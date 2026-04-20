Deviza
EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,13 -0,52% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,4 -0,32% RON/HUF70,89 -0,32% CZK/HUF14,88 -0,34% EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,13 -0,52% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,4 -0,32% RON/HUF70,89 -0,32% CZK/HUF14,88 -0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 398,48 -0,3% MTELEKOM2 454 +0,33% MOL4 200 +2,67% OTP44 200 -1,47% RICHTER13 030 -0,92% OPUS360 -0,56% ANY7 560 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 262,51 +0,43% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 857,73 -0,81% BUX138 398,48 -0,3% MTELEKOM2 454 +0,33% MOL4 200 +2,67% OTP44 200 -1,47% RICHTER13 030 -0,92% OPUS360 -0,56% ANY7 560 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 262,51 +0,43% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 857,73 -0,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
OTP
olaj
Mol

Iráni félelmek mozgatják a piacokat: zuhan az OTP, az olajárakkal együtt lőtt ki a Mol, rángatják a forintot

Az amerikai-iráni háború kedvezőtlen fordulata miatt elromlott a piaci hangulat hétfőre. A pesti tőzsde élesen lefordult, az OTP-t ütik leginkább a befektetők, a Mol viszont ralizik az emelkedő olajárakkal együtt. A forint nagy hullámzással kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben egyaránt.
K. T.
2026.04.20, 09:13

Ismét felerősödtek a közel-keleti feszültségek, a pénteken még hurráoptimista piaci hangulat is gyorsan megfordult hétfőre, miután a Hormuzi-szoros megnyitása nem bizonyult tartósnak, hétvégén az eszkaláció irányába motdult el a konfliktus. Az amerikai elnök a szoroson áthaladó hajók megtámadásával vádolta Iránt, és újabb csapással fenyegette meg a perzsa rezsimet. A fejlemények nyomán meredeken drágul az olaj , a forint gyengülésnek indult és a tőzdéken is óvatosak a befektetők hétfő reggel.

forint, tőzsde, OTP, Mol
Eséssel rajtolt hétfn a pesti tőzsde, a forintot megrángatták a kereskedők / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsdén is pesszimistán indult a kereskedés, a BUX index 0,7 százalékos eséssel, 137 887 ponton rajtolt.

 OTP részvény
OTP részvény09:16:17
Árfolyam: 44 200 HUF -650 / -1,47 %
Forgalom: 1 036 391 850 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A vezető magyar részvények közül az OTP 1,8 százalékkal 44 050 forintra zuhant, a Richter árfolyama egy százalékkal 13 020 forinta esett, a Magya Telekom kurzusa 0,2 százalékkal 2 442 forintra ereszkedett.

 MOL részvény
MOL részvény09:16:54
Árfolyam: 4 200 HUF +112 / +2,67 %
Forgalom: 245 393 918 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol az emelkedő olajárakból lendületet merítve 2,89 százalékos ugrással, 4208 forinton kezdte a napot.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A Brent típusú északi-tengeri kőolaj hordónkénti ára 5,5 szézalékkal 95 dollár fölé ugrott az amerikai-iráni feszültségek erősödésére, az amerikai WTI jegyzése pedig hat zsázalékkal, 89 dollár közelébe szökött fel.

A piaci bizonytalanság erősíti a dollárt, ez pedig nem kedvez a forintnak. A hzai fizetőeszköz számottevő gyengüléssel indította a heti kereskedést, az euró jegyzése a 363-as, a dollár árfolyama pedig a 309-es szintig szaladt, ahonnan élesen visszafordult  kurzus.

A tőzsdenyizáskor az eurót 362 forinton, 0,1 százalékkal magasabban jegyezték.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai pénz, a keresztárfolyam 307,8 forintnál jár kilenc órakor.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal drágul, a lengyel zlotyval szemben nem mozdult el számottevően a hazai pénz. 

Az iráni hírek mellett itthon a Tisza Párt kormányzati terveiről érkező információkra figyelnek a befektetők, miközben a héten felpörög a vállalati gyorsjelentési szezon a tengerentúlon és Európában is, a technológiai óriáscégek is felfedik lapjaikat.

Forint árfolyamfigyelő

1576 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
