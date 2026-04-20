Iráni félelmek mozgatják a piacokat: zuhan az OTP, az olajárakkal együtt lőtt ki a Mol, rángatják a forintot
Ismét felerősödtek a közel-keleti feszültségek, a pénteken még hurráoptimista piaci hangulat is gyorsan megfordult hétfőre, miután a Hormuzi-szoros megnyitása nem bizonyult tartósnak, hétvégén az eszkaláció irányába motdult el a konfliktus. Az amerikai elnök a szoroson áthaladó hajók megtámadásával vádolta Iránt, és újabb csapással fenyegette meg a perzsa rezsimet. A fejlemények nyomán meredeken drágul az olaj , a forint gyengülésnek indult és a tőzdéken is óvatosak a befektetők hétfő reggel.
A pesti tőzsdén is pesszimistán indult a kereskedés, a BUX index 0,7 százalékos eséssel, 137 887 ponton rajtolt.
A vezető magyar részvények közül az OTP 1,8 százalékkal 44 050 forintra zuhant, a Richter árfolyama egy százalékkal 13 020 forinta esett, a Magya Telekom kurzusa 0,2 százalékkal 2 442 forintra ereszkedett.
A Mol az emelkedő olajárakból lendületet merítve 2,89 százalékos ugrással, 4208 forinton kezdte a napot.
Equilor Trader
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A Brent típusú északi-tengeri kőolaj hordónkénti ára 5,5 szézalékkal 95 dollár fölé ugrott az amerikai-iráni feszültségek erősödésére, az amerikai WTI jegyzése pedig hat zsázalékkal, 89 dollár közelébe szökött fel.
A piaci bizonytalanság erősíti a dollárt, ez pedig nem kedvez a forintnak. A hzai fizetőeszköz számottevő gyengüléssel indította a heti kereskedést, az euró jegyzése a 363-as, a dollár árfolyama pedig a 309-es szintig szaladt, ahonnan élesen visszafordult kurzus.
A tőzsdenyizáskor az eurót 362 forinton, 0,1 százalékkal magasabban jegyezték.
A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai pénz, a keresztárfolyam 307,8 forintnál jár kilenc órakor.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal drágul, a lengyel zlotyval szemben nem mozdult el számottevően a hazai pénz.
Az iráni hírek mellett itthon a Tisza Párt kormányzati terveiről érkező információkra figyelnek a befektetők, miközben a héten felpörög a vállalati gyorsjelentési szezon a tengerentúlon és Európában is, a technológiai óriáscégek is felfedik lapjaikat.