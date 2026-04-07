Tűzbe hozta az amerikai-magyar csúcstalálkozó a hazai piacot: belehúzott a forint, nagyot ralizik az OTP

A reggeli villámrajtot követően is kitart a vételi lendület a pesti tőzsdén, a kereskedők számára az iráni háború jelentette kockázatokat elhomályosította az amerikai alelnök budapesti látogatása, valamint a vasárnapi országgyűlési választás előtti kampányhajrá.

A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 1,4 százalékot emelkedett a kereskedés első másfél órájában, a részvénykosár értéke közelít a 126 ezer ponthoz. A legforgalmasabb nagypapírok közül

az OTP teljesít a legjobban 2,3 százalékos ralival, a bankpapírt

a Magyar Telekom 1,6 százalékos

és a Mol 1,4 százalékos drágulással követi.

A Richter kurzusa ugyan 0,3 százalékkal visszacsúszott,

ezt megelőzően a délelőtt folyamán új csúcsra futott a hazai gyógyszergyártó vállalat árfolyama.

Szűk másfél óra alatt közel 4 milliárd forint értékben kötöttek üzletet a hazai részvényekkel.

Európában nem ennyire hurráoptmista a hangulat, bár a meghatározó nyugati indexek szintén felfelé vették az irányt. A frankfurti DAX 0,1 százalékkal került feljebb, a londoni FTSE 100 0,05 százalékkal araszolt feljebb, a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal erősödött.

A magyar piacnak kedvez, hogy hazánkba érkezett JD Vance amerikai alelnök, aki Orbán Viktorral tárgyal és közös nagygyűlést is tart majd a két vezető politikus. A nagyobb delegációval érkező amerikai küldöttség gazdasági megállapodásokat is köthet hazai cégekkel, és a hazánknak nyújtott pénzügyi védőpajzs részleteiről is érkezhetnek további információk.

A forint kora reggeli gyengülést követően igyekszik talpra állni, mostanra már érdemi eredménnyel. Az euró jegyzése a reggeli 382,7-es szintről 381,4 forintig került lejjebb, ezzel 0,1 százalékos pluszba lendült át a jegyzés a forint javára.