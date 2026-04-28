Elindultak felfelé a gabonaárak, de erre a magyar gazdáknak szükségük is van – nagyot nőtt a termelési költség

Noha messze még az aratás, a gabonaárak elindultak felfelé az árutőzsdéken, így egy hónapos csúcsra ért a kukorica ára a Chicago Board of Trade (CBOT) piacán, de a búza és a szója ára is enyhén emelkedett.

A gabonák, mint a búza vagy a kukorica ára felfelé indult / Fotó: Magdalena Teterdynko / Shutterstock

A tengernetúli aszály a magyar gazdáknak is kedvezhet

A búzaárakat a tengerentúlon az aszály veszélye is felfelé hajtja , így az árak két hónapos csúcs közelében mozogtak, vékánként 6,3 dollár közelében, ráadásul az iráni háború miatt megugrott műtrágya árak is növelik a termelési költségeket. Az Agrárszektor írása szerint hazánkat hiány ugyan nem fenyegeti, de az árak a háború kitörését követő napokban másfélszeresére ugrottak, így

a magyar gazdák számára sem mindegy, hogy képesek lesznek-e érvényesíteni a megnövekedett inputköltségeiket az eladási árakban.

A tengerentúlon a szója- és kukoricaültetési szezon egyelőre gond nélkül halad a Reuters összefoglalója szerint, ám míg a búza esetében az aszálytól való félelmek növelik az árakat, addig a kukorica árát a túl nedves időjárás és a magas exportkereslet hajtja egyre feljebb. Ugyanakkor az érkező csapadék segítheti a korábbi szárazság enyhülését a búzatermelők számára.

Magyarországon a januári hó kedvező lehetett a talaj nedvességtartalma és a mezőgazdaság számára,

ám kérdés, hogy az idei tavasszal és nyáron hogyan alakul majd a csapadék, hiszen az aszály többször okozott jelentős károkat a hazai gazdák számára az utóbbi években. A gabonaárak azonban az emelkedő energia- és műtrágyaárak miatt továbbra is kulcsfontosságúak lesznek a gazdák jövedelmezősége szempontjából. Az olajárak emelkedése ugyanakkor a bioüzemanyagok alapanyagaként is használható termények árának is nyújthat némi támaszt. A búza és a kukorica drágulása azonban az élelmiszerárakat is növelheti és súlyosbíthatja az energiaárak emelkedése keltette inflációs nyomást.