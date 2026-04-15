A vihar magjába ért a forint, ez egy veszélyes pont: mostantól bármikor visszalökheti a szél

Sokszor unalmas a technikai elemzés, hiszen végső soron és hosszú távon nem lehet megkerülni a fundamentumokat. A napi kereskedésben azonban valahová csak be kell illeszteni a stop losst és profit takinget: a grafikonokra berajzolt mozgóátlagok, Fibonaccik és historikus szintek, no és a számmisztikát sem nélkülöző pszichológiai küszöbök olyan kapaszkodókat kínálnak, melyek, ha elég sokan alkalmazzák őket, akár önmegvalósító próféciaként is működhetnek. Úgy tűnik, a világpolitikában a közel-keleti béketárgyalások, itthon pedig a választást követő kormányalakítási várakozások nyitottak teret a technikai kereskedésnek, részint a forintpiacon, de tágabban az euró-dollár viszonylatban is.

Izgalmas a forintpiac / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Fontos szinten birkózik az euró és a dollár

Az 1,1784-es ellenállási szinttel küzd az euró-dollár árfolyama, amennyiben szignifikáns áttörésre kerül sor a következő napokban, az 1,19 feletti szint lehet megcélozható

– írták délelőtti devizapiaci jegyzetükben az Equilor elemzői. Szerintük, a technikai indikátorok továbbra is felfelé mutatnak, de

egy esetleges korrekció esetén 1,1670 közelében adódhat erős támasz,

ott található az 50 és a 200 napos mozgóátlag is.

Ma délelőtt 1,1798-ig is felszúrt az euró-dollár, vagyis az ellenállás fölé, de onnan hamar visszasüllyedt, majd nagy amplitúdóval oldalazott, s dél körül már 1,177-nél járt.