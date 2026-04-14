Deviza
EUR/HUF363,37 +0,07% USD/HUF307,98 -0,22% GBP/HUF417,89 +0,17% CHF/HUF394,63 +0,16% PLN/HUF85,64 +0,16% RON/HUF71,37 +0,02% CZK/HUF14,92 +0,06% EUR/HUF363,37 +0,07% USD/HUF307,98 -0,22% GBP/HUF417,89 +0,17% CHF/HUF394,63 +0,16% PLN/HUF85,64 +0,16% RON/HUF71,37 +0,02% CZK/HUF14,92 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 779,75 -0,49% MTELEKOM2 340 -1,88% MOL4 374 -0,14% OTP44 390 -0,81% RICHTER12 940 -0,46% OPUS342 +12,28% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 550 +2,2% BUMIX8 884,32 +0,23% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 834,04 +0,72% BUX138 779,75 -0,49% MTELEKOM2 340 -1,88% MOL4 374 -0,14% OTP44 390 -0,81% RICHTER12 940 -0,46% OPUS342 +12,28% ANY7 300 +0,55% AUTOWALLIS150 -0,33% WABERERS4 550 +2,2% BUMIX8 884,32 +0,23% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 834,04 +0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Szakad a dollár, kitart a bivalyerős forint

A globális tőkepiacokon újra reménykednek az amerikai-iráni tárgyalások folytatásában. A dollár egyre gyengébb, már csak 308 forintot kell adni érte.
Murányi Ernő
2026.04.14, 13:11
Frissítve: 2026.04.14, 13:19

Továbbra is bivalyerős a forint az euróval és - legfőképpen - a dollárral szemben.

forint
Szakad a dollár, kitart a forinterő / Fotó: sommart sombutwanitkul / shutterstcok(Képünk illusztráció)

A forint némileg gyengült az euró ellenében, a közösségi deviza árfolyama kora délután 363,5 forint körül ingadozik.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Ma reggel 362 körül járt az euró-forint jegyzése, ami nagyjából négyéves csúcsot jelent, utoljára az orosz-ukrán háború kitörése előtt álltunk itt. Az iráni háborúval, valamint az új kormány felállásával, első intézkedéseivel kapcsolatos hírekre figyelünk itthon 

- írja az Erste.

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint pedig hétfőn újabb támaszt tört le az euró-forint árfolyama 364 közelében, így a következő erősebb szint a 360,00-360,60-as zónához köthető, ahol egy 15 éves trend is húzódik. Érdemi korrekció a 364-es szint áttörése esetén képzelhető el.

A dollárral szemben ugyanakkor tovább erősödött hazai fizetőeszközünk, a zöldhasút már csupán 308,25 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon. Ha ez így megy tovább, akár 300 forint alá is beeshet a kurzus.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A háttérben a dollár gyengülése rajzolódik ki a globális piacokon, mivel az amerikai blokád mellett is zajlanak a tárgyalások az irániakkal, amit optimistán értékelnek a piacok, ezért gyengül a zöldhasú menedékeszköz-szerepe.

Kedden reggel 1,178 körül járt az euró-dollár jegyzése, ám azóta is tovább gyengült az amerikai deviza, kora délutánra 1,1794 dollárra ment fel az euró árfolyama. Egyelőre a tegnap megmutatkozó kedvező hangulat folytatódhat, a hírek fókuszában még mindig az iráni tárgyalások sorsa áll. 

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A geopolitikai konfliktusok mellett, valamivel nyugalmasabb periódusokban a makroadatoknak is juthat némi reflektorfény: az Egyesült Államok termelői árindexét publikálják ma, azaz kedden, magyar idő szerint fél háromkor.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1566 cikk

 

 

  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
