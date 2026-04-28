Deviza
EUR/HUF365,1 +0,22% USD/HUF312,3 +0,5% GBP/HUF421,05 +0,08% CHF/HUF395,57 0% PLN/HUF85,95 +0,18% RON/HUF71,69 +0,15% CZK/HUF14,98 +0,18% EUR/HUF365,1 +0,22% USD/HUF312,3 +0,5% GBP/HUF421,05 +0,08% CHF/HUF395,57 0% PLN/HUF85,95 +0,18% RON/HUF71,69 +0,15% CZK/HUF14,98 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 609,36 +0,33% MTELEKOM2 500 +0,16% MOL4 086 +1,08% OTP42 010 +0,67% RICHTER12 880 -1,09% OPUS288,5 -3,64% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 146,69 -0,28% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 772,25 +0,39% BUX133 609,36 +0,33% MTELEKOM2 500 +0,16% MOL4 086 +1,08% OTP42 010 +0,67% RICHTER12 880 -1,09% OPUS288,5 -3,64% ANY7 400 -1,35% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 146,69 -0,28% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 772,25 +0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árupiac
gabona
műtrágya
kukorica
búza

Elindultak felfelé a gabonaárak, de erre a magyar gazdáknak szükségük is van – nagyot nőtt a termelési költség

Bár a januári havazás könnyebbséget jelentett a gazdáknak, a műtrágya ára az egekbe szökött az iráni háború kitörése után. A búza és a kukorica ára azonban elindult felfelé, így a gazdáknak van esélyük kitermelni a megnövekedett költségeket.
K. B. G.
2026.04.28, 12:15

Noha messze még az aratás, a gabonaárak elindultak felfelé az árutőzsdéken, így egy hónapos csúcsra ért a kukorica ára a Chicago Board of Trade (CBOT) piacán, de a búza és a szója ára is enyhén emelkedett.

A gabonák, mint a búza vagy a kukorica ára felfelé indult / Fotó: Magdalena Teterdynko / Shutterstock

A tengernetúli aszály a magyar gazdáknak is kedvezhet

A búzaárakat a tengerentúlon az aszály veszélye is felfelé hajtja , így az árak két hónapos csúcs közelében mozogtak, vékánként 6,3 dollár közelében, ráadásul az iráni háború miatt megugrott műtrágya árak is növelik a termelési költségeket. Az Agrárszektor írása szerint hazánkat hiány ugyan nem fenyegeti, de az árak a háború kitörését követő napokban másfélszeresére ugrottak, így 

a magyar gazdák számára sem mindegy, hogy képesek lesznek-e érvényesíteni a megnövekedett inputköltségeiket az eladási árakban.

A tengerentúlon a szója- és kukoricaültetési szezon egyelőre gond nélkül halad a Reuters összefoglalója szerint, ám míg a búza esetében az aszálytól való félelmek növelik az árakat, addig a kukorica árát a túl nedves időjárás és a magas exportkereslet hajtja egyre feljebb. Ugyanakkor az érkező csapadék segítheti a korábbi szárazság enyhülését a búzatermelők számára.

Magyarországon a januári hó kedvező lehetett a talaj nedvességtartalma és a mezőgazdaság számára,

ám kérdés, hogy az idei tavasszal és nyáron hogyan alakul majd a csapadék, hiszen az aszály többször okozott jelentős károkat a hazai gazdák számára az utóbbi években. A gabonaárak azonban az emelkedő energia- és műtrágyaárak miatt továbbra is kulcsfontosságúak lesznek a gazdák jövedelmezősége szempontjából. Az olajárak emelkedése ugyanakkor a bioüzemanyagok alapanyagaként is használható termények árának is nyújthat némi támaszt. A búza és a kukorica drágulása azonban az élelmiszerárakat is növelheti és súlyosbíthatja az energiaárak emelkedése keltette inflációs nyomást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
