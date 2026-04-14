Szakad a dollár, kitart a bivalyerős forint
Továbbra is bivalyerős a forint az euróval és - legfőképpen - a dollárral szemben.
A forint némileg gyengült az euró ellenében, a közösségi deviza árfolyama kora délután 363,5 forint körül ingadozik.
Ma reggel 362 körül járt az euró-forint jegyzése, ami nagyjából négyéves csúcsot jelent, utoljára az orosz-ukrán háború kitörése előtt álltunk itt. Az iráni háborúval, valamint az új kormány felállásával, első intézkedéseivel kapcsolatos hírekre figyelünk itthon
- írja az Erste.
Az Equilor Befektetési Zrt. szerint pedig hétfőn újabb támaszt tört le az euró-forint árfolyama 364 közelében, így a következő erősebb szint a 360,00-360,60-as zónához köthető, ahol egy 15 éves trend is húzódik. Érdemi korrekció a 364-es szint áttörése esetén képzelhető el.
A dollárral szemben ugyanakkor tovább erősödött hazai fizetőeszközünk, a zöldhasút már csupán 308,25 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon. Ha ez így megy tovább, akár 300 forint alá is beeshet a kurzus.
A háttérben a dollár gyengülése rajzolódik ki a globális piacokon, mivel az amerikai blokád mellett is zajlanak a tárgyalások az irániakkal, amit optimistán értékelnek a piacok, ezért gyengül a zöldhasú menedékeszköz-szerepe.
Kedden reggel 1,178 körül járt az euró-dollár jegyzése, ám azóta is tovább gyengült az amerikai deviza, kora délutánra 1,1794 dollárra ment fel az euró árfolyama. Egyelőre a tegnap megmutatkozó kedvező hangulat folytatódhat, a hírek fókuszában még mindig az iráni tárgyalások sorsa áll.
A geopolitikai konfliktusok mellett, valamivel nyugalmasabb periódusokban a makroadatoknak is juthat némi reflektorfény: az Egyesült Államok termelői árindexét publikálják ma, azaz kedden, magyar idő szerint fél háromkor.