Földbe döngölték az Opus részvényeit, nagyot esett a 4iG és az MBH Bank árfolyama is – a nap nyertese a forint

Jól indult a nap, ám végül elfogyott a lendület a pesti tőzsdén, amely nagyrészt az európai börzékkel együtt mozgott hétfőn. Tőlünk nyugatabbra ugyanakkor zömében szerény mértékű emelkedéssel nyugtázták a napot a vezető indexek, a BUX viszont félszázalékos mínuszban végzett. A forint ugyanakkor remekelt a hét első kereskedési napján.

A Budapesti Értéktőzsde fő részvénykosara, a BUX 133 168 pontra ereszkedett a kereskedés végére, a hazai részvénypiac forgalma átlagosnak tekinthető, közel 25 milliárd forint volt.

A magyar blue chipek közül a Mol húzta le az indexet, az olajtársaság papírjai 1,4 százalékkal 4042 forintig estek vissza.

Az OTP részvényei 0,3 százalékkal 41 730 forintra kapaszkodtak fel, a Richter 0,2 százalékkal, 13 020 forintig emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama szintén 0,2 százalékkal 2496 forintig került feljebb.