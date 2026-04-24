Irányt keres a forint a jegybanki cunami előtt

Az MNB keddi döntésén kívül a főbb globális központi bankok, köztük a japán, az amerikai, a brit jegybank és az Európai Központi Bank is a jövő héten jelentik be kamatdöntésüket.

A Fed és az EKB várhatóan változatlanul hagyja a kamatlábakat, és a további üléseken adatfüggő megközelítést követnek majd.

Mindkét központi bank valószínűleg figyelmeztetni fog az infláció emelkedésének kockázataira is az emelkedő magas olajárak miatt.

Sőt, az EKB kormányzótanácsának tagja, a litván központi bank elnöke, Gediminas Simkus szerdán kijelentette, hogy nem zárható ki az idei kamatemelés sem.

Kamatcsökkentésről viszont abszolút nem lehet szó április 30-án.

Idehaza viszont az elemzők szerint sor kerülhet egy újabb, óvatos 25 bázispontos kamatvágásra, de a tartás is benne van a pakliban. A márciusi infláció mértéke mindenesetre kedvezőbb volt a vártnál (1,8 százalék) és a forint is jó erőben van.

Délelőtt futott be az áprilisi IFO-index is, amely Németország legjelentősebb konjunktúramutatója. Az index a márciusi 86,3-ról áprilisban 84,4-re esett vissza,