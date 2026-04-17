Deviza
EUR/HUF360,88 -1,12% USD/HUF305,9 -1,25% GBP/HUF414,59 -1,04% CHF/HUF392,46 -0,78% PLN/HUF85,39 -0,79% RON/HUF70,78 -1,17% CZK/HUF14,87 -0,86% EUR/HUF360,88 -1,12% USD/HUF305,9 -1,25% GBP/HUF414,59 -1,04% CHF/HUF392,46 -0,78% PLN/HUF85,39 -0,79% RON/HUF70,78 -1,17% CZK/HUF14,87 -0,86%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53% BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
olajár
OTP
tőzsde
Mol

Zuhanó olajárak rántották magukkal a Molt, az OTP és a Richter is szárnyalt – kicsattan az erőtől a forint

Közel két százalékot emelkedett a pesti tőzsde pénteken, a Hormuzi-szoros megnyitása csaknem 15 százalékos mélységbe lökte az olajárakat. Utóbbit a Mol részvényei is megszenvedték, a forint viszont négy éves csúcsra ralizott.
K. T.
2026.04.17, 17:25

Erős napot tudhat maga mögött a hazai tőzsde, a kedvező nemzetközi hangulatot a Hormuzi-szoros feloldása is jelentősen javította a délután folyamán. Pénteken masszív, két százalék feletti emelkedéssel zártak a nyugar-európai börzék, és tengerentúli társaik is másfél százalék körüli pluszban rajtoltak. A forint négy éves csúcsra ralizott, az olajárak mintegy 15 százalékot zuhantak a tengeri olajszállítási útvonal megnyitását követően.

A Mol volt a nap tőzsdei vesztese, a forint viszont szárnyalt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 1,9 százalékos emelkedéssel, 138 818 ponton fejezte be a napot. A részvénypiac forgalma kifejezetten erős, 36,6 milliárd forint volt.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül az OTP és a Richter húzta leginkább a magyar piacot.

  • Az első számú bankpapír 3,3 százalékkal 44 850 forintra ralizott,
  • a gyógyszergyártó papírjai szintén 3,3 százalékkal 13 150 forintig meneteltek.
  • A Magyar Telekom három százalékkal 2446 forintra drágult,
  • a Mol kurzusa ellenben 1,8 százalékkal 40 88 forintra esett.

Az OTP közgyűlésén 300 milliárd forint osztalék kifizetését hagyták jóvá a részvényesek, akik papíronként 1071 forintos összegre számíthatnak. A mai árfolyamon számítva 2,5 százalékos hozammal forog az OTP.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 44 850 HUF 0 / +3,32 %
Forgalom: 21 096 557 910 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Izgalmas napja volt a Molnak is, melynek vezetésétől csütörtökön az osztalékfizetés halasztását kérte a leendő miniszterelnök, az olajtársaság pedig a harmadik neyedéves kifizetésről döntött. Mire a befektetők megnyugodtak, az iráni helyzet miatt mélybe zuhanó olajárak rántották magával a részvényárfolyamot.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 088 HUF 0 / -1,83 %
Forgalom: 8 634 978 592 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A világpiacon két legmeghatározóbb olajfajta közül az északi-tengeri típusú Brent hordónkénti árfolyama 13 százalékkal 87 dollárra zuhant, az amerikai WTI pedig közel 14 százalékkal 82 dollárra esett.

A forint a kedvező nemzetközi hangulat és a piacbarátnak tekintett új kormányzó erő, a Tisza Párthoz fűzött várakozások - az euró bevezetése, uniós pénzek hazahozatala - tovább erősödött, négyéves csúcsot megdöntve.

Az az euróval szemben 1,3 százalékot ralizott a hazai pénz, a tőzsdezáráskor 360,5 forinton járt a keresztárfolyam.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dolláron bő másfél százalékot hozott a magyar valuta, a báltási árfolyam 305,2 forintig szaladt le.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákhoz képest is tetemes előnybe került a forint: a lengyel zolty 0,9 százalékkal, a cseh korona egy százalékkal lett olcsóbb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1575 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
