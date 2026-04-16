Kifulladt a választási rali: lejtőre került a forint, elhasalt az OTP és a Mol is – profitot realizálnak a befektetők

A hét első felében látott meredek ralit követően gyengén teljesítenek a magyar eszközök csütörtök délelőtt. A forint az euróval és a dollárral szemben is fél százalékot rontott, a tőzsdén is az eladók vannak túlsúlyban.
K. T.
2026.04.16, 11:58

Gyorsan megfordult a piaci hangulat a pesti tőzsdén a csütörtök reggeli pozitív kezdést követően, a forint is lejtőre került az erősödési kísérlet után. A hét első felében látott választási ralit követően korrekció indulhatott a gyorsan felérékelődő hazai eszközöknél, miközben a nemzetközi piaci hangulat továbbra is változékony az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények miat.

Lejtőre került a forint, a pesti tőzsde ralija is megtorpant / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A forint méretes veszteséget halmoztt fel lényegében az összes meghatározó devizával szemben, holott reggel kilenc órakor még erősödéssel próbálkozott.

Az euró jegyzése bő fél százalékkal a 365,4-es szintig emelkedett fél tizenegyig.

A dollárhoz képest hat százalékot rontott a magyar pénz, ezzel 310 forint fölé került a kurzus.

A régiós pénzek közül a lengyel zloty 0,4 százalékkal, a cseh korona fél százalékkal drágul.

Az Erste elemzői szerint a hazai piacon a megelőző napok forinterősödése tegnap megállt, a az árfolyam a kialakult meglehetősen erősnek mondható szinten lényegében stagnált. A mai nyitásban pedig korrigálni látszott a forint a gyengébb irányba, ami kisebb profitrealizálásnak tűnik – írják délelőtti jegyzetükben.

Hozzáteszik, az euróövezethez való csatlakozás melletti elkötelezettség további lendületet adhat a forintnak az oda vezető út várható nehézségei ellenére. Ma már főleg a nemzetközi hírekre figyelhet a hazai devizapiac is, miután az közel-keleti helyzet továbbra is rendezetlen.

A pesti tőzsdén is változott az irány, a nyitást követő emelkedés után mínuszba fordultak a magyar részvények. A BUX index 0,6 százalékkal ereszkedett, 138 600 pont közelébe.

A blue chipek közül 

  • a Mol 0,1 százalékot esett, 
  • az OTP egy százalékkal került lejjebb,
  •  a Magyar Telekom 0,2 százalékos mínusznál jár. 
  • A Richter egyedüli nagypapírként 0,2 százalékkal tudott feljebb kapaszkodni.

Az európai tőzsdéken optimista a hangulat, a frankfurti DAX 0,3 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,4 százalékkal, a londoni FTSE 100 index pedig 0,2 százalékkal emelkedett a délelőtt folyamán.

Az olaj ára enyhén emelkedettt, a Brent típusú nyersolaj hordója 1,4 százalékkal 96,4 dollárra drágult, míg a WTI hordónkénti jegyzése 1,1 százalékkal 92,3 dollárra kúszott fel.

