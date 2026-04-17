Zuhanó olajárak rántották magukkal a Molt, az OTP és a Richter is szárnyalt – kicsattan az erőtől a forint

Erős napot tudhat maga mögött a hazai tőzsde, a kedvező nemzetközi hangulatot a Hormuzi-szoros feloldása is jelentősen javította a délután folyamán. Pénteken masszív, két százalék feletti emelkedéssel zártak a nyugar-európai börzék, és tengerentúli társaik is másfél százalék körüli pluszban rajtoltak. A forint négy éves csúcsra ralizott, az olajárak mintegy 15 százalékot zuhantak a tengeri olajszállítási útvonal megnyitását követően.

A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 1,9 százalékos emelkedéssel, 138 818 ponton fejezte be a napot. A részvénypiac forgalma kifejezetten erős, 36,6 milliárd forint volt.