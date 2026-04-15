A vihar magjába ért a forint, ez egy veszélyes pont: mostantól bármikor visszalökheti a szél
Sokszor unalmas a technikai elemzés, hiszen végső soron és hosszú távon nem lehet megkerülni a fundamentumokat. A napi kereskedésben azonban valahová csak be kell illeszteni a stop losst és profit takinget: a grafikonokra berajzolt mozgóátlagok, Fibonaccik és historikus szintek, no és a számmisztikát sem nélkülöző pszichológiai küszöbök olyan kapaszkodókat kínálnak, melyek, ha elég sokan alkalmazzák őket, akár önmegvalósító próféciaként is működhetnek. Úgy tűnik, a világpolitikában a közel-keleti béketárgyalások, itthon pedig a választást követő kormányalakítási várakozások nyitottak teret a technikai kereskedésnek, részint a forintpiacon, de tágabban az euró-dollár viszonylatban is.
Fontos szinten birkózik az euró és a dollár
Az 1,1784-es ellenállási szinttel küzd az euró-dollár árfolyama, amennyiben szignifikáns áttörésre kerül sor a következő napokban, az 1,19 feletti szint lehet megcélozható
– írták délelőtti devizapiaci jegyzetükben az Equilor elemzői. Szerintük, a technikai indikátorok továbbra is felfelé mutatnak, de
egy esetleges korrekció esetén 1,1670 közelében adódhat erős támasz,
ott található az 50 és a 200 napos mozgóátlag is.
Ma délelőtt 1,1798-ig is felszúrt az euró-dollár, vagyis az ellenállás fölé, de onnan hamar visszasüllyedt, majd nagy amplitúdóval oldalazott, s dél körül már 1,177-nél járt.
Erős oldalon, szűk sávban a forint
Tegnap enyhén korrigált a forint. Ma azonban újra az erős oldalon mozog egy szűk sávban.
A szűk kereskedési sáv jellemzően kitörés előtti állapotot jelez, a kérdés mindig az irány.
Az euró-forint árfolyama továbbra is a 364-es szint közelében mozog, mely fontos rövid távú ellenállást jelent, felette 369,50-nél látszik a következő szint, míg erős támasz 360-360,6 között húzódik, utóbbi egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.
Ma reggel 363 közelében is járt az euró-forint, majd tőzsdenyitás előtt 363,5-ig emelkedett. Onnan lefordult, s tőzsdenyitásig oldalazott, majd 363,4 közelében nyitott.
Délelőtt 364,1 fölé is felszúrt az euró-forint, s a déli harangszót a sávplafonra tapadva hallgatta a kurzus.
Az Equilor elemzői szerint érdemi korrekció a 364-es szint szignifikáns áttörése esetén várható.
Profitrealizálás is jöhet
Arról sem szabad elfeledkezni, hogy már a választás éjszakáján 10 forinttal lett olcsóbb az euró, a differencia azóta 15 forintra nőtt a múlt heti és az e heti uralkodó szintek között.
Ilyen gyors sávváltás, pusztán technikai alapon, különösebb fundamentális hír nélkül is hozhat profitrealizálást a piacon.
Kérdés, hogy mit áraz még a piac. Mert a közel-keleti békekötés, vagy a hazai kormányalakítással kapcsolatos hírek,
akár további forinterősödést is hozhatnak, egy menetrendszerűen várható mélyebb korrekció előtt.
Mit mondott a hitelminősítő?
Az S&P hitelminősítő arra számít, hogy a befagyasztott uniós forrásokat felszabadíthatja az új kormány, ugyanakkor a hitelminősítés szempontjából fontos lesz látni a költségvetési terveket, illetve növelni kell a kormányzat hatékonyságát. A közel-keleti helyzet nyomást gyakorol a magyar gazdaságra, mind a folyó fizetési mérlegen, mind a költségvetésen keresztül – hangsúlyozták.
