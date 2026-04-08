A tűzszünet hírére minden tőzsde szárnyal, de egyértelmű, melyik EU-tagnak a legfontosabb az olcsóbb energia

Az európai országok közül Németország importkitettsége a legnagyobb. Az általános eufóriában a frankfurti tőzsde teljesítménye felülmúlta európai társaiét.
K. B. G.
2026.04.08, 09:59
Frissítve: 2026.04.08, 10:13

Szárnyra kapott a frankfurti tőzsde az iráni tűzszünet hírére, a német piac részvényindexe, a DAX 40 több mint 5 százalékot erősödött a harcok lezárásának hírére, ami felülmúlta a londoni, a párizsi, a madridi vagy épp a milánói börze teljesítményét is. Tekintve Németország földgázimportnak való kitettségét ez nem meglepő, hiszen az energiaárak csökkenése nagyobb hátszelet adhat a német gazdaságnak, mint más európai országoknak.

Dax jumps upwards
A tűzszünet hírére hatalmasat ugrott a frankfurti tőzsde / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Szinte minden emelkedik a frankfurti tőzsdén, de érdekesek a kivételek is

Az emelkedésben a DAX szinte minden tagja részt vett, bár paradox módon például a nagy földgázfelhasználással működő BASF, az E.ON vagy az energiakereskedő és -szolgáltató RWE részvényei kimaradtak a szárnyalásból. Az utóbbi években a gázturbinák gyártásán óriásit kaszáló Siemens Energy árfolyama szinte felrobbant, a mesterséges intelligenciához szükséges erőművek kulcsalkatrészét gyártó vállalat részvényei 11 százalékot meghaladó erősödés után több mint 164 euróért cseréltek gazdát szerda délelőtt.

Érdemes kiemelni a chipgyártó Infineon közel 10 százalékos emelkedését is, miközben az építőipari alapanyagokat gyártó HeidelbergCement részvényei is majdnem 10 százalékot ugrottak. 

A nagy autóipari hármas, a Mercedes, BMW Volkswagen részvényei nagyjából az indexszel mozogtak együtt, bár a Volkswagen több mint 6 százalékos emelkedése némileg kiemelkedik. 

A kamiongyártó Daimler Truck több mint 7 százalékos erősödése lekörözi a személyautós cégek teljesítményét.

A bankpapírok, mit a Deutsche Bank vagy a Commerzbank teljesítménye, felülmúlta az index emelkedését, az előbbi több mint 7, az utóbbi több mint 8 százalékot ugrott. A frankfurti tőzsdét üzemeltető Deutsche Börse nem tudott erősödni, míg a német tőzsdén az elmúlt években legjobb teljesítményt nyújtó hadiipari óriás Rheinmetall részvényei kevesebb mint 3 százalékkal erősödtek.

