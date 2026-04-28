Széles csapásokkal szeli a devizapiaci hullámokat a forint a kamatdöntés előtt
Reggel 364 közelében járt az euró-forint, délelőtt 366 fölé is felszúrt, de a déli harangszót már 365-nél hallgatta a kurzus. A kora délutáni kamatdöntés és a jegybankelnöki kommentár adhat iránymutatást a magyar devizának.
Széles csapáson oldalazik a forint
Még mindig a 364-es szinttel birkózik az euró-forint, mely egyelőre megfogta a kurzust. A tegnapi kereskedésben ugyan a támasz alá került az árfolyam, de nap végére visszakapaszkodott fölé. A következő erős ellenállási szint 369,50-nél húzódik, míg a 364-es szintre továbbra is érdemes figyelni.
Nyitás előtt 364,4 közeléből 365,5-ig emelkedett az euró-forint. Majd 365,6 közelében nyitott.
Délelőtt 366 fölé is felszúrt az euró-forint.
Majd 364,6-ig süllyedt. A déli harangszót pedig már 365 közelében hallgatta a kurzus.
Bármily széles csapáson halad is az euró-forint jegyzése, egyelőre sávon belül marad a jegyzés.
Kamatdöntő ülést tart a jegybank
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa ismét ülésezik:
- a bejelentésre 14 órakor kerül sor,
- majd 15 órakor jelenik meg a közlemény,
- és ekkor indul Varga Mihály sajtótájékoztatója is.
Az infláció eddigi alakulása, és a forintárfolyam lehetővé tenné ugyan a monetáris lazítást, de a közel-keleti konfliktus inflációs kockázata miatt nincs tér a kamatvágásra
– írták reggeli befektetői kommentárjukban az Equilor elemzői.
Az iráni konfliktus kitörését követően több kamatemelést kezdett árazni az FRA-piac, azonban április elején visszaestek a kamatvárakozások, jelenleg egész évre kamattartás várható.
Intervenció készül Japánban
Ma hajnalban tartott kamatdöntő ülést a japán jegybank, ahol 6:3 arányban a 0,75 százalékos kamatszint tartása mellett döntöttek.
A 2026-os pénzügyi évre vonatkozó maginflációs prognózist 1,9 százalékról 2,8 százalékra emelték, míg a GDP-növekedést 1 százalékról 0,5 százalékra csökkentették.
A közel-keleti helyzet miatt kialakult energiaárak lassítják a japán gazdaság növekedését, a cserearány romlása csökkenti a vállalati profitokat és a háztartások reáljövedelmét – emelték ki a közleményben.
A jegybankelnök utalt a jen árfolyamára, melyet figyelnek az inflációra és a növekedésre gyakorolt hatások miatt. A japán pénzügyminiszter újabb figyelmeztetést küldött a piacnak, 24 órás készenlétben állnak, és
bármikor készek beavatkozni a túlzott devizapiaci volatilitás ellen,
erről szorosan egyeztetnek az Egyesült Államokkal.
Az Equilor elemzői szerint:
a japán pénzügyminiszter jelzése egyértelmű, jól láthatóan védik a 160-as árfolyamszintet a dollár-jenben. A beavatkozás időzítése szempontjából optimális lehet a Golden Week időszaka, holnap munkaszüneti nap van Japánban, majd jövő hét hétfő, kedd, szerdán is. Ilyenkor a devizapiaci likviditás is jóval alacsonyabb, tehát kisebb összeggel, nagyobbat lehet mozdítani az árfolyamon.