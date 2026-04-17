Zuhanó olajárak rántották magukkal a Molt, az OTP és a Richter is szárnyalt – kicsattan az erőtől a forint
Erős napot tudhat maga mögött a hazai tőzsde, a kedvező nemzetközi hangulatot a Hormuzi-szoros feloldása is jelentősen javította a délután folyamán. Pénteken masszív, két százalék feletti emelkedéssel zártak a nyugar-európai börzék, és tengerentúli társaik is másfél százalék körüli pluszban rajtoltak. A forint négy éves csúcsra ralizott, az olajárak mintegy 15 százalékot zuhantak a tengeri olajszállítási útvonal megnyitását követően.
A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 1,9 százalékos emelkedéssel, 138 818 ponton fejezte be a napot. A részvénypiac forgalma kifejezetten erős, 36,6 milliárd forint volt.
A blue chipek közül az OTP és a Richter húzta leginkább a magyar piacot.
- Az első számú bankpapír 3,3 százalékkal 44 850 forintra ralizott,
- a gyógyszergyártó papírjai szintén 3,3 százalékkal 13 150 forintig meneteltek.
- A Magyar Telekom három százalékkal 2446 forintra drágult,
- a Mol kurzusa ellenben 1,8 százalékkal 40 88 forintra esett.
Az OTP közgyűlésén 300 milliárd forint osztalék kifizetését hagyták jóvá a részvényesek, akik papíronként 1071 forintos összegre számíthatnak. A mai árfolyamon számítva 2,5 százalékos hozammal forog az OTP.
Izgalmas napja volt a Molnak is, melynek vezetésétől csütörtökön az osztalékfizetés halasztását kérte a leendő miniszterelnök, az olajtársaság pedig a harmadik neyedéves kifizetésről döntött. Mire a befektetők megnyugodtak, az iráni helyzet miatt mélybe zuhanó olajárak rántották magával a részvényárfolyamot.
A világpiacon két legmeghatározóbb olajfajta közül az északi-tengeri típusú Brent hordónkénti árfolyama 13 százalékkal 87 dollárra zuhant, az amerikai WTI pedig közel 14 százalékkal 82 dollárra esett.
A forint a kedvező nemzetközi hangulat és a piacbarátnak tekintett új kormányzó erő, a Tisza Párthoz fűzött várakozások - az euró bevezetése, uniós pénzek hazahozatala - tovább erősödött, négyéves csúcsot megdöntve.
Az az euróval szemben 1,3 százalékot ralizott a hazai pénz, a tőzsdezáráskor 360,5 forinton járt a keresztárfolyam.
A dolláron bő másfél százalékot hozott a magyar valuta, a báltási árfolyam 305,2 forintig szaladt le.
A régiós devizákhoz képest is tetemes előnybe került a forint: a lengyel zolty 0,9 százalékkal, a cseh korona egy százalékkal lett olcsóbb.