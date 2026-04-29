Kivárás a forintpiacon az olajrali dacára, a befektetők a brüsszeli bejelentést várják

Egy helyben ácsorog az euró és a dollár. A forintpiacon a befektetők a brüsszeli bejelentést várják, globálisan az esti Fed-döntésre és Jerome Powell kommentárjára fókuszálnak.
VG
2026.04.29, 15:21
Frissítve: 2026.04.29, 16:07

Bár az olajárak újra kilőttek szerdán , a Brent hordóját már újfent 115 dollár közelében jegyzik, az európai tőzsdeindexek csak kismértékben gyengültek, a BUX-tól pedig még egy 0,8 százalékos emelkedésre is futotta kora délutánig.

Kilőtt az olaj, de nyugodt maradt a forint piaca / Fotó: NurPhoto via AFP

A forint piacán is nyugalom honol, az euró csaknem 0,2 százalékkal, 364,2 forintra erősödött, s hasonló vagy még kisebb mértékben gyengült a hazai devizánk a többi globálisan is meghatározó, illetve régiós fizetőeszközzel szemben is.

A dollár például  szintén 0,2 százalékkal, 311 forintra drágult.

A hazai pénznem szempontjából kiemelkedő jelentőség Magyar Péter brüsszeli tárgyalása. 

A leendő kormányfő a lehető leggyorsabb megoldást keresi, hogy Magyarország hozzájuthasson a több milliárd eurós uniós támogatáshoz, köztük ahhoz a tízmilliárd euróhoz, amelyet véglegesen elveszíthet, ha augusztus végéig nem teljesíti a szükséges reformokat.

Az euró-dollár devizapár is lecövekelt, a közösségi deviza egységét 1,17 dollár körül jegyezték a globális devizapiacon.

Az elemzők várakozása szerint mind a szerdán döntő amerikai Fed, mind a csütörtökön ülésező Európai  Központi Bank (EKB) változatlanul hagyja az irányadó kamatokat a véget érni nem akaró iráni háborúra, valamint a Hormuzi-szoros kettős blokádjára tekintettel. 

Így a dollárövezetben  3,75 százalék, az EKB felségterületén pedig 2,15 százalék maradhat az alapkamat.

A befektetők fokozottan figyelik majd Jerome Powell Fed-elnök és Christine Lagarde, az EKB elnöke kommentárját, hogy képet kapjanak a várható folyamatokról.

Közben kijöttek a harmonizált német inflációs adatok is, amelyek jobbak lettek a vártnál, hiszen noha a német statisztikai hivatal előzetes adatai szerint a német infláció az energiaválság következtében áprilisban a márciusi 2,8 százalékról áprilisban 2,9 százalékra gyorsult éves bázison, a Reuters elemzői konszenzusa előzetesen 3,1 százalékra számított.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
