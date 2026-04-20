Iráni félelmek mozgatják a piacokat: zuhan az OTP, az olajárakkal együtt lőtt ki a Mol, rángatják a forintot

Ismét felerősödtek a közel-keleti feszültségek, a pénteken még hurráoptimista piaci hangulat is gyorsan megfordult hétfőre, miután a Hormuzi-szoros megnyitása nem bizonyult tartósnak, hétvégén az eszkaláció irányába motdult el a konfliktus. Az amerikai elnök a szoroson áthaladó hajók megtámadásával vádolta Iránt, és újabb csapással fenyegette meg a perzsa rezsimet. A fejlemények nyomán meredeken drágul az olaj , a forint gyengülésnek indult és a tőzdéken is óvatosak a befektetők hétfő reggel.

Eséssel rajtolt hétfn a pesti tőzsde, a forintot megrángatták a kereskedők / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsdén is pesszimistán indult a kereskedés, a BUX index 0,7 százalékos eséssel, 137 887 ponton rajtolt.