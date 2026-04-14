Csúcsdöntés után lefordulás: visszavettek a lendületből a magyar részvények, a forint remekel a dollárral szemben

A hét eleji ralit követően visszafogottabb napon vannak túl kedden a magyar eszközök. Az OTP esése fogta vissza a BUX-ot, de így is számos rekord megdőlt a pesti tőzsdén.
K. T.
2026.04.14, 17:55

Az iráni háború lezárásához fűzött remények hajtották feljebb az európai és az amerikai tőzsdéket kedden, itthon viszont kisebb korrekció történt a részvény- és forintpiacon a választási eredményre adott hétfői ralit követően. Nap közben az OTP és a Mol árfolyama is történelmi csúcsot döntött, előbbivel 45 710 forinton, utóbbival 4472 forinton kötötték a legmagasabb árú ügyletet.

Az OTP esése fogta vissza a BUX-ot kedden, de így is számos rekord megdőlt a pesti tőzsdén. A forint a dollárhoz képest tudott csak javítnai /  / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX reggel ugyan története során első alkalommal 141 ezer pont fölé szaladt, a villámrajt ezúttal nem tartott ki, a nap végén 138 891 ponton állapodott meg, 0,4 százalékkal visszacsúszva a hétfői záróértékhez képest.

A blue chipek közül 

  • egyedül a Mol tudott erősödni, fél százalékkal 4400 forintra. 
  • Az OTP kurzusa 1,7 százalékkal 44 000 forintra esett vissza, 
  • a Richter 0,2 százalékkal 12 970 forintra ereszkedett. 
  • A Magyar Telekom 1,4 százalékos esést követően 2350 forinton állt meg.

Az OTP annak ellenére sem tudott pluszban zárni, hogy minden eddiginél magasabb, 54 ezer forint feletti céláremelés érkezett a vezető bankrészvényre, az Erste elemzése szerint pedig bőven van még tér a hazai tőzsde emelkedése előtt.

A befektetői érdeklődés a kereskedési forgalomban továbbra is tettenérhető volt, a hétfői elképesztő, 127 milliárdos volumen után ma 79 milliárd forint összértékben cseréltek tulajdonost a magyar papírok.

Visszább vett a forint is

A forint a hétfői masszív erősödést követően kedd reggel még fokozta lendületét, a nap második részében azonban kettévált az euróval és a dollárral szembeni teljesítménye.

Az euróhoz képest elfogyott az erő, a tőzsdezáráskor már a közös európai pénz került 0,1 százalékos előnybe. A keresztárfolyam 363,5 forintig jött vissza a délelőtti, 362 frintos napi csúcsról.

Mivel a nemzetközi hangulat ismét bizakodó a közel-kelti konfliktus rendezését illetően, a kockázatvállalás is erősödött. Enek következtében a befektetők csökkentették dollárpozícióikat, ez pedig a forint számára is kedvezett. 

A magyar pénz 0,4 százalékot jaított a zöldhasú ellenében, egészen 307,8 forintig.

A környező országok devizáihoz képest kengedett a hazai valuta: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,2 százalékkal drágult.

A vasárnapi országgyűlési választásokon győztes politikai erő, a Tisza párt gazdasági mozgásteréről és a magyar gazdaság kilátásairól a Fitch és a Moody's is véleményt mondott, jelentősebben azonban egyik hitelminősítő - egyébként egybehangzó - értékelése sem mozgatta meg jelentősebben a forint árfolyamát.

