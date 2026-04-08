Európa megmenekült? – a tűzszünet után zuhannak az európai gázárak

A Hormuzi-szoros megnyitása után bővülhet az LNG-kínálat. Azonban az európai gázárak süllyedésének gátat vethetnek az ürességtől kongó gáztárolók.
K. B. G.
2026.04.08, 09:12
Frissítve: 2026.04.08, 09:35

Európa fellélegezhet, miután kéthetes tűzszünetet kötött az Egyesült Államok és Irán, és a Hormuzi-szoroson is megindulhat a forgalom, és elkezdődhetnek a tárgyalások az iráni háború lezárásáról.

US LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens
Az európai gázárak zuhannak a tűzszünet hírére / Fotó: NurPhoto via AFP

Zuhan az európai gázár, de üresek a tárolók

Mindez az európai gázárakat meghatározó TTF holland gáztőzsde árain is érzékelhető, miközben a kontinens elkezdi a gáztárolók feltöltését a következő télre. A TTF gázár a tűzszünet hírére több mint 15 százalékot zuhant, az 52 eurós megawattóránkénti ár 43 euró alá is benézett szerda reggel, mielőtt 44 euró fölé visszakúszott. A készletek a mögöttünk hagyott fagyos télen igencsak leapadtak, a Gas Infrasturcture Europe adatai szerint 

a tárolók töltöttségi szintje alig több mint 28,6 százalékos, noha az elmúlt pár napban már bővültek a tartalékok.

A tárolók feltöltése így sem lesz egyszerű, hiszen az iráni háború során súlyos sérüléseket szenvedett a katari Rasz Laffan LNG-terminál, a világ legnagyobb ilyen létesítménye, így annak kapacitása három-öt évre 17 százalékot csökkent, és több mint egy hónapra a terminál teljes termelése leállt. Az európai készletek pótlása tehát semmiképp sem lesz egyszerű feladat a következő tél előtt, ami gátat szabhat az árak esésének, de az is kérdéses, hogy az ázsiai szénerőművek felpörgetése mekkora keresletet válthat ki és mennyi időre a gáz világpiacán.

Ha a tűzszünet ténylegesen elvezet az iráni háború lezárásához és a Hormuzi-szoros megnyitásához, akkor Európának könnyebb dolga lehet a következő hónapokban. Az orosz LNG importjának betiltása azonban tovább nehezítheti a felkészülést a következő télre, és egyre kevésbé valószínű, hogy a sokak által megjövendölt gázpiaci túlkínálat idén bekövetkezik.

Energiaválság

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
