A Fed és az EKB várhatóan változatlanul hagyja a kamatlábakat, és a további üléseken adatfüggő megközelítést követnek majd.

Mindkét központi bank valószínűleg figyelmeztetni fog az infláció emelkedésének kockázataira is az emelkedő magas olajárak miatt.

Sőt, az EKB kormányzótanácsának tagja, a litván központi bank elnöke, Gediminas Simkus szerdán kijelentette, hogy nem zárható ki az idei kamatemelés sem. 

Kamatcsökkentésről viszont abszolút nem lehet szó április 30-án.

Idehaza viszont az elemzők szerint sor kerülhet egy újabb, óvatos 25 bázispontos kamatvágásra, de a tartás is benne van a pakliban. A márciusi infláció mértéke mindenesetre kedvezőbb volt a vártnál (1,8 százalék) és a forint is jó erőben van.

Délelőtt futott be az áprilisi IFO-index is, amely Németország legjelentősebb konjunktúramutatója. Az index a márciusi 86,3-ról áprilisban 84,4-re esett vissza,

 ami a világjárvány óta a legalacsonyabb szint, és az ING Bank szerint azt jelenti, hogy Európa legnagyobb gazdasága egyértelműen krízis üzemmódba váltott vissza.

Forint árfolyamfigyelő

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
