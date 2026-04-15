EUR/HUF365,1 +0,37% USD/HUF309,41 +0,37% GBP/HUF419,82 +0,34% CHF/HUF395,88 +0,28% PLN/HUF86,21 +0,45% RON/HUF71,7 +0,37% CZK/HUF15 +0,39%
BUX138 909,95 +0,01% MTELEKOM2 330 -0,86% MOL4 412 +0,27% OTP44 260 +0,59% RICHTER12 600 -2,94% OPUS389 +6,43% ANY7 600 +2,24% AUTOWALLIS152 +2,3% WABERERS4 650 +1,94% BUMIX9 121,85 +1,56% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 851,81 +0,6%
Lejtőre került a forint, éledezik a dollár, de nem robbant fel a piac

Enyhén visszafordultak a meghatározó trendek. A forint kismértékű gyengülése a dollár minimális erősödését tükrözi az euróval szemben.
Murányi Ernő
2026.04.15, 15:33
Frissítve: 2026.04.15, 15:56

Szerda kora délután lefordult a forint. Gyengült a hazai fizetőeszköz az euróval, a dollárral, a többi globálisan meghatározó devizával, sőt még a régiós pénznemekkel szemben is.

Lejtőre került a forint, éledezik a dollár / Fotó: Shutterstock

Fél három körül az euró kurzusa 0,3 százalékkal, 364,66 forintra nőtt, miután reggel még 363 forintig is leszúrt.

Amennyiben a közel-keleti konfliktus háttérbe szorul, a fókusz a következő napokban az új magyar kormány megalakulására és várható intézkedéseire irányulhat elsősorban – írja az Erste. Egyelőre kitart ugyanis a piaci optimizmus az iráni konfliktus enyhülésével kapcsolatban. 

Hasonlóan alakult a dollár árfolyama is, amely reggel egészen 307,8 forintig retirált, majd innen fordult a trend, s 309 forintig jött vissza a zöldhasú.

A magyar deviza kismértékű gyengülése a dollár minimális erősödését tükrözi az euróval szemben. Az euró-dollár devizapár ugyanis napokig tartó erősödés után kissé lekonyult, s jelenleg 1,1784-nél jár, miután a hajnali órákban még 1,1798-nél is megfordult. 

Kedden az amerikai termelői inflációról közöltek márciusi adatokat, amelyből az látható, hogy bár az előző hónaphoz képest a várt 1,1 százalék helyett csak 0,5 százalékkal emelkedtek az árak, az előző év azonos időszakához viszonyítva ez még így is 4 százalékos növekedés a korábbi 3,4 százalék után. Ez az adat azonban nem váltott ki heves devizapiaci mozgásokat, a befektetők sokkal inkább azt árazzák, hogy az iráni háborúnak hamarosan vége lehet – áll az MBH Bank jegyzetében. 

A kockázatkerülés enyhülésével párhuzamosan a dollár is gyengült, kedd reggel még 1,1760 környékén mozgott az euró ellenében, végül 1,1795-nál zárta a napot az euró-dollár kereszt, amely azóta tehát kissé visszaereszkedett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu