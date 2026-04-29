Kivárás a forintpiacon az olajrali dacára, a befektetők a brüsszeli bejelentést várják
Bár az olajárak újra kilőttek szerdán , a Brent hordóját már újfent 115 dollár közelében jegyzik, az európai tőzsdeindexek csak kismértékben gyengültek, a BUX-tól pedig még egy 0,8 százalékos emelkedésre is futotta kora délutánig.
A forint piacán is nyugalom honol, az euró csaknem 0,2 százalékkal, 364,2 forintra erősödött, s hasonló vagy még kisebb mértékben gyengült a hazai devizánk a többi globálisan is meghatározó, illetve régiós fizetőeszközzel szemben is.
A dollár például szintén 0,2 százalékkal, 311 forintra drágult.
A hazai pénznem szempontjából kiemelkedő jelentőség Magyar Péter brüsszeli tárgyalása.
A leendő kormányfő a lehető leggyorsabb megoldást keresi, hogy Magyarország hozzájuthasson a több milliárd eurós uniós támogatáshoz, köztük ahhoz a tízmilliárd euróhoz, amelyet véglegesen elveszíthet, ha augusztus végéig nem teljesíti a szükséges reformokat.
Az euró-dollár devizapár is lecövekelt, a közösségi deviza egységét 1,17 dollár körül jegyezték a globális devizapiacon.
Az elemzők várakozása szerint mind a szerdán döntő amerikai Fed, mind a csütörtökön ülésező Európai Központi Bank (EKB) változatlanul hagyja az irányadó kamatokat a véget érni nem akaró iráni háborúra, valamint a Hormuzi-szoros kettős blokádjára tekintettel.
Így a dollárövezetben 3,75 százalék, az EKB felségterületén pedig 2,15 százalék maradhat az alapkamat.
A befektetők fokozottan figyelik majd Jerome Powell Fed-elnök és Christine Lagarde, az EKB elnöke kommentárját, hogy képet kapjanak a várható folyamatokról.
Közben kijöttek a harmonizált német inflációs adatok is, amelyek jobbak lettek a vártnál, hiszen noha a német statisztikai hivatal előzetes adatai szerint a német infláció az energiaválság következtében áprilisban a márciusi 2,8 százalékról áprilisban 2,9 százalékra gyorsult éves bázison, a Reuters elemzői konszenzusa előzetesen 3,1 százalékra számított.