Deviza
EUR/HUF364,7 +0,26% USD/HUF309,41 +0,37% GBP/HUF419,46 +0,25% CHF/HUF395,41 +0,16% PLN/HUF85,97 +0,16% RON/HUF71,62 +0,26% CZK/HUF14,97 +0,21% EUR/HUF364,7 +0,26% USD/HUF309,41 +0,37% GBP/HUF419,46 +0,25% CHF/HUF395,41 +0,16% PLN/HUF85,97 +0,16% RON/HUF71,62 +0,26% CZK/HUF14,97 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 542,29 +0,47% MTELEKOM2 362 +0,51% MOL4 392 -0,18% OTP44 380 +0,86% RICHTER12 860 -0,86% OPUS373,5 +2,54% ANY7 500 +0,93% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 700 +2,98% BUMIX9 056,37 +0,83% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 845,75 +0,39% BUX139 542,29 +0,47% MTELEKOM2 362 +0,51% MOL4 392 -0,18% OTP44 380 +0,86% RICHTER12 860 -0,86% OPUS373,5 +2,54% ANY7 500 +0,93% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 700 +2,98% BUMIX9 056,37 +0,83% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 845,75 +0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde

A vihar magjába ért a forint, ez egy veszélyes pont: mostantól bármikor visszalökheti a szél

Szűk sávba szorult a magyar deviza, vajon merre kacsintgat? Választás után, kormányalakítás előtt hirtelen szélcsendessé vált a forintpiac. Ilyenkor nemzeti sport a pesti parketten a technikai elemzés., amihez kiváló muníciót szolgáltat, hogy a közel-keleti tárgyalások alatt az euró és a dollár is egy fontos szintnél birkózik, iránymutatásra várva.
Faragó József
2026.04.15, 12:37
Frissítve: 2026.04.15, 12:45

Sokszor unalmas a technikai elemzés, hiszen végső soron és hosszú távon nem lehet megkerülni a fundamentumokat. A napi kereskedésben azonban valahová csak be kell illeszteni a stop losst és profit takinget: a grafikonokra berajzolt mozgóátlagok, Fibonaccik és historikus szintek, no és a számmisztikát sem nélkülöző pszichológiai küszöbök olyan kapaszkodókat kínálnak, melyek, ha elég sokan alkalmazzák őket, akár önmegvalósító próféciaként is működhetnek. Úgy tűnik, a világpolitikában a közel-keleti béketárgyalások, itthon pedig a választást követő kormányalakítási várakozások nyitottak teret a technikai kereskedésnek, részint a forintpiacon, de tágabban az euró-dollár viszonylatban is.    

20260414_Forint_arfolyam_003_VZ
Izgalmas a forintpiac / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Fontos szinten birkózik az euró és a dollár

Az 1,1784-es ellenállási szinttel küzd az euró-dollár árfolyama, amennyiben szignifikáns áttörésre kerül sor a következő napokban, az 1,19 feletti szint lehet megcélozható

– írták délelőtti devizapiaci jegyzetükben az Equilor elemzői. Szerintük, a technikai indikátorok továbbra is felfelé mutatnak, de 

egy esetleges korrekció esetén 1,1670 közelében adódhat erős támasz,

ott található az 50 és a 200 napos mozgóátlag is.

Ma délelőtt 1,1798-ig is felszúrt az euró-dollár, vagyis az ellenállás fölé, de onnan hamar visszasüllyedt, majd nagy amplitúdóval oldalazott, s dél körül már 1,177-nél járt. 

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Erős oldalon, szűk sávban a forint

Tegnap enyhén korrigált a forint. Ma azonban újra az erős oldalon mozog egy szűk sávban.

 A szűk kereskedési sáv jellemzően kitörés előtti állapotot jelez, a kérdés mindig az irány. 

Az euró-forint árfolyama továbbra is a 364-es szint közelében mozog, mely fontos rövid távú ellenállást jelent, felette 369,50-nél látszik a következő szint, míg erős támasz 360-360,6 között húzódik, utóbbi egy 15 éves emelkedő trendhez kötődik.

Ma reggel 363 közelében is járt az euró-forint, majd tőzsdenyitás előtt 363,5-ig emelkedett. Onnan lefordult, s tőzsdenyitásig oldalazott, majd 363,4 közelében nyitott.

Délelőtt 364,1 fölé is felszúrt az euró-forint, s a déli harangszót a sávplafonra tapadva hallgatta a kurzus.

Az Equilor elemzői szerint érdemi korrekció a 364-es szint szignifikáns áttörése esetén várható.

Profitrealizálás is jöhet

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy már a választás éjszakáján 10 forinttal lett olcsóbb az euró, a differencia azóta 15 forintra nőtt a múlt heti és az e heti uralkodó szintek között. 

Ilyen gyors sávváltás, pusztán technikai alapon, különösebb fundamentális hír nélkül is hozhat profitrealizálást a piacon.  

Kérdés, hogy mit áraz még a piac. Mert a közel-keleti békekötés, vagy a hazai kormányalakítással kapcsolatos hírek,

 akár további forinterősödést is hozhatnak, egy menetrendszerűen várható mélyebb korrekció előtt.  

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Mit mondott a hitelminősítő?

Az S&P hitelminősítő arra számít, hogy a befagyasztott uniós forrásokat felszabadíthatja az új kormány, ugyanakkor a hitelminősítés szempontjából fontos lesz látni a költségvetési terveket, illetve növelni kell a kormányzat hatékonyságát. A közel-keleti helyzet nyomást gyakorol a magyar gazdaságra, mind a folyó fizetési mérlegen, mind a költségvetésen keresztül – hangsúlyozták.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu